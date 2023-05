Bí ẩn vụ đột kích của các xe bọc thép từ biên giới Ukraine vào Nga

Quân đội Nga không kích để đẩy lùi nhóm vũ trang đột kích vào Belgorod hôm 22/5 (Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga).

Theo Sky News, mạng xã hội những ngày qua lan truyền các video được cho là khoảnh khắc một nhóm vũ trang đột kích vào vùng Belgorod, Nga bằng các phương tiện bọc thép hôm 22/5. Trang tin Euromaidanpress dẫn nguồn tin chưa xác thực cho biết, cuộc đột kích dường như có sự yểm trợ của pháo binh, 2 đơn vị tấn công bao gồm 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép và 9 chiếc Humvee.

Nhóm vũ trang này sau đó tuyên bố đã kiểm soát một số khu dân cư ở đây và họ hiện có 7 đơn vị hoạt động trong lãnh thổ Belgorod. Hai thành viên của nhóm vũ trang nói rằng, họ chiếm được xe bọc thép chở quân của quân đội Nga. Reuters sau đó xác định, một trong 2 người này là Ilya Bogdanov - công dân Nga được cấp quốc tịch Ukraine vào năm 2015 khi xung đột nổ ra ở miền Đông Ukraine.

Một phân cảnh sau đó cho thấy dường như một trực thăng quân sự của Nga thả pháo sáng và khói bốc lên nghi ngút.

Nhóm vũ trang bí ẩn đột kích vùng biên giới của Nga

Giới chức Nga cáo buộc một nhóm "trinh sát và phá hoại" từ Ukraine đã đột kích vào vùng Belgorod của Nga hôm 22/5. Nhóm này bị cho là đã pháo kích khoảng 20 khu dân cư ở đây, sử dụng rocket phóng loạt và máy bay không người lái thả thuốc nổ xuống các phương tiện và tòa nhà dân cư. Vụ tấn công khiến 12 người bị thương, nhiều tòa nhà và một số ô tô hư hại. Chính quyền địa phương cũng phải sơ tán hàng nghìn người ở Belgorod để đảm bảo an toàn.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Nga và nhóm vũ trang này kéo dài 2 ngày.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết đã triển khai một "chiến dịch chống khủng bố" để quét sạch "các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine" thâm nhập vào vùng biên giới Belgorod. Trong chiến dịch này, Nga đã loại bỏ hơn 70 "kẻ tấn công" và đẩy lùi những thành viên còn lại của nhóm vũ trang này về phía biên giới Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải.

Bộ Quốc phòng Nga đăng tải một đoạn video cho thấy khoảnh khắc máy bay chiến đấu của Nga tập kích nhóm vũ trang ở Belgorod.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, ông Andrey Yusov, khẳng định Kiev không liên quan. Theo ông, cuộc đột kích chỉ do các công dân Nga chiến đấu bên cạnh Ukraine gọi là Binh đoàn Tự do của Nga và Binh đoàn Tình nguyện Nga thực hiện. Ông cho hay, hai nhóm trên muốn lập ra "vùng an ninh" để bảo vệ dân thường Ukraine. Các nhóm này đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Trong khi đó, chuyên gia quốc phòng Michael Clarke cho rằng, hiện chưa thể khẳng định ai đứng sau vụ đột kích. "Câu hỏi lớn là liệu Ukraine có đứng sau hay không, nếu họ không đứng sau, liệu họ có biết về việc này không, hay cả Nga và Ukraine đều bị động", ông nói.

Mặc dù giới chức Ukraine đã phủ nhận liên quan, song một số ý kiến cho rằng, rất khó tin nếu cuộc đột kích này tiến hành mà không có sự hỗ trợ từ cơ quan tình báo quân đội Ukraine.

Báo Sky News bình luận, đây có thể là một phần trong kế hoạch của Ukraine nhằm mở đường cho chiến dịch phản công. Với các cuộc tập kích kiểu này, Kiev có thể làm phân tán sự tập trung của Nga khỏi mặt trận miền Nam - nơi Ukraine được cho là sẽ mở màn phản công.

Tất nhiên, các đồng minh và đối tác phương Tây có lẽ sẽ không ủng hộ nếu Ukraine thực sự tìm cách tấn công vào lãnh thổ Nga. Khi cung cấp vũ khí cho Kiev, phương Tây đều khẳng định Ukraine cam kết không tấn công ra ngoài lãnh thổ.

Điều này là bởi họ lo ngại rằng, Nga sẽ coi đó là lý do chính đáng để mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine.