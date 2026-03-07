Báo Mỹ: Vàng giảm giá mạnh ở Dubai khi chiến sự ở Iran leo thang

Chiến sự ở Trung Đông đã có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ khu vực (Ảnh: Reuters).

Nhiều người mua đã tạm dừng đặt đơn hàng mới vì không muốn trả chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao bất thường mà vẫn không có đảm bảo về thời gian giao hàng.

Kết quả là, thay vì phải tiếp tục trả chi phí lưu kho và tài chính vô thời hạn, các nhà giao dịch đang chào bán vàng với mức giảm giá tới 30 USD mỗi ounce so với giá chuẩn toàn cầu tại London, theo những người am hiểu vấn đề.

Những nguồn tin này cho biết đến ngày 6/3, nhiều lô hàng vẫn bị mắc kẹt, dù một số lượng vàng thỏi đã được chất lên các chuyến bay rời Dubai từ giữa tuần.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đặc biệt là Dubai, là một trung tâm quan trọng trong việc tinh luyện và xuất khẩu vàng tới người mua trên khắp châu Á, đồng thời là điểm trung chuyển cho các lô hàng từ Thụy Sĩ, Anh và nhiều quốc gia châu Phi.

Không phận của nước này đã bị đóng cửa một phần do các loạt tên lửa của Iran trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel với Tehran bước sang ngày thứ 7.

Thông thường, vàng được vận chuyển trong khoang hàng của máy bay chở khách. Ngay cả khi các chuyến bay từ UAE bị hạn chế nghiêm trọng, các nhà giao dịch và công ty vận tải cũng ngại vận chuyển các lô hàng giá trị cao bằng đường bộ tới sân bay ở các nước như Ả rập Xê út hoặc Oman, do rủi ro và các thủ tục phức tạp, đặc biệt khi phải đi qua biên giới đất liền.

“Một số lô hàng đã bị trì hoãn hoặc mắc kẹt, dẫn đến tình trạng khan hiếm tạm thời vàng vật chất tại Ấn Độ”, Renisha Chainani, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Augmont Enterprises, một trong những nhà kinh doanh vàng lớn nhất Ấn Độ, cho biết.

Tuy nhiên, người mua tại Ấn Độ, một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất nhập từ Dubai, có thể chờ đợi, vì nhu cầu ngắn hạn hiện tương đối yếu và tồn kho đang cao sau lượng nhập khẩu lớn trong tháng 1, theo Chirag Sheth, chuyên gia tư vấn chính của công ty Metals Focus chuyên về khu vực Nam Á.

“Hiện tại vẫn có nhiều hàng trong kho. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài vài tháng thì sẽ có vấn đề", ông cảnh báo.

Trong diễn biến mới nhất, Iran đã xin lỗi các nước láng giềng vì những cuộc tập kích. Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 7/3 cho biết hội đồng lãnh đạo tạm thời của Iran đã phê chuẩn một quyết định mới. Theo đó, Iran sẽ không tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi một cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của các nước đó.

“Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng ngoại giao thay vì chiến đấu và gây căng thẳng với các nước láng giềng”, ông nói thêm.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh không trở thành “con bài trong tay thế lực bên ngoài”, đồng thời cảnh báo họ không nên tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, chưa có dấu hiệu nhượng bộ.