Báo Mỹ: Giá dầu Nga tăng vọt, cao nhất trong 13 năm

Đường ống dầu của Nga (Ảnh: Sputnik).

Giá dầu của Nga đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 13 năm qua trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang do cuộc chiến của Mỹ tại Iran, theo Bloomberg.

Theo dữ liệu từ Argus Media, giá dầu thô Urals của Nga tại cảng Primorsk đạt 116,05 USD/thùng tính đến ngày 2/4. Mức giá này, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, gần gấp đôi so với mức trung bình 59 USD/thùng được dự báo trong ngân sách Nga năm 2026.

Bloomberg nhận định nguồn thu dầu mỏ tăng đột biến đang mang về nguồn lực tài chính của Nga trong bối cảnh họ đang cần ngân sách để duy trì chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.

Tại cảng Novorossiysk, giá dầu Urals đạt 114,45 USD/thùng. Khoảng cách giá giữa dầu Urals của Nga và dầu Brent đã thu hẹp còn 27,75 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12 năm ngoái.

Đối với các lô hàng giao giữa các cảng, giá dầu Urals tại thời điểm đến Ấn Độ cao hơn dầu Brent 6,10 USD/thùng, trong khi hai tuần trước mức chênh lệch này chỉ là 3,90 USD.

Tuy nhiên, Bloomberg cũng chỉ ra rằng Nga có thể gặp thách thức trong việc tận dụng đà tăng giá này khi Ukraine liên tục nhắm vào hạ tầng xuất khẩu và các nhà máy lọc dầu của Moscow.

Cụ thể, các đòn tấn công vào các cảng ở biển Baltic, nơi trung chuyển khoảng 40% lượng dầu xuất khẩu của Nga, đã gây gián đoạn hoạt động bốc xếp hàng hóa và ảnh hưởng đến nguồn thu của nước này. Do các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào các cảng Ust-Luga và Primorsk, hoạt động xuất khẩu dầu của Nga qua biển Baltic đã bị ảnh hưởng.

Nga đã phát đi cảnh báo tới các nước Baltic rằng Moscow sẽ đáp trả cứng rắn nếu các nước này, vốn thuộc NATO, cho phép Ukraine dùng không phận để tập kích mục tiêu của Nga.

Trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, ông Kyrylo Budanov, xác nhận rằng các đối tác quốc tế đã đề nghị Ukraine tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga do giá năng lượng toàn cầu tăng cao do cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Budanov cho biết Kiev đã nhận được các đề nghị liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV, nhưng ông không tiết lộ cụ thể những đồng minh nào đã đưa ra yêu cầu này. “Tôi sẽ trả lời theo cách ngoại giao: Chúng tôi đang nhận được một số tín hiệu như vậy", ông nói.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran bước vào giai đoạn then chốt, gây gián đoạn lớn đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Những yếu tố địa chính trị này đã làm gia tăng đáng kể nguồn thu từ dầu mỏ của Điện Kremlin, qua đó củng cố ngân sách chiến sự của Nga.

Giá năng lượng trên toàn thế giới đã tăng vọt sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, khiến nhiều chính phủ thuộc G7 và Liên minh châu Âu (EU) phải tìm cách giảm thiểu tác động đến nền kinh tế của họ.

Các chính phủ đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn vì chi phí năng lượng cao hơn vừa thúc đẩy lạm phát, vừa làm chậm tăng trưởng, trong khi đó, việc sử dụng ngân sách công để kiềm giữ giá cả lại gây áp lực lên ngân sách và làm ảnh hưởng tới các tín hiệu giá trên thị trường.