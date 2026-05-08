CIA tin kho tên lửa của Iran vẫn còn 70%

Tehran cũng đã mở lại phần lớn các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa các tên lửa bị hư hại và thậm chí lắp ráp thêm tên lửa mới, Washington Post đưa tin, dẫn phân tích của CIA. Nhận định này khác với các phát biểu trước đó từ chính quyền Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại Phòng Bầu dục hôm 5/5 rằng tên lửa của Iran “gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, họ có lẽ chỉ còn khoảng 18-19%, không đáng kể so với trước đây”.

Phía chính quyền chưa bình luận về thông tin mà Washington Post đăng tải.

Ngoài ra, phân tích của CIA cho biết Iran vẫn còn khoảng 75% số bệ phóng cơ động trước xung đột dùng để phóng tên lửa.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định “năng lực phóng tên lửa” của Iran đã bị “suy giảm đáng kể”.

“Kế hoạch của họ là xây dựng một lá chắn thông thường với hàng nghìn tên lửa, UAV và rocket để khiến họ không thể bị tấn công”, ông Rubio nói.

“Đằng sau lá chắn thông thường mà họ đang cố xây dựng đó, họ sẽ bứt phá và làm bất cứ điều gì họ muốn với chương trình hạt nhân. Giờ họ không còn lá chắn thông thường đó nữa", ông tuyên bố.

Hiện tại, ông Trump dường như đang tìm cách giảm nhiệt cuộc chiến khi Iran gia tăng sức ép kinh tế bằng việc siết chặt eo biển Hormuz, tuyến đường thủy then chốt đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Với lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7/4, ông Trump được cho là tin rằng việc phong tỏa các cảng của Iran sẽ quan trọng hơn các cuộc ném bom trong việc buộc Tehran nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Pakistan, nước đóng vai trò trung gian đàm phán giữa hai bên, cho biết hôm 7/5 rằng một thỏa thuận sẽ đạt được “sớm hơn là muộn hơn”.

Tuy nhiên, phân tích của CIA nhận định Tehran có thể vượt qua được nhiều tháng bị phong tỏa trước khi phải đối mặt với các hậu quả kinh tế nghiêm trọng hơn.

Các lãnh đạo Iran vẫn “cứng rắn và ngày càng tự tin rằng họ có thể kiên trì hơn ý chí chính trị của Mỹ", một quan chức của Washington nhận định.

Dẫu vậy, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ khẳng định việc phong tỏa các cảng Iran đang “gây ra thiệt hại thực sự và ngày càng chồng chất, cắt đứt thương mại, làm giảm nguồn thu và ảnh hưởng tới nền kinh tế".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc phong tỏa sẽ khiến chính quyền Iran mất khoảng 170 triệu USD mỗi ngày doanh thu khi đảo Kharg, cảng xuất khẩu dầu chính của nước này, sớm không còn chỗ chứa lượng dầu chưa bán được.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Tehran đang lưu trữ dầu trên các tàu chở dầu và có thể tìm cách giảm bớt thiệt hại kinh tế do Mỹ gây ra bằng cách chuyển dầu qua các tuyến đường bộ.

Anna Kelly, phát ngôn viên Nhà Trắng, đáp trả: “Iran đã bị phá hủy về quân sự, tên lửa đạn đạo của họ đã bị phá hủy, các cơ sở sản xuất bị tháo dỡ, hải quân bị đánh chìm và các lực lượng ủy nhiệm bị suy yếu.

“Giờ đây họ đang bị ảnh hưởng về kinh tế bởi Chiến dịch và mất 500 triệu USD mỗi ngày nhờ cuộc phong tỏa thành công các cảng Iran của quân đội Mỹ", bà tuyên bố.