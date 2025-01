Báo Anh: NATO bí mật thảo luận đưa lực lượng hòa bình đến Ukraine

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở Anh (Ảnh: PA).

Báo Telegraph dẫn nguồn thạo tin ngày 16/1 cho hay, trong cuộc gặp vào tuần trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận có nên gửi lực lượng gìn giữ hòa bình của 2 nước đến Ukraine hay không.

Một kịch bản được đề xuất là lập một vùng đệm phi quân sự theo đường ranh giới mới giữa Nga và Ukraine. Khu vực này sẽ được quân đội phương Tây hậu thuẫn để đảm bảo phần còn lại của Ukraine không bị Nga tấn công.

Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer được cho là không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng do Tổng thống Macron đề xuất.

Phía Anh lo ngại về những mối đe dọa nếu lực lượng hòa bình của họ triển khai đến đây.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Shapps cho rằng, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Anh đến Ukraine hậu xung đột sẽ là một động thái đáng hoan nghênh nhưng không phải những gì Kiev thực sự cần.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng tìm cách tiếp tục ủng hộ Ukraine khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng với chính sách thúc đẩy Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Trong cuộc gặp ở Paris vào ngày 7/12 năm ngoái với Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump đã đưa ra ý tưởng châu Âu sẽ phải đảm đương gánh nặng hỗ trợ Kiev và kiểm soát lệnh ngừng bắn trong tương lai ở Ukraine. Theo ông, các nước châu Âu có thể triển khai lực lượng hòa bình đến Ukraine, song Mỹ sẽ không tham gia sứ mệnh đó.

Ông Trump cũng cho biết, ông không ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên NATO nhưng muốn thấy một quốc gia "mạnh mẽ, được trang bị vũ khí tốt" khi xung đột kết thúc.

Đến nay, ông và đội ngũ chưa đưa ra một kế hoạch chính thức và rõ ràng nào nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine mặc dù tin có thể đạt được mục tiêu đó sau vài tháng.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, ông tin rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong năm nay nếu ông Trump gây sức ép lên Nga.

"Ông Trump có thể thúc đẩy Nga chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi cần những đảm bảo an ninh rõ ràng cho Ukraine và ông ấy phải gây sức ép để Nga chấm dứt cuộc chiến này bằng con đường ngoại giao", ông Zelensky nói.

Ông nhấn mạnh, đàm phán hòa bình tiềm năng và đảm bảo an ninh có mối liên hệ chặt chẽ với Ukraine. Nga có thể xây dựng lại sức mạnh của mình và tiến hành một cuộc tấn công khác nếu Kiev không có được những đảm bảo an ninh đáng tin cậy. Đó là lý do Kiev cần các đảm bảo an ninh trước khi tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào.