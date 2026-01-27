Azerbaijan muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch đảng - Chánh Văn phòng Trung ương đảng Azerbaijan Mới, Chủ tịch Ủy ban Thống kê Quốc gia nước Cộng hòa Azerbaijan (Ảnh: Đức Hoàng).

"Trong thời gian tới, Azerbaijan rất trân trọng và quan tâm đến việc nâng cao, cải thiện hơn nữa quan hệ giữa 2 đảng lãnh đạo, chính phủ, cũng như ngoại giao nhân dân giữa 2 nước", ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan Mới, Chủ tịch Ủy ban Thống kê Quốc gia nước Cộng hòa Azerbaijan, phát biểu vào ngày 26/1 nhân chuyến thăm Việt Nam.

Vào cùng ngày, ông Budagov dẫn đầu đoàn đại biểu của đảng Azerbaijan Mới đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại đây, ông Budagov đã gửi lời chúc mừng tới Việt Nam vì tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo quan chức Azerbaijan, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra về việc đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 là rất tham vọng.

"Tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu này", ông khẳng định, đồng thời nhấn mạnh quan hệ lịch sử, truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan trong hàng chục năm qua.

Ba năm trước, ông Budagov đã dẫn đầu đoàn đại biểu của đảng Azerbaijan Mới sang thăm Việt Nam và ký kết biên bản hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade, đây được xem là một trong những sự kiện đặt nền móng cho việc lãnh đạo 2 nước đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược vào năm 2025.

Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5 năm ngoái, phía Azerbaijan đã cử 9 đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam. Đại sứ Mehdizade kỳ vọng chuyến thăm của ông Budagov sẽ tạo ra triển vọng mới, xung lực mới trong hợp tác giữa 2 nước.

Trong chuyến thăm lần này của ông Budagov, Ủy ban Thống kê Azerbaijan cũng đã ký kết kế hoạch công tác giai đoạn 2026-2028 với Cục Thống kê, Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục thống kê, Bộ Tài chính, nhận định số liệu thống kê là một trong những công cụ mạnh nhất để nhận thức và điều hành xã hội. Bà tin rằng, thành công trong hợp tác giữa cơ quan thống kê Azerbaijan và Việt Nam sẽ là minh chứng sống động, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Ông Đặng Thế Vinh, Ủy viên đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, khẳng định quan hệ giữa 2 nước được xây dựng và vun đắp trên nền tảng của sự đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ông cho rằng, việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo 2 quốc gia, đồng thời khẳng định sự trưởng thành và độ tin cậy cao của quan hệ Việt Nam - Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học - công nghệ, cho đến đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước.