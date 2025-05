Ấn Độ công bố mục tiêu không kích, Pakistan thống kê 26 người thiệt mạng

Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri (giữa) họp báo về chiến dịch không kích Pakistan sáng 7/5 (Ảnh: Reuters).

Chiến dịch không kích có mục tiêu

Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri sáng 7/5 đã có cuộc họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến Chiến dịch Sindoor nhằm vào các mục tiêu phiến quân bên trong lãnh thổ Pakistan vào rạng sáng cùng ngày.

Ông cho biết, chiến dịch này nhằm đáp trả Lashkar-e-Taiba và Resistance Front (Mặt trận Kháng chiến) nhóm phiến quân mà Ấn Độ cáo buộc đứng sau vụ tấn công Pahalgam ở Kashmir vào tháng trước khiến 26 người thiệt mạng.

Nhà ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, mục tiêu của chiến dịch là phá hủy "hạ tầng khủng bố" ở Pakistan.

"Các cơ quan tình báo của chúng tôi theo dõi các hoạt động khủng bố đã chỉ ra rằng có thể sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn vào Ấn Độ và chúng tôi cảm thấy cần phải ngăn chặn và giải quyết chúng", ông nói.

Theo các lãnh đạo quân đội Ấn Độ, cuộc tập kích đã phá hủy "9 trại khủng bố nằm ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát".

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ cho hay, cuộc tấn công nhắm đến "các trung tâm tuyển dụng, bệ phóng và trung tâm huấn luyện" của nhóm phiến quân được lựa chọn dựa trên thông tin tình báo trước đó.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Vyomika Singh, một chỉ huy quân đội Ấn Độ, nhấn mạnh Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong các cuộc không kích đêm qua, rạng sáng nay.

Bà khẳng định, quân đội Ấn Độ chỉ nhắm đến "hạ tầng khủng bố", trong khi tránh thương vong cho dân thường.

Công bố thương vong

Những người bị thương ở Ấn Độ do Pakistan pháo kích qua biên giới (Ảnh: Reuters).

Quân đội Pakistan cho biết, ít nhất 26 dân thường và 46 người khác ở nước này bị thương do các hành động quân sự của Ấn Độ. Pakistan nói rằng, cuộc không kích của Ấn Độ nhắm đến cả mục tiêu dân sự, trong đó có hai nhà thờ.

Tại Muzaffarabad, thủ phủ của Kashmir do Pakistan quản lý, khi trời sáng dần đã bắt đầu hé lộ thiệt hại do các cuộc không kích của Ấn Độ. Lực lượng an ninh địa phương đã phong tỏa một nhà thờ Hồi giáo nhỏ trong một khu dân cư trên sườn đồi, với ngọn tháp của nhà thờ bị sập. Phó ủy viên Muzaffarabad, Mudasser Farooq, cho biết một người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào nhà thờ đêm qua.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ cho hay, ít nhất 10 người ở nước này thiệt mạng, 48 người bị thương do các đợt pháo kích qua biên giới của Pakistan.

Ấn Độ cáo buộc quân đội Pakistan "đã dùng đến biện pháp bắn tùy tiện", bao gồm cả súng và pháo kích, dọc theo Đường kiểm soát và biên giới quốc tế của họ.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp đã kêu gọi Pakistan và Ấn Độ kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng ở khu vực khi hai bên tiếp tục tuyên bố sẽ trả đũa nhau.

Trong lúc tình hình tiếp tục căng thẳng, một số hãng hàng không quyết định chuyển hướng các chuyến bay, tránh khu vực căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ.