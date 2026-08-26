7 quan chức Hàn Quốc bị điều tra liên quan thảm họa máy bay Jeju Air

Hiện trường tai nạn máy bay Jeju Air (Ảnh: Reuters).

"Hồ sơ điều tra đối với 7 quan chức Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải (MOLIT) đã được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố liên quan đến vụ tai nạn máy bay Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan tháng 12/2024 làm 179 người thiệt mạng", Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết.

Thông tin cho biết Đội điều tra đặc biệt của cảnh sát đã chuyển hồ sơ của các quan chức này sang viện kiểm sát với cáo buộc che đậy tình trạng không đạt chuẩn của thiết bị định hướng hạ cánh - yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn đến số lượng thương vong lớn trong vụ tai nạn máy bay Jeju Air.

Theo đó, họ khẳng định hệ thống định vị hạ cánh đặt cuối đường băng tại sân bay Muan được lắp đặt phù hợp với quy định cho dù biết rõ thiết bị này có những điểm không đáp ứng đầy đủ các quy định an toàn hàng không hiện hành.

Việc chuyển hồ sơ 7 quan chức sang viện kiểm sát được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước sau thảm họa trên.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 29/12/2024 đã cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Khi đó, chiếc máy bay chở khách đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Muan (cách thủ đô Seoul khoảng 290km về phía nam) và đâm vào một khối bê tông bao quanh thiết bị định hướng hạ cánh - một hệ thống dẫn đường hỗ trợ máy bay khi hạ cánh.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra về quá trình xây dựng và vận hành sân bay này, đặc biệt là quyết định đặt kết cấu định vị trong khu vực gần cuối đường băng.

Theo các tiêu chuẩn an toàn hàng không, những công trình và thiết bị nằm trong khu vực có nguy cơ máy bay lao ra khỏi đường băng cần được thiết kế theo hướng giảm thiểu nguy cơ gây thương vong khi xảy ra va chạm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xem xét quá trình thay đổi quy mô khu vực an toàn cuối đường băng tại sân bayMuan.

Đây được xem là một trong những vấn đề cần làm rõ để xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và vận hành sân bay.

Đồng thời, cảnh sát cho biết cuộc điều tra không chỉ tập trung vào 7 quan chức bị chuyển hồ sơ lần này mà còn xem xét trách nhiệm của nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ tai nạn.