5 công nghệ Mỹ lo sợ rơi vào tay Trung Quốc

Dân trí Tình báo Mỹ cảnh báo các doanh nghiệp nước này nên tránh hợp tác với Trung Quốc trong 5 lĩnh vực công nghệ chủ chốt.

Một robot cá mập tại một hội nghị về trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây ở Hàng Châu, Trung Quốc hôm 19/10 (Ảnh: AFP).

Báo South China Morning Post dẫn báo cáo ngày 21/10 của Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia Mỹ (NCSC) cho biết, 5 lĩnh vực công nghệ chủ chốt trên gồm: trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, khoa học sinh học, chất bán dẫn và hệ thống tự trị. Lý do là những lĩnh vực này tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

NCSC khuyến cáo, các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và nhà nghiên cứu cần chú ý hơn đến việc bảo vệ nhân tài và các nghiên cứu trước các mối đe dọa từ những quốc gia đã và đang sử dụng mọi biện pháp, cả hợp pháp và trái phép nhằm có được bí quyết thống trị 5 công nghệ trên của Mỹ.

Giới chức tình báo Mỹ nhấn mạnh, họ không ủng hộ việc tách rời hoàn toàn với các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc, nhưng cần nhận thức rằng chính phủ Trung Quốc có kế hoạch để thống trị các lĩnh vực đó. Giới tình báo Mỹ lo ngại, Washington có thể sẽ bị gạt ra ngoài những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng với tương lai này.

Edward You, quan chức phụ trách các công nghệ mới nổi và đột phá tại NCSC, nhấn mạnh vấn đề không chỉ là việc mất sở hữu trí tuệ, mà còn là mất đi một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh. Từ lâu, khu vực tư nhân ở Mỹ đã mắc kẹt trong cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ tìm cách để cân bằng giữa lợi ích kinh tế khi làm ăn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với đòi hỏi bảo vệ công nghệ của Mỹ.

Minh Phương

Theo SCMP