16 người chết trong vụ nổ tại nhà máy quân sự Mỹ

Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự Accurate Energetic Systems sau vụ nổ (Ảnh: AFP).

Các nhà chức trách quân sự ban đầu cho biết 18 người đã mất tích trong vụ nổ tại công ty Accurate Energetic Systems, nằm cách thành phố Nashville khoảng 80km về phía tây hôm 10/10.

Sau đó, cảnh sát trưởng hạt Humphreys Chris Davis xác nhận có 2 người không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ, mặc dù các phương tiện và vật dụng cá nhân của họ được tìm thấy tại hiện trường.

Vụ nổ mạnh đã san phẳng một tòa nhà tại trụ sở rộng 5km2 của Accurate Energetic Systems ở Bucksnort.

Khi được đề nghị mô tả về hiện trạng tòa nhà nơi vụ nổ xảy ra, cảnh sát trưởng nói: “Không còn gì để mô tả. Nó đã biến mất”.

Hình ảnh trên không được công bố cho thấy chỉ còn lại phần nền của một tòa nhà, xung quanh là bãi đỗ xe ngổn ngang tro tàn và mảnh vỡ của những chiếc xe bị hư hại.

Hình ảnh vệ tinh trụ sở của Accurate Energetic Systems ở Bucksnort, Tennessee, trước và sau vụ nổ (Ảnh: AFP).

Cảnh sát trưởng cho biết các quan chức đã thông báo cho gia đình của tất cả 16 người thiệt mạng.

"Chúng tôi sẽ gọi họ là nạn nhân, những người thân yêu của chúng tôi", ông Davis nói trong nước mắt.

Trước đó, ông Davis xác nhận các nhà điều tra sẽ sử dụng xét nghiệm DNA để xác nhận danh tính của những người thiệt mạng.

Các nhà chức trách cho biết, các nhà điều tra, bao gồm các đặc vụ từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, vẫn nỗ lực xác định nguyên nhân vụ việc.

Sự xuất hiện của chất nổ và các loại vũ khí khác tại cơ sở này khiến việc tìm kiếm tại hiện trường trở nên phức tạp.

Theo trang web của công ty, Accurate Energetic Systems chuyên phát triển, sản xuất và lưu trữ thuốc nổ phục vụ quân đội, ngành hàng không vũ trụ và công nghiệp phá dỡ dân dụng. Trụ sở chính của công ty tại Bucksnort, Tennessee, có diện tích khoảng 520 hecta, bao gồm 8 tòa nhà sản xuất và một phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng.

Người đứng đầu hạt Hickman, ông Jim Bates, cho biết, nhà máy chưa từng có tiền sử vi phạm an toàn nghiêm trọng, dù từng xảy ra một vụ nổ nhỏ vào năm 2014, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Trong một tuyên bố hôm 10/10, công ty Accurate Energetic Systems đã cảm ơn lực lượng cứu hộ, nhưng không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các gia đình, đồng nghiệp và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này", công ty cho biết.