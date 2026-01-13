11 thống đốc ngân hàng trung ương ủng hộ Chủ tịch Fed

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Jerome Powell (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố chung được công bố ngày 13/1, các thống đốc ngân hàng trung ương nói rằng, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell “đã phục vụ với sự liêm chính, tập trung vào nhiệm vụ được giao và cam kết không lay chuyển đối với lợi ích công chúng.

Họ bổ sung rằng: “Tính độc lập của các ngân hàng trung ương là nền tảng của sự ổn định giá cả, tài chính và kinh tế, vì lợi ích của người dân mà chúng tôi phục vụ. Do đó, việc bảo vệ sự độc lập đó là hết sức quan trọng, với sự tôn trọng đầy đủ đối với pháp quyền và trách nhiệm giải trình dân chủ”.

Trong số những người ký tên vào tuyên bố có Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và thống đốc các ngân hàng trung ương của Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Australia, Canada, Hàn Quốc, Brazil.

Trước đó, các công tố viên liên bang Mỹ đã thông báo mở điều tra hình sự đối với ông Jerome Powell liên quan đến lời điều trần của ông trước quốc hội về dự án cải tạo trụ sở trị giá 2,5 tỷ USD.

Dự án cải tạo trụ sở Fed cũng là nguồn cơn tranh cãi kéo dài. Các đồng minh của ông Trump như Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought tuyên bố dự án đã bị quản lý yếu kém.

Tuy nhiên, Fed cho biết việc nâng cấp các tòa nhà đã tồn tại hàng chục năm là cần thiết, bao gồm việc loại bỏ amiang và nâng cấp hệ thống điện cũng như thông gió.

Ông Powell đã điều trần trước quốc hội vào tháng 6 năm ngoái rằng dự án là kết quả phối hợp với nhiều cơ quan khác nhau và chi phí đã thay đổi theo thời gian.

Tổng thống Donald Trump dọa kiện ông Powell vì năng lực yếu kém liên quan đến dự án cải tạo này.

Động thái nhằm vào Fed, một cơ quan độc lập, đã vấp phải phản ứng gay gắt. Trong một video đăng tải tối 11/1, ông Jerome Powell cho rằng cuộc điều tra là hệ quả trực tiếp từ cuộc xung đột kéo dài giữa ông và chính quyền về chính sách lãi suất. Ông nói đây là hậu quả của những “đe dọa và sức ép liên tục” từ phía chính quyền.

“Mối đe dọa truy tố hình sự là hệ quả của việc Fed thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì phục vụ lợi ích công chúng, thay vì làm theo các ưu tiên của Tổng thống”, ông Powell nói.

Ông bình luận thêm: “Đây là câu chuyện về việc liệu Fed có thể tiếp tục đặt ra lãi suất dựa trên bằng chứng và các điều kiện kinh tế, hay thay vào đó chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực hoặc sự đe dọa chính trị”.

Cuộc điều tra hình sự đã đẩy cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và Fed lên một cấp độ hoàn toàn mới. Nó cho thấy rằng bất kỳ ai thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 tới cũng sẽ phải đối mặt với áp lực liên tục từ chính quyền nhằm hạ lãi suất.

Các nhà đầu tư và giới kinh tế học trên toàn cầu luôn coi trọng tính độc lập của Fed. Điều đó bảo đảm rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cân nhắc những hệ quả dài hạn của việc thiết lập chính sách tiền tệ, thay vì những toan tính chính trị ngắn hạn, khi điều hành nền kinh tế.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Chad Gilmartin từ chối bình luận về cuộc điều tra, nhưng nói rằng Bộ trưởng Tư pháp muốn “ưu tiên điều tra bất kỳ hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân nào”.

Ông Trump và các đồng minh đã nhiều lần chỉ trích ông Powell trong suốt năm qua vì không cắt giảm lãi suất theo ý muốn của chính quyền. Trong nửa cuối năm ngoái, Fed đã hạ lãi suất 3 lần liên tiếp, dù các quan chức gần đây cho biết họ khó có khả năng tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới.