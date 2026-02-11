Linh vật ngựa vàng phi nước đại ra biển lớn

Ngày 9/2, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng chào đón người dân, du khách đến vui chơi, chiêm ngưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tâm điểm của công viên là linh vật ngựa vàng, một biểu tượng đầy ý nghĩa và ấn tượng.

Linh vật ngựa vàng, cao 6,5m, nổi bật với sắc vàng ánh kim rực rỡ. Ngựa được tạo hình trong tư thế phi nước đại, với các mảng khối gọn gàng, đường nét dứt khoát, truyền tải cảm giác chuyển động mạnh mẽ và liên tục.

Linh vật ngựa vàng được đặt tại công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Thay vì sử dụng nhiều chi tiết cầu kỳ, thiết kế ngựa vàng của Quảng Ngãi hướng đến sự tối giản có chủ đích, giúp linh vật nổi bật mà không gây cảm giác phô trương, đặc biệt dưới ánh nắng chiều hay ánh đèn điện.

Theo đơn vị thi công, linh vật được dựng trên kết cấu thép, phủ xốp tạo hình, do đội ngũ nghệ nhân đến từ TPHCM thực hiện. Thiết kế này được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, đầu và vó ngựa hướng thẳng ra biển Đông, chi tiết này mang tính ẩn dụ cho định hướng phát triển không gian kinh tế biển, trụ cột chiến lược của Quảng Ngãi trong những năm tới.

Đầu ngựa hướng về phía biển Đông, phía xa trong ảnh là cầu Trà Khúc 2 trên quốc lộ 1A và núi Thiên Ấn (Ảnh: Quốc Triều).

Không gian xung quanh công viên Ba Tơ cũng được trang trí độc đáo với hai mảng đối lập nhưng bổ trợ nhau: "sóng hoa" gợi hình ảnh đại dương và "đồi hoa" tượng trưng cho miền núi.

Cách sắp đặt này tạo liên tưởng đến không gian biển phía Đông và không gian miền núi phía Tây, mang hàm ý gắn kết tỉnh Quảng Ngãi cũ, Kon Tum cũ sau khi hợp nhất thành tỉnh Quảng Ngãi mới.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại công viên Ba Tơ để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Bùi Văn Quang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, đơn vị thực hiện trang trí công viên Ba Tơ, chia sẻ: "Áp lực lớn nhất không chỉ là tạo ra một linh vật bắt mắt, mà là làm sao để sản phẩm thực sự chạm được cảm xúc cộng đồng.

Toàn bộ kinh phí trang trí vườn hoa Ba Tơ được xã hội hóa. Điều đáng mừng là vườn hoa và linh vật ngựa vàng được sự đón nhận của người dân. Đây chính là thước đo quan trọng nhất cho hiệu quả trang trí không gian đô thị trong dịp Tết của tỉnh Quảng Ngãi".