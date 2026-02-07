Không khí khẩn trương ở làng sản xuất linh vật Tết

Xưởng chế tác gỗ Củi Lũ nằm giữa cánh đồng tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, của nghệ nhân Lê Ngọc Thuận (SN 1980) trong những ngày cận Tết rộn ràng tiếng đục, tiếng mài.

Theo ông Thuận, nhiều thợ giỏi của làng mộc truyền thống Kim Bồng, Hội An được huy động để làm việc. Họ cần mẫn đục đẽo, tạo hình những chú ngựa gỗ để kịp giao khách chơi xuân. Không khí lao động khẩn trương bao trùm xưởng gỗ từ sáng đến tối.

Dịp Tết này, cơ sở của ông Thuận sẽ tạo ra khoảng 2.000 linh vật ngựa bán ra thị trường. “Sản phẩm ngựa và các con vật khác mình làm quanh năm, nhưng dịp Tết Bính Ngọ này, cơ sở tăng cường sản xuất linh vật ngựa để đáp ứng nhu cầu của người dân làm quà biếu hoặc trưng bày”, ông Thuận cho biết.

Có linh vật ngựa được gắn con cá dưới bụng, gọi là Mã Kim Ngư, với ý nghĩa đầu năm mới, cầu chúc cho ấm no, thịnh vượng vì trong bụng đã có con cá.

Linh vật ngựa này được “cải biên” trở nên mập mạp, với ý nghĩa đầu năm được sung túc, thịnh vượng, mong ước một năm thuận lợi trong công việc và cuộc sống…

Để hoàn thành một linh vật ngựa, những người thợ phải trải qua nhiều công đoạn. Thứ nhất là ý tưởng sáng tạo, người thiết kế phải bắt được tinh thần của con ngựa, vóc dáng của con ngựa đi lại, ăn, uống như thế nào.

Sau phần tạo hình là đến công đoạn tạo màu và hoàn thiện sản phẩm. “Để hoàn thiện linh vật phải trải qua nhiều công đoạn, bình quân mỗi người thợ một ngày cho ra 2-3 sản phẩm”, ông Phạm Viết Thành (40 tuổi), thợ thủ công tại cơ sở cho biết.

Sản phẩm này được đặt tên Mã Kim Ngư, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, ấm no và may mắn đầu năm mới. Ngựa tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kim là kim loại có thể là vàng bạc hay châu báu, còn ngư là cá, tượng trưng cho sự ấm no.

Cơ sở sản xuất nhiều linh vật ngựa kích cỡ khác nhau tùy nhu cầu của khách hàng. Có con ngựa giá chỉ 300.000 đồng, nhưng cũng có con ngựa giá từ 2 triệu đồng trở lên. “Cơ sở làm theo yêu cầu của khách hàng chứ không làm theo chủ quan của người thợ, nên mọi yêu cầu của khách hàng đều được đáp ứng”, ông Thuận nói.

Một góc bộ sưu tập linh vật ngựa dành cho năm Bính Ngọ của ông chủ Lê Ngọc Thuận.