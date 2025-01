Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người khi kiều bào về nước ăn Tết

Đêm 21/1, hàng nghìn người đã đổ về nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để chờ đón người thân từ nước ngoài về nước ăn Tết. Một số người dân mệt mỏi, ngủ gục tại sảnh đợi sân bay trong lúc chờ người nhà.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người dân đón Việt kiều về nước (Video: Cao Bách).

Hơn 23h ngày 21/1, ga quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đông đúc người dân từ các tỉnh thành đổ về đón thân nhân từ nước ngoài về ăn Tết.

Trong ngày 21/1, lượng khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng cao với hơn 123.000 lượt. Trong đó, số hành khách đi là 74.800, hành khách đến là 48.200.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến cao điểm Tết Nguyên đán 2025 bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp đến hết 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Tranh thủ đến sân bay trước 2 tiếng để đón người thân, anh Hà Ngọc Hải (42 tuổi, quận Gò Vấp) không khỏi xúc động trước người cháu hơn 5 năm chưa về quê ăn Tết.

Người dân có thể kiểm tra thông tin chuyến bay liên tục từ nước ngoài về, trung bình mỗi giờ sân bay có hơn 15 chuyến đáp xuống.

Nhằm phục vụ lượng hành khách đông đảo trong dịp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường nhân lực và nâng cao các biện pháp an ninh. Những nhân viên an ninh thường xuyên tuần tra, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tuy nhiên, do lượng người đông đúc, một số người dân phải ngồi bệt để chờ người thân.

Bà Nguyễn Trương San, một Việt kiều sống tại Mỹ, chia sẻ: ''Năm nào tôi cũng về quê ăn Tết. Đó là truyền thống của gia đình tôi. Tôi rất mong chờ được gặp lại người thân và gia đình sau một năm làm việc vất vả''.

Để kịp đón họ hàng, người dân có mặt ít nhất một tiếng trước khi máy bay hạ cánh. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đi đón người thân. Ai cũng căng mắt, liên tục ngóng về cửa ra chờ đợi.

Theo đó, lượng khách quốc tế về Việt Nam trong dịp Tết năm nay tăng cao, đặc biệt là từ các nước có đông cộng đồng người Việt như Mỹ, Canada, Úc, và châu Âu. Nhiều người Việt Kiều đã tranh thủ trở về quê hương để sum họp gia đình.

Khoảng 1h, ngày 23 tháng Chạp, khu vực bên trong sân bay đông đúc người dân. Một số người dân chuẩn bị thức ăn, nước uống để chờ người thân về nước ăn Tết.

Kiều Vy, Hải Yến đến sân bay từ sớm và chuẩn bị hashtag để đón người bạn từ Bangkok trở về.

''Mình đi Úc 5 năm mới chỉ về chơi Tết được 2 lần. Lần cuối mình về là năm 2022, về lần này thăm gia đình cũng như ăn Tết. Không khí tại TPHCM rất dễ chịu, tôi cảm thấy rất phấn khích khi sân bay phục vụ rất tận tình và nhanh'', chị Tuyền Đỗ (quận 6) nói.

Giữa dòng người đông đúc, lực lượng an ninh sân bay hoạt động rất tích cực. An ninh luôn túc trực tại các vị trí trọng điểm để đảm bảo an toàn cho hành khách. Các biện pháp kiểm tra an ninh được thực hiện nghiêm ngặt nhưng không gây cảm giác khó chịu cho người dân.