Xót xa cuộc sống của người đàn ông từng "đào đất ngang máy cuốc" ở miền Tây

Đến ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ hỏi nhà "người khổng lồ" Nguyễn Văn Y (68 tuổi) hầu như ai cũng biết. Nhiều năm nổi tiếng khắp nơi với chiều cao dị biệt, cuộc sống của ông Y giờ đây gặp nhiều khó khăn khi tuổi càng cao, bệnh tật hoành hành.

Từng được ví như máy cuốc, ai cũng muốn thuê

Người dân địa phương gọi ông Y là "người khổng lồ" bởi ông Y cao đến 2,2m, sức bằng 3-4 người cộng lại. Ngày trước, ông Y chuyên đào đất thuê, cuốc mướn, vì sức vóc khác người nên đào nhanh như máy cuốc, không ai bì kịp.

Thế nhưng nhiều năm nay, giãn tĩnh mạch cộng thêm căn bệnh trĩ mãn tính khiến người đàn ông này mất hoàn toàn khả năng lao động. Cuộc sống chỉ có thể trông chờ vào em gái là bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (58 tuổi).

"Trước đây, anh hai khỏe lắm, làm đủ thứ công chuyện để kiếm tiền nuôi gia đình. Ai cũng thích thuê anh ấy vì cao lớn, sức 1 người làm bằng 3-4 người cộng lại. Nhưng bây giờ không còn sức khỏe chỉ có thể ở một chỗ, gia đình ai cũng thương", bà Phượng nói.

Theo lời bà Phượng, ông Y hiện tại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, do thể trạng cao lớn khác biệt nên một ngày ông Y có thể ăn từ 4-5 bữa cơm. Vì không đủ tiền lo cho anh, bà Phượng mua thêm mì gói để dặm vào cơm.

"Ngày trước chồng còn sống, ông ấy với tôi thường chở anh hai đi khám bệnh lấy thuốc. Sau khi chồng mất, tôi không đủ sức cõng hay dìu được anh hai đi khám bệnh", bà Phượng nói.

Cuộc sống khốn khó trong căn nhà 15m2

Căn nhà rộng chưa đầy 15m2, trống trước hở sau là nơi ở thường ngày của ông Y. Cột nhà mục nát như xốp, mái tôn rỉ sét, bên trong nhà, chiếc radio cũ dính đầy bùn đất có lẽ là tài sản đắt nhất của ông Y.

"Tội nghiệp lắm, anh ấy ở một chỗ buồn nên hay trốn đi xin đồ ăn mang về nhưng ngoài đường xe cộ nguy hiểm nên tôi dặn ở nhà. Thỉnh thoảng đi lạc, bà con lối xóm biết nên đưa về. Quần áo anh ấy tôi giặt, có khi thấy tôi cực ông ấy lủi thủi một mình tự giặt", bà Phượng kể.

Các em của ông Y đều có gia đình riêng, thuộc diện khó khăn ở địa phương. Bà Phượng là người duy nhất trực tiếp nuôi và chăm sóc cho ông Y nhưng hoàn cảnh cũng thuộc diện khó khăn.

Mỗi tháng ông Y được nhận 800.000 tiền trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, khoảng này cũng vừa đủ chi trả tiền thuốc men.

Chia sẻ về mong muốn của mình, bà Phượng cho biết rất mong quý mạnh thường quân giúp đỡ đủ tiền thuốc men cho ông Y.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Huỳnh Hữu Tạo - Bí thư, Trưởng ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, xác nhận gia đình ông Y có 5 người anh em. Ngoài 1 người đã mất, những người còn lại đều thuộc diện khó khăn, đơn cử như bà Phượng.

"Hoàn cảnh bà Phượng cũng thuộc diện khó khăn, có chồng mới mất, nuôi hai con, tiền bảo trợ xã hội mỗi tháng của ông Y là do bà Phượng giữ và lo. Hàng ngày, bà Phượng mua đồ ăn, ông Y thỉnh thoảng đi xung quanh xóm ai cho gì đem về thứ đó. Gia đình thuộc diện khó khăn nên khi có quà hỗ trợ từ mạnh thường quân, địa phương sẽ dành một phần cho gia đình này".

Ông Tạo cho biết, địa phương rất mong quý mạnh thường quân biết đến sẽ hỗ trợ gia đình ông Y, giúp ông Y có cuộc sống ổn định.

