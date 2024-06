Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột

Sau hai cuộc hôn nhân dang dở và có bốn người con, ở tuổi 52, ông Nguyễn Văn Phương (ngụ ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) một mình gà trống nuôi con trong căn chòi tạm bợ trên đất mẹ ruột.

Căn chòi chắp vá bằng các mảnh cao su cũ, nắng thì nóng, mưa lại dột. Đường vào nhà ông Phương phải đi vòng sau các dãy nhà, qua khu mộ mới đến nơi.

Ông Phương kể, trước đây ông kết hôn với người phụ nữ khác xã, có hai con nhưng do chung sống không hạnh phúc nên đã chia tay.

Hơn chục năm trước, ông lên Bình Dương làm việc, tại đây ông quen và nên duyên với người phụ nữ quê miền Trung. Thời gian sống chung cả hai có 2 cô con gái.

"Với người vợ sau, chúng tôi cũng không bên nhau được bao lâu thì chia tay. Vợ tôi có người khác, cô ấy dắt theo con gái nhỏ về miền Trung sống, còn tôi dẫn con gái lớn về Hậu Giang nương nhờ nhà mẹ ruột. Tính đến nay về quê ở cũng đã hơn 2 năm", ông Phương bày tỏ.

Lúc về Hậu Giang, ông Phương phụ hồ cho các công trình dân dụng. Một năm trước, ông phát bệnh lao phổi, sức khỏe yếu dần.

"Trong lúc bệnh tôi bị té gãy tay, chân hai lần nên giờ không làm việc nặng nữa. Mạnh thường quân thương tình cho tôi hai triệu đồng làm vốn bán vé số nên cũng có thu nhập suốt mấy tháng qua, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết lấy tiền đâu nuôi con ăn học", ông Phương kể.

Theo lời ông Phương, dù bệnh nặng, sức yếu nhưng hàng ngày ông vẫn đi bán vé số dạo. Mỗi ngày ông lấy 120 tờ vé số, có hôm may mắn bán hết, ngày ế phải "ôm" mấy chục tờ vé số.

"Nếu không phát sinh ốm đau bệnh tật, hay đóng tiền cho con thì kiếm được một trăm mấy chục nghìn đồng mỗi ngày cũng đủ cho cha con tôi xoay xở nhưng tiền để cất căn nhà tử tế cho con lại là điều xa vời", người đàn ông nhìn về căn chòi rách bươm than thở.

Con gái ông Phương là bé Nguyễn Trần Anh Thư, 12 tuổi nhưng em mới học lớp 4 ở trường Tiểu học Hòa Mỹ 2, vì hoàn cảnh cha mẹ chia tay nên em đi học trễ. Nhà gần trường nên Thư tự đi bộ đến lớp, tan học cô học trò nhỏ lủi thủi về nhà.

Thư kể, nhà nghèo nên cô bé rất tự ti, không dám kết bạn. Quần áo đẹp nhất của Thư chính là đồng phục đi học nhưng đã cũ, thâm kim nhiều chỗ. Tết đến em thèm bộ quần áo mới nhưng cha chẳng thể mua nổi, đa số quần áo là đồ cũ, được người ta cho.

"Hôm nào có tiền, cha cho con 10.000 đồng, còn không có thì con nấu mì ăn sáng, lúc hết mì con nhịn đói đi học, trưa về nấu cơm, chiên khô ăn. Chỉ lúc Tết con mới được ăn thịt kho thôi, ngày thường con ăn trứng vịt, khô cá lù đù...", Thư kể về bữa cơm hằng ngày của gia đình.

Nhắc về người mẹ ruột, Thư sùi sụt: "Lúc con còn nhỏ, mẹ bỏ con rồi, cũng không về thăm cha và con nữa. Những lúc nhớ mẹ, con chỉ biết ôm cha và hỏi khi nào mới được gặp mẹ".

Theo ông Phương, hai cô con gái của ông đang sống xa nhau, ông mong ước được đón con về sống chung nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép. Ông ao ước có căn nhà tử tế, có số vốn nho nhỏ làm ăn để là trụ cột vững chắc nuôi con học hành đến nơi đến chốn.

Ông Trịnh Xuân Hoàng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Mỹ 2, cho biết, em Thư là học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đầu năm học nhà trường có hỗ trợ sách vở, học bổng và xe đạp cho em Thư. Do là cấp tiểu học nên Thư đi học được miễn học phí, còn những khoản khác về bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ theo diện hộ nghèo của địa phương.

"Tuy nhiên, phần sức của nhà trường có hạn nên chưa thể giúp đỡ Thư có điều kiện sống tốt hơn, mong rằng hoàn cảnh của em sẽ được cộng đồng chung tay giúp đỡ", ông Hoàng nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Văn Rạng, Trưởng ấp Mỹ Phú A, cho biết, trường hợp của hộ ông Phương rất khó khăn và cần sự giúp sức, sẻ chia của mọi người.

"Biết tin báo Dân trí đang triển khai chương trình xóa 100 căn nhà tạm, địa phương rất vui mừng. Hy vọng rằng cha con ông Phương sẽ có tổ ấm mới, chắc chắn để cháu Thư có nơi ăn, chốn ở, học hành tử tế", ông Rạng nói thêm.

