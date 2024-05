Người đàn ông khao khát có mái nhà cho vợ ung thư, hai con thơ dại

Đó là câu nói xót xa chứa chan nỗi bất lực của anh Đặng Văn Kiệt, người đàn ông 38 tuổi, ngụ ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Anh Kiệt sinh ra trong gia đình có 6 người con, anh là con trưởng nhưng cũng là người có số phận hẩm hiu nhất. Tuổi đôi mươi, anh quen biết và kết hôn với chị Trần Thị Bích (41 tuổi), sau đó 2 con lần lượt ra đời. Hiện bé Đặng Tiến Đạt (học lớp 6) và Trần Minh Đức (đang học lớp 1).

Anh Kiệt cho biết, 2 con trai của anh có 2 họ khác nhau bởi bé Đức khó nuôi nên lấy theo họ mẹ.

"Lúc Đức chào đời không lâu thì ốm đau triền miên, nằm viện nhiều hơn ở nhà. Tôi chở vợ con hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ tuyến tỉnh đến trung ương, tiêu bao nhiêu tiền cũng kệ, chỉ mong con trai khỏe mạnh", anh Kiệt kể.

Trước đây, vợ chồng anh Kiệt phụ cha mẹ làm nông, nhưng làm mãi chẳng khá nên cả hai rời quê lên Bình Dương làm công nhân. Con trai lớn gửi ông bà nội chăm sóc và cho đi học, còn bé Đức theo cha mẹ.

Dịch Covid-19 bùng phát, đôi vợ chồng "mắc kẹt" nhiều tháng ròng, tiền tiết kiệm bao năm xài cũng hết.

Khi cả nước bình thường hóa, anh chị vội vã lỉnh kỉnh hành lý trở về quê sinh sống. Do nhà cha mẹ chật hẹp, đông con nên hai vợ chồng thuê phòng trọ, cách UBND xã khoảng 2km rồi làm thuê sinh sống qua ngày.

"Về đây chúng tôi xin nông trường gần nhà làm việc, những tưởng cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn khi tha hương, trái lại công ty nợ lương, phá sản chủ cũng trốn mất. Chúng tôi lại thất nghiệp nên chuyển qua làm thuê, ai mướn gì làm nấy", anh Kiệt kể.

Năm 2023, chị Bích thấy phần lưỡi nổi đẹn, ban đầu chị tưởng là nhiệt miệng cũng đi mua thuốc nhưng uống mãi chẳng hết nên đi khám bệnh. Tại bệnh viện ung bướu, kết quả xét nghiệm sinh tiết cho thấy chị bị ung thư lưỡi và phải nhập viện phẫu thuật.

Nằm viện 2 tuần, chị Bích xuất viện về nhà trong tình trạng chỉ còn nửa cái lưỡi. Vết mổ hết thuốc tê khiến chị đau nhức, thức ăn phải bơm ống truyền từ mũi tới thực quản. Chưa hết, vì còn tế bào ung thư trong cơ thể nên bác sĩ yêu cầu phải xạ trị 30 lần.

"Mỗi lần xạ trị dường như bị rút hết sinh lực, đau đến mức tôi tưởng mình không chịu đựng nổi. Nhiều lần nghĩ chết quách đi cho xong, chứ tôi không muốn làm khổ gia đình nữa nhưng nghĩ lại 2 đứa con nhỏ dại, tôi có bề gì, chúng lại thành trẻ mồ côi", người phụ nữ xúc động nói.

Một năm trôi qua, số lần xạ trị gần xong, chị Bích uống thêm thuốc nam nên bệnh tình cũng cầm cự được phần nào nhưng chị biết rõ, căn bệnh đang mang trong người là án tử, không biết khi nào tế bào ung thư sẽ di căn mà thôi.

Vì chị Bích bệnh nặng, lo lắng sẽ có chuyện xui rủi nên chủ nhà trọ không cho ở nữa, buộc vợ chồng chị dọn đi. Bất lực, anh Kiệt đành đưa vợ về nhà cha mẹ anh nương nhờ sau đó được cho mảnh đất cặp con kênh thủy lợi, cất nhà ở tạm.

Nhìn căn nhà xiêu vẹo, chắp vá bằng các mảnh tôn cũ, gỉ sét nặng, anh Kiệt chạnh lòng: "Căn nhà này tôi cất hơn một tháng mới xong. Ngày nào làm được bao nhiêu tôi tích cóp đi mua tôn cũ ở vựa ve chai về lợp mái, vách nhà. Đồ trong nhà thì do mấy đứa em cho.

Khả năng tôi bây giờ chỉ có thế, tôi chỉ ước ao có căn nhà tử tế che mưa, tránh nắng cho vợ con để tôi yên tâm đi làm. Mấy hôm nay trời mưa giông, đang làm tôi xin nghỉ chạy về nhà vì sợ vợ con bị nguy hiểm".

Dù làm đủ nghề, khi thì vác gỗ, dặm lúa, cắt cỏ, tới mùa vác lúa mướn rồi đặt lú, đặt dớn kiếm cá tôm... việc nhiều nhưng đồng lương cộng lại chẳng đủ để lo thuốc men cho vợ, tiền học của con nên chi phí cất nhà kiên cố vẫn quá sức với người đàn ông U40.

"Tôi có bệnh sỏi thận với thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm khuân vác nặng quá tối về nhức, ngủ không được nhưng không dám nghỉ, bởi làm ngày nào ăn ngày đó, chứ không biết ngày mai cả nhà sẽ ra sao. Khổ thì mình chịu, tôi mà bỏ cuộc thì ai lo cho vợ đau ốm, cho con học hành", anh Kiệt rưng rưng nước mắt tâm sự.

Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Trường Long A xác nhận hoàn cảnh hộ anh Kiệt thuộc diện khó khăn, cần sự sẻ chia của cộng đồng. Địa phương mong rằng bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân, nhà hảo tâm sẽ đồng cảm, giúp đỡ để gia đình anh Kiệt vượt qua nghịch cảnh.

