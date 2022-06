Xót thương cậu bé 8 tuổi nức nở cầu xin mọi người cứu bố bị ung thư hạch

Cuối ngày, khi dòng người vội vã trở về gia đình sau những giờ làm việc căng thẳng, cũng là lúc chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Ngọc Tấn theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu khẩn cấp tại số 1, ngách 12, ngõ 519 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo chỉ vừa đủ một người đi, ngôi nhà của bố con anh bé xíu, tuềnh toàng với không một vật dụng đáng giá. Không còn sức khỏe để đi lại hay ngồi dậy được nữa, anh Tấn nằm co quắp dưới nền nhà với tấm chăn cũ, bẩn và liên tục đau đớn.

Bố mẹ đều đã qua đời, vợ bỏ đi từ khi con trai Thái Bảo mới được 4 tháng tuổi, thành ra trong lúc này chỉ có em gái Nguyễn Ngọc Quyên chạy đi chạy lại về chăm. Sấp ngửa đi mua thêm vỉ thuốc giảm đau, Quyên hốt hoảng: "Em sợ lắm chị ạ, anh ấy yếu quá, em sợ là anh ấy bỏ đi lúc nào mà em không hay".

Rồi không cầm được nước mắt, Quyên kể bố mẹ chồng cũng bị bệnh và tai biến, nhưng vì hoàn cảnh nhà mình quá éo le khi anh bệnh, nằm một mình nên em xin bố mẹ về chăm anh mấy ngày. Không có gì cho anh, Quyên chỉ có thể ở bên cạnh anh trai lúc này cho anh đỡ tủi thân… Em cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế trào ra: "Dùng thuốc giảm đau vào một chút, anh mới có thể nói được một vài câu. Lần nào cũng hỏi em, anh chết rồi, thằng bé Bảo sẽ ra sao? Anh khóc, em khóc, chỉ biết nhìn lên di ảnh của bố mẹ cầu cứu".

Cảm nhận được bố đang yếu dần đi từng ngày, cậu bé Thái Bảo mếu máo, cứ ôm chặt lấy bố như bắt đền bố không dậy chơi với con được. Tận mắt chứng kiến cảnh con cứ đòi ở bên cạnh bố không dời, chúng tôi không cầm được nước mắt. Cổ họng nghẹn ứ lên, thương cậu bé không có mẹ ở bên chăm sóc, chỉ có bố thôi nhưng căn bệnh hiểm nghèo sắp mang bố con đi mất.

"Xin các bác, các cô giúp đỡ cho cháu, để cháu vẫn được đến trường, vẫn có bát cơm ăn. Có như vậy, anh mới yên lòng nhắm mắt". Anh Tấn lấy hết sức lực cùng gương mặt nhăn nhó đau dữ dội, nói với chúng tôi trong tiếng hụt hơi, không rõ lắm. Nhìn người đàn ông 37 tuổi trước mắt với lời cầu xin như những lời trăn trối cuối cùng… Chúng tôi đều lặng lại. Xót thương cho anh khi căn bệnh hiểm nghèo đã gọi tên buộc anh không thể tiếp tục đồng hành với con trên bước đường sau này nữa.

"Anh cố uống một chút sữa đi anh… rồi các anh chị sẽ giúp cháu". Quyên vừa nói, vừa động viên anh trai để anh có thêm niềm tin mà tiếp tục sống. Lặng nhìn anh lúc này, chúng tôi vẫn cứ nuôi hi vọng rằng anh có thể cầm cự thêm thời gian nữa để làm chỗ dựa cho con. Cậu bé Thái Bảo từ bé đã thiếu đi tình cảm của mẹ, em chỉ có bố để dựa vào mà thôi…

"Cô ơi, cô cứu bố con với ạ, cho bố con đi bệnh viện với ạ", tiếng cậu bé Thái Bảo bất giác như phá tan bầu không khí đang yên lặng. Quay sang nhìn con, cậu bé tội nghiệp lại sắp khóc. Có lẽ con đang sợ sệt và hốt hoảng lắm khi những cơn gò mình đau đớn của bố ngày một nhiều hơn… Cố nắm chặt lấy đôi bàn tay non nớt của con, anh Tấn đang lấy hết mọi sức lực của mình để mà thều thào: "Nhờ cả vào các cô chú giúp cháu"… rồi lại vật vã trong những cơn đau.

Câu chuyện của chúng tôi cứ thế cho đến khi cơn mưa bất ngờ ập đến xối xả. Hà Nội mùa này, thời tiết bất thường, mưa đổ xuống như trút nước, dồn dập tràn cả vào trong nhà khiến Quyên phải vội vã lấy những áo cũ để thấm cho khỏi ướt chỗ anh trai nằm… Càng nép chặt mình vào bố, Thái Bảo run lên khi nghe tiếng sấm sét bên ngoài… như bão giông những ngày sắp tới của em.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4535 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Ngọc Tấn

Địa chỉ: Số 1, ngách 12, ngõ 519 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số ĐT: 0936168771 (Số ĐT của em Nguyễn Ngọc Quyên - Em gái anh Tấn)

Số TK: 0936168771/ Ngân hàng MB bank, chủ TK: Nguyễn Ngọc Quyên

