"Vua nhạc sến" Vinh Sử lâm nguy, người thân khẩn cầu xin giúp đỡ

Căn phòng của đơn vị Hồi sức Ngoại, khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vang lên tiếng "tít…tít" ám ảnh từ máy monitor. Trong dãy giường dài những bệnh nhân nặng, thấp thoáng thấy bóng một người phụ nữ cầm tay người thân.

Nghe kỹ, là tiếng gọi khẩn khoản: "Ông ơi, mau tỉnh dậy đi, tôi Lệ đây…".

"Vua nhạc sến" bạo bệnh lúc cuối đời

Hơn 2 tuần rồi, ngày nào bà Nguyễn Ngọc Lệ (SN 1955) cũng ngóng trông có giây phút nào đó chồng bỏ được ống thở, tỉnh táo gọi tên bà. Nhưng mơ ước tưởng chừng bình thường ấy giờ lại như quá xa vời, bởi căn bệnh ngặt nghèo mà ông Bùi Vinh (SN 1944), chồng bà Lệ mắc phải.

Bùi Vinh, tức nhạc sĩ Vinh Sử, được giới mộ điệu đặt cho danh xưng ông vua nhạc sến, với hàng ngàn ca khúc bolero trữ tình, quê hương đã đi vào lòng bao thế hệ, như "Gõ cửa trái tim", "Yêu người chung vách", "Đêm lang thang"...

Sinh thời, có lúc ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền xài tính bằng "cây vàng" mỗi ngày. Trải qua bao biến chuyển của thời cuộc, Vinh Sử cũng nhiều lần lâm vào nợ nần, phải đi ở nhà mướn. Duy nhất một điều không đổi, là kho nhạc của ông luôn tiếp tục dày thêm, dù nơi sáng tác có ở góc nhỏ tồi tàn, rộng vỏn vẹn vài mét vuông.

Nhìn chồng mấp máy môi như nghe thấy được lời vợ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, bà Lệ ngậm ngùi, nở một nụ cười buồn bã.

Bà kể, duyên của 2 người đã được se từ những năm 70 của thế kỷ trước. Sống chung với nhau chỉ 3 năm, cả hai quyết định chia tay khi đã có con chung, vì nhiều lý do. Hơn 20 năm sau, nghe tin nhạc sĩ Vinh Sử gãy gánh với gia đình mới, lâm cảnh bi đát phải cầm cố nhà cửa, đất đai, số phận lại đưa bà Lệ trở lại.

"Thời điểm đó là năm 2006, tinh thần ổng sốc lắm. Đến năm 2011 thì ổng phát bệnh ung thư trực tràng, phải mổ cắt ruột. Thấy ông ấy không có ai lo, nên tôi qua chăm sóc ấy đến giờ" - bà Lệ chia sẻ.

Nghĩ cũng lạ, thuở hạnh phút huy hoàng không được ở cạnh nhau. Nhưng khi người cũ bước qua sườn dốc long đong của cuộc đời, bà Lệ lại chọn cách đồng cam cộng khổ.

Hơn 10 năm kể từ ngày phát bệnh, khối u trực tràng liên tục di căn khiến nhạc sĩ Vinh Sử phải mổ đến 5 lần. Gần nhất vào năm 2020, ông đã cắt sạch những đoạn ruột còn sót lại.

Thấy sức khỏe chồng suy yếu, bà Lệ quyết định đưa nhạc sĩ Vinh Sử đang ở một mình tại quận 7 về căn nhà do cha mẹ để lại ở quận Bình Tân. "Hồi đó ổng chỉ muốn ở một mình để yên tĩnh sáng tác nhạc, nên có những lần tôi qua mà làm ồn là bị ổng cằn nhằn. Giờ bệnh yếu quá rồi, phải chịu đi thôi" - bà Lệ giải thích.

Mỗi ngày, người vợ đi gấp quần áo mướn để kiếm sống. Cộng với số tiền tác quyền ít ỏi người chồng nhận hàng quý, dù không nhiều nhưng đủ để họ cầm cự qua ngày, và để ông Vinh Sử đi bệnh viện hàng tháng.

"Sống thêm 1 năm nữa cũng được…"

Nhưng số phận ác nghiệt vẫn không chịu buông tha người nhạc sĩ đa tài. Cuối tháng 7, ông phải tái nhập viện vì nhiều bệnh nặng dồn dập tái phát.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cường, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nhạc sĩ Vinh Sử nhập viện ngày 22/7 với bệnh cảnh xuất huyết tiêu hóa dưới, rối loạn đông máu, theo dõi viêm phổi, suy hô hấp, trên nền di chứng tai biến mạch máu não cũ. Bệnh nhân có tiền căn ung thư đại tràng, đã phẫu thuật từ năm 2011. Mới nhất, bệnh nhân cắt đại tràng góc lách vào năm 2020, mở hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Tại khoa Ngoại tiêu hóa, bệnh nhân được truyền máu, thực hiện can thiệp mạch máu DSA, điều trị nội khoa. Sau đó, dù tình trạng xuất huyết tiêu hóa cải thiện nhưng tri giác bệnh nhân xấu đi, thở co kéo, chỉ số oxy trong máu (SPO2) giảm mạnh. Sau khi bác sĩ hội chẩn, bệnh nhân được chuyển vào khoa Gây mê hồi sức, được đặt nội khí quản, thở máy từ ngày 27/7.

"Bệnh nhân đã chống chọi ung thư kéo dài nhiều năm, nhiều tháng, ruột đã hư nên không còn ăn uống được. Sau một số ngày thở máy, hiện đã cải thiện tri giác, cải thiện mạch và huyết áp nhưng vẫn chưa tập thở được. Ngoài ra, bệnh nhân còn tổn thương thận" - bác sĩ Cường thông tin.

Theo thống kê, viện phí của bệnh nhân đến hiện tại đã lên đến hàng chục triệu đồng, chưa bao gồm tiền giường. Tuy nhiên vì thời gian điều trị kéo dài nên sẽ còn rất tốn kém.

Bác sĩ Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội thần kinh của bệnh viện cho biết thêm, từ năm 2020, nhạc sĩ Vinh Sử cũng đã được chẩn đoán bị động kinh do di chứng nhồi máu não. Hiện tại, ông vẫn đang được điều trị bằng thuốc.

Dự kiến sau khi tập thở được và hồi sức ổn, nhạc sĩ Vinh Sử sẽ được chuyển xuống khoa Ngoại tiêu hóa để tiếp tục điều trị.

Bà Nguyễn Ngọc Lệ chia sẻ, từ ngày chồng nhập viện, bản thân đã cố gom góp, vay mượn để đóng cho bệnh viện 15 triệu đồng tạm ứng viện phí. Đó là tất cả những gì bà có thể làm được.

Hỏi con cái có phụ lo cho cha không, bà Lệ thú thật, con trai chung của 2 người cũng chỉ kiếm sống bằng nghề thợ hồ, chạy ăn từng bữa. Các con riêng của nhạc sĩ Vinh Sử đều phải lo toan cuộc sống riêng.

"Tôi chỉ mong có đủ tiền để điều trị cho ông ấy khỏe lại, sống thêm 1 năm nữa cũng được. Cả đời ông ấy chỉ lo sáng tác nhạc, hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu xa cùng nhau…" - bà Lệ bày tỏ ước mơ, giữa lúc chồng cận kề cửa tử.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4582 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Ngọc Lệ

SĐT: 0937608879

Hoặc liên hệ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TPHCM) qua SĐT: (028) 35100072

STK: 31910000146650, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Tên tài khoản: BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH - CONG TAC XA HOI

Nội dung: Giúp đỡ bệnh nhân Bùi Vinh - Nhạc sĩ Vinh Sử.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4582)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269