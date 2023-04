Vợ nghèo nghẹn nhìn chồng co giật nguy kịch: "Anh phải về với các con"

Đầu tháng 4, phóng viên Dân trí nhận được lời "cầu cứu" từ đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho một trường hợp người cha trẻ, đang là trụ cột nuôi 3 con nhỏ còn tuổi ăn học bỗng lâm nguy vì căn bệnh nhiều người vẫn tưởng không đáng ngại.

Đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch vì thủy đậu

Căn phòng bệnh của khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU) vang lên tiếng máy thở đều đặn, lạnh lùng. Giường bệnh của anh Hoàng Văn Thắng (28 tuổi, ngụ Tân Uyên, Bình Dương) được đặt trong một khu vực cách ly, bởi căn bệnh anh mắc phải rất dễ lây nhiễm.

Đang nằm nhắm nghiền mắt, nam bệnh nhân bất ngờ co giật liên hồi, làm ống thở đang ngậm trong miệng tuột ra, khiến các bác sĩ gặp một phen hoảng hốt. Đây không phải là lần đầu bệnh nhân "lên cơn" trong chuỗi ngày điều trị vừa qua.

Chưa kịp vui vì bác sĩ cho vào thăm chồng, chứng kiến anh Thắng không làm chủ được bản thân, trên người phủ xanh màu của thuốc đặc trị, chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh Thắng) không khỏi nghẹn ngào. Đến nay, chị vẫn không tin bi kịch đến với chồng mình, bởi chỉ mấy tuần trước, anh Thắng còn là một người chồng, người cha khỏe mạnh phụ chị chăm sóc các con.

Chị Vân kể, cách đây nhiều năm, hai vợ chồng từ quê vào Nam lập nghiệp, mượn đất của bà con để cất một chòi nhỏ sinh sống. Hàng ngày, chị phụ bán sạp thịt heo ngoài chợ, còn chồng đi giao thịt và ở nhà trồng rau, nuôi gà, phụ lo chăm sóc con cái.

Một ngày cuối tháng 3, anh Thắng chuẩn bị đi lấy thịt để giao bỗng lên cơn sốt và than mệt, đau lưng. Uống thuốc tây không cải thiện, anh Thắng đến phòng khám tư để kiểm tra thì được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống.

Thấy chồng uống thuốc mãi mà không thấy đỡ, cơn đau cứ ngày càng dữ dội hơn, chị Vân lại đưa chồng đến bệnh viện khác để lấy thuốc giảm đau, thì được bác sĩ khám lại và cho biết bị thoát vị đĩa đệm, hướng dẫn lên tuyến trên ở TPHCM điều trị.

"Họ nói mai hãy đi, nhưng về nhà thấy anh Thắng đau quá, tôi nhờ em chồng bắt xe đưa anh ấy lên một bệnh viện ở quận 5 ngay. Tại đó, các bác sĩ kiểm tra và phát hiện chồng tôi đã bị thủy đậu biến chứng nặng, nên chuyển luôn sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới" - chị Vân kể.

"Anh phải về với các con"

Bác sĩ Dư Lê Thanh Xuân, khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Hoàng Văn Thắng nhập viện ngày 23/3 với các triệu chứng thủy đậu bội nhiễm điển hình, suy hô hấp cấp giảm oxy (ARDS), viêm phổi, nhiễm trùng máu. Bệnh nhân diễn tiến nặng rất nhanh, có thời điểm phải tính đến việc chạy ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo) vì tính mạng nguy kịch.

Để cứu mạng bệnh nhân, ekip điều trị phải dùng hàng loạt biện pháp, như đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, dùng kháng sinh mạnh, thuốc đặc trị thủy đậu acyclovir. Đến nay sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy hiểm, các bóng nước trên người sạch, phổi cải thiện tốt và đang dần tiến đến cai máy thở.

Tuy nhiên, vì phải sử dụng nhiều biện pháp điều trị và lại không có bảo hiểm y tế, đến nay viện phí của anh Thắng đã lên rất cao, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất

Người vợ chia sẻ, sau khi chồng phải vào 4 bệnh viện, vì nhà chỉ có sẵn 10 triệu đồng, chị đã phải vay mượn để có tổng số tiền hơn 230 triệu đồng đóng viện phí cho anh Thắng. Ngoài tiền của bạn bè, họ hàng, chị phải cắn răng vay nóng, với lãi suất 5%/tháng.

"Với tiền vay nóng, mỗi ngày tôi được yêu cầu góp cho một ít. Vợ chồng tôi có 3 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 4, hai bé sau cũng mới lớp 1, lớp 3. Từ bữa giờ vì phải lo cho các con nhỏ, tôi phải nhờ người cậu ở quê vào chăm chồng. Đến nay mới được lên thăm anh ấy" - chị Vân kể.

Xem những hình ảnh chị Vân gửi về nơi che mưa nắng của gia đình 5 miệng ăn, chúng tôi không khỏi xót xa khi "mái ấm" của họ chỉ là căn chòi tôn nhỏ đã gỉ sét, được lắp ghép với nhau tạm bợ. Bên trong nhà có kê một chiếc giường gỗ tự chế cũ, trơ trọi không có vật dụng gì giá trị. Cạnh ngay giường ngủ, là khu vực bếp ăn ngổn ngang, đã tắt lửa từ nhiều ngày nay.

Nhìn vào trong phòng cách ly, thấy chồng đang cựa quậy tìm sự sống trong vô thức, anh mắt chị Vân đỏ hoe, nói như khẩn khoản, van nài: "Giờ tôi chỉ mong chồng có thể qua cơn nguy kịch, hết bệnh. Anh phải về với các con, vay nợ bao nhiêu tôi cũng phải vay. Mong các nhà hảo tâm thương tình, giúp đỡ chồng tôi…".

Đại diện UBND phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận, gia đình chị Nguyễn Thị Vân có hoàn cảnh rất khó khăn khi phải nuôi 3 con nhỏ, người chồng là lao động chính lại bị bệnh nặng.

