Vợ nghèo gánh nợ trăm triệu, lo chồng tháo khớp chân, 2 con thất học

Trước đây, anh Trương Văn Dụm (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là trụ cột gia đình, hàng ngày đi làm thuê nuôi vợ và 2 con còn tuổi ăn học. Cuối tháng 4 vừa qua, anh bị tai nạn giao thông chấn thương đầu, gãy tay chân, rất nguy kịch.

Nhà lúc đó không một đồng trong túi, chị Nguyễn Thị Thu (37 tuổi), vợ anh phải chạy vạy ngược xuôi vay mượn tiền để cứu chồng. Số tiền chị nợ đến nay cả trăm triệu đồng nhưng cũng chỉ cứu được chồng thoát khỏi "tử thần", còn di chứng thương tật chưa được chữa lành.

"Chân, tay chồng em bị gãy xương, bác sĩ phải phẫu thuật rồi thay bằng inox ở bên trong. Mấy lần vết thương trở chứng nhiễm trùng, phải nhập viện điều trị. Gia đình lâm vào cảnh túng quẫn không biết lo được bao lâu nữa", chị Thu nghẹn ngào.

Từ lao động chính của gia đình, anh Dụm nay như người tàn phế, đi đứng khó khăn, không còn làm được việc gì để kiếm ra tiền. Miếng ăn, cái mặc của cả nhà đều đổ lên vai chị Thu. Ngặt nỗi, người phụ nữ này không nghề nghiệp ổn định nên thu nhập bấp bênh.

Mượn chút vốn liếng của người thân, chị Thu nuôi vài chục con vịt, mấy con heo đắp đổi qua ngày. "Có bữa đi ra ruộng bắt ốc về cho vịt ăn, cả nhà không có gì ăn nên lấy luôn mấy con ốc làm bữa ăn qua ngày", chị Thu nói trong cảnh khốn khó.

Thương nhất 2 đứa con gái là cháu Thảo Duy (15 tuổi, học lớp 10) và Ngọc Đan (6 tuổi, học lớp 1) từ ngày cha bị tai nạn cũng nhiều nỗi lo lắng hơn.

"Con cũng không biết sao nữa, giờ học được đến đâu hay đến đó. Thời gian tới cha mẹ không lo nổi thì con đành nghỉ, đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho cha, nuôi em", cháu Thảo Duy chia sẻ một tương lai bất định.

Điều chị Thu mong nhất hiện nay là bầy vịt nuôi không bị bệnh dịch gì, bởi trước mắt đây là nguồn sống duy nhất của cả gia đình và để tiếp tục điều trị thương tật cho chồng.

"Thời tiết thất thường chưa biết sao, lỡ bầy vịt mà hẻo thì em khổ thêm. Nhà em cũng không có khả năng điều trị nữa, chồng em có nguy cơ bị tháo khớp chân, tay thì chắc em buông xuôi luôn, chứ lực bất tòng tâm rồi", chị Thu nói trong nấc nghẹn.

Bà Lý Thị Thùy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vĩnh Hưng cho biết, địa phương chỉ lo được phần nào cho gia đình. Còn về lâu dài để chị Thu có điều kiện lo cho chồng trị bệnh và 2 con ăn học được tốt hơn thì rất cần sự sẻ chia thêm của các tấm lòng hảo tâm.

