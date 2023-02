Vợ nghèo đủ 150 triệu đồng phẫu thuật tim cho chồng sau 1 ngày được giúp đỡ

Hoàn toàn bất ngờ và không thể tin bởi chỉ sau một ngày được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, chị Liên đã có đủ số tiền cho ca phẫu thuật của chồng. Chị là nhân vật trong bài viết "Vợ ôm con khóc nghẹn vì không vay được 150 triệu đồng mổ tim cứu chồng". Chồng chị là anh Đỗ Văn Thuận được chẩn đoán bị bệnh van tim phải mổ với chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Vừa mới sinh con được 3 tháng, chị Liên đã đi làm thuê để lo cái ăn cho 3 đứa con.

Chồng chị, anh Đỗ Văn Thuận phải nhập viện điều trị gấp vì bệnh van tim đã ở mức báo động, phải phẫu thuật.

Không thể bấu víu vào ai để vay mượn số tiền kia, chị đã cầu cứu Báo điện tử Dân trí và được giúp đỡ sau đúng 1 ngày bài báo lên trang. Chị nghẹn ngào tâm sự: "Mọi thứ diễn ra đúng như một giấc mơ vì sau đúng 1 ngày, tôi đã được giúp đỡ đủ số tiền phẫu thuật cho chồng mình".

Là người trực tiếp điều trị cho anh Thuận, BS. Lê Quang Huy - Khoa Nội, BV Tim Hà Nội đã có cuộc trao đổi trước đó: "Bệnh nhân bị suy tim rất nặng do bệnh van tim gây ra mà bản chất là van động mạch chủ hở rất nhiều. Tình trạng này có lẽ bị từ bé, nhưng giờ mới phát hiện, và thời điểm này tim không chịu nổi nữa nên mới biểu hiện ra bên ngoài.

Hiện tại tình trạng của bệnh nhân rất nặng, hở van tim gây ra quả tim to gấp rưỡi người bình thường. Chức năng tim bình thường của bệnh nhân chỉ đạt 35-40% và đã có tình trạng tràn dịch màng phổi hai bên.

Bệnh này do van động mạch chủ gây ra kéo theo các van khác bị ảnh hưởng như van 2 lá, van 3 lá cũng có vấn đề. Nếu bệnh nhân không được can thiệp thì dẫn đến suy tim và đột tử bất cứ lúc nào vì chức năng tim rất thấp. Phương pháp duy nhất là mổ để thay van động mạch chủ và sửa 2 van bị hở còn lại, thì may ra anh ấy còn cơ hội sống vì hiện tại tiên lượng rất nặng… Chi phí mổ của bệnh nhân chúng tôi ước tính vào khoảng 150 triệu đồng, chưa kể hồi sức".

Bác sĩ cho biết tim của anh đã to gấp rưỡi người bình thường với chức năng buồng tim chỉ còn đạt 35-40%

Những tưởng mọi cánh cửa đã đóng sập lại, nhưng chị Liên, anh Thuận đã tìm được ánh sáng của hi vọng và niềm tin mãnh liệt sẽ vượt qua được bệnh tật. Thông tin mới nhất từ gia đình, sáng nay (13/2), anh Thuận đã được phẫu thuật tại bệnh viện.

Anh Thuận cho biết, sau khi Báo Dân trí có bài viết giúp đỡ, anh đã nhận được tổng cộng 270 triệu đồng.

Nói về sự ủng hộ của bạn đọc với ca mổ và hoàn cảnh của anh Thuận, BS. Lê Quang Huy cũng rất bất ngờ. "Biết được thông tin bệnh nhân nhận được hỗ trợ, chúng tôi thật sự rất mừng vì cơ hội sống cho họ mở ra rất rộng lớn. Thay mặt khoa phòng, tôi xin chân thành cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã cùng chúng tôi chung tay giúp đỡ cho anh Thuận" - BS. Lê Quang Huy chia sẻ.

Anh Thuận vừa được phẫu thuật sáng nay, 13/2.

PV Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ca phẫu thuật của anh Thuận đến bạn đọc báo trong thời gian sớm nhất.