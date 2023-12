Vợ nghèo cầu mong có 70 triệu đồng phẫu thuật cứu chồng

Những ngày gần đây, ai đến khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai đều không khỏi cảm động trước sự chăm sóc ân cần của người phụ nữ 3 con dành cho chồng, và câu chuyện tình tựa như "cổ tích" của họ.

Câu chuyện tình "cổ tích" của cô thôn nữ 19 tuổi

Một trưa hè năm 2011, cô thôn nữ Trần Thị Dung 19 tuổi, (SN 1992, trú tại An Đổ, Bình Lục, Hà Nam) tình cờ gặp anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1984) ngồi xe lăn, đang gắng sức để vượt qua đoạn đường dốc lổn nhổn đầy sỏi đá.

Dưới bóng cây bàng, cô gái 19 tuổi được nghe kể về một tai họa bất ngờ giáng xuống chàng trai đang tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, khiến anh vĩnh viễn không thể đi lại được nữa… Dung đã khóc và "nguyện cả đời làm đôi chân cho anh".

Câu chuyện tình của cô thôn nữ 19 tuổi với người đàn ông liệt 2 chân bị "vỡ lở", nó nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu của người đời… Nhưng, vượt qua mọi cản trở, cuối cùng một đám cưới giản dị của họ cũng được diễn ra.

Tình yêu của vợ chồng Dung-Tạo càng được bồi đắp, khi 3 đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời, bé đầu lòng sinh năm 2013, bé thứ 3 sinh năm 2017. 12 năm qua gia đình của chị Dung vẫn ở nhờ trong căn nhà nhỏ xập xệ của bố mẹ chồng. Cuộc sống dẫu đối diện với muôn vàn khó khăn, nhưng gia đình nhỏ này vẫn biết cách để vượt qua, và tìm được hạnh phúc của riêng mình.

"Em đi làm công nhân giày da cách nhà hơn 10 cây số. Anh Tạo ở nhà chơi với các con. Các con em phải đến khi có đám giỗ, cưới hỏi, hoặc ngày tết mới được ăn thịt, mà cũng là chia từng miếng, em cũng chưa bao giờ mua được hộp sữa cho con. Nhưng, các cháu đứa nào cũng rất ngoan và nghe lời bố mẹ, anh Tạo rất yêu các con, với em thế là hạnh phúc lắm rồi", chị Dung tâm sự.

Bệnh tình của chồng trở nặng, chi phí chạy chữa lên đến cả trăm triệu đồng

Chị Dung ứa nước mắt kể, từ 3 năm trước, anh Tạo kêu đau nhức vai, Dung nghỉ việc đưa chồng đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết chồng chị bị hoại tử mỏm xương vai, cần phải làm phẫu thuật thay khớp. Nhưng trước số tiền chữa trị đến gần trăm triệu, anh Tạo nằng nặc đòi xuất viện.

Trở về nhà, đôi tay anh Tạo yếu dần và không thể cử động được, khiến mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Cùng lúc này đứa con thứ 3 của anh chị phát hiện mắc bệnh tăng động, người phụ nữ nghèo phải vay mượn khắp mọi nơi để đưa con đi chữa trị.

Liệt 2 chân, nên nhiều phần cơ thể anh Tạo không thể cử động xuất hiện nhiều vết loét sâu, gây hoại tử, nhiễm trùng. Thấy chồng phù nề, sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt, chị Dung gọi người bán bao thóc giống cùng con gà mái đẻ và vay mượn khắp xóm, "lận lưng" được vài triệu chị đưa chồng tới viện.

"Vợ chồng em ở đây còn có cơm từ thiện, hơn tháng nay không biết các con em ở nhà ăn gì. Viện phí em đang nợ, bỉm cũng xin bệnh nhân trong phòng. Bác sĩ bảo chồng em phải thay khớp sớm mới mong hồi phục. Em bế tắc quá rồi, xin anh chị giúp đỡ!...", chị Dung nói rồi ôm mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Nguyễn Thị Như Hoa, khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Tạo được chẩn đoán áp xe thành ngực, loét cùng cụt, hoại tử vô khuẩn chỏm xương cánh tay phải, tổn thương tủy lưng sau chấn thương gây liệt 2 chi dưới và đại tiểu tiện không tự chủ".

Bác sĩ Hoa cho biết thêm, bệnh nhân Tạo bị chấn thương vùng lưng do ngã cao đập lưng gây tổn thương tủy lưng và không đi lại được từ 12 năm trước. Trước bệnh nhân vẫn tự chăm sóc vệ sinh được cá nhân, do tay còn cử động được.

Cách đây 3 năm nay bệnh nhân đau vai phải đã đi khám và có chỉ định thay chỏm xương cánh tay, nhưng vì gia đình ko có điều kiện nên xin về. Do vậy, bệnh nhân đã bị hoại tử chỏm, và sập hoàn toàn chỏm xương cánh tay bên phải.

Hiện bệnh nhân không cử động được tay, vì vậy cũng không tự phục vụ được bản thân. Bệnh nhân nằm lâu dẫn tới loét cùng cụt và loét sâu vùng thành ngực. Ổ mủ sâu và lớn khiến bệnh nhân sốt, nhiễm khuẩn nặng.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh liều cao đường tĩnh mạch 4-6 tuần, phẫu thuật ổ áp xe thành ngực, chuyển viện bỏng cấy ghép da loét vùng cùng cụt.

Sau đó tiếp tục điều trị đến khi hết tình trạng nhiễm trùng sẽ phẫu thuật thay chỏm xương cánh tay phải với mức kinh phí khoảng 70 triệu đồng.

"Việc thay chỏm xương cánh tay sẽ giúp bệnh nhân hồi phục khả năng tay phải và tự chăm sóc được bản thân, sẽ giảm bớt gánh nặng cho người vợ. Được biết gia đình bệnh nhân là hộ nghèo và 3 con nhỏ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân", bác sĩ Hoa chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5062 xin gửi về:

1: Chị Trần Thị Dung (vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Tạo)

Địa chỉ: Thôn An Cao, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0349598160

Hiện anh Tạo đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0928282900 (số phòng CTXH).

