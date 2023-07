Vợ mất, chồng ung thư, 3 đứa trẻ gửi đi ở nhờ 3 nơi

Vừa chia sẻ, anh Nguyễn Văn Tâm (45 tuổi, xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa quay mặt vào tường rưng rưng nước mắt...

Thời tiết ngày hè oi bức, anh Tâm nằm trên giường, chịu đựng những cơn đau rát do bị nhiễm trùng vết mổ sau phẫu thuật ung thư gan. Vén chiếc áo lên đến tận ngực, để lộ những vết sẹo lồi lõm, sưng tấy, anh Tâm kể:

Bố mất khi mới 6 tháng tuổi, từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm của bố. 5 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau cho đến khi anh lập gia đình và có 3 người con. Nhưng rồi sóng gió bắt đầu ập đến khi vợ anh được phát hiện bị ung thư.

"Khi phát hiện thì căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, dù cố gắng vay mượn khắp nơi đưa vợ đi điều trị nhưng rồi tôi cũng phải bất lực nhìn cô ấy ra đi trong đau đớn. Ngày vợ mất, đứa con lớn mới 11 tuổi, đứa út chưa đầy 2 tuổi.

Để có tiền nuôi các con và trả khoản tiền nợ vay mượn trước đó để chạy chữa cho vợ, tôi đành gửi 3 đứa con tại các mái ấm của nữ tu công giáo rồi đi làm thuê. Đồng lương phụ hồ nhận được chỉ đủ trang trải tiền ăn học, tiền lãi hàng tháng", anh Tâm chia sẻ.

Thời gian gần đây, anh Tâm thấy trong người mệt mỏi, chán ăn. Linh tính sức khỏe mình có vấn đề, anh đi khám và như ngã quỵ khi phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn 3.

"Vợ mất rồi, tôi lại bị như thế này, các con thì phải làm sao?", anh Tâm nghẹn ngào.

Ốm đau không có tiền chữa trị, anh may mắn được hai bên nội ngoại cùng bạn bè giúp đỡ, cho mượn một số tiền đủ chi phí ca phẫu thuật. Tuy nhiên, sau 4 ngày được phẫu thuật, vết mổ bị nhiễm trùng, những cơn đau thể xác cùng nỗi lo lắng cho các con khiến người đàn ông bất hạnh này suy sụp.

Trò chuyện được một lúc, cơn đau xuất hiện, anh Tâm xin phép nằm xuống giường, khuôn mặt nhăn nhó, miệng thở từng nhịp ngắt quãng như không còn đủ sức lực.

"Ngày trước tôi cũng to khỏe lắm. Từ khi phát hiện bệnh đến giờ sụt cả chục cân. Tôi sợ chết. Con cái còn nhỏ, mình chết đi, mấy đứa nó bơ vơ, tội lắm", anh Tâm nói, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Ngồi bên cạnh, lấy bông thấm vết thương bị nhiễm trùng trên bụng cho em trai, chị Nguyễn Thị Lan (55 tuổi) xót xa khi nhắc đến số phận bất hạnh và tương lai mịt mù của các cháu thơ dại.

"Thương lắm, 3 đứa cháu chưa kịp lớn đã mồ côi mẹ. Bây giờ bố như thế này, chúng sẽ sống thế nào đây? Hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn, chỉ mong em trai tôi sớm khỏe lại để làm chỗ dựa cho các cháu", chị Lan thở dài.

Vì hoàn cảnh khó khăn không ai chăm sóc nên cả 3 người con anh Tâm phải gửi đi ở nhờ. Bốn cha con mỗi người một nơi. Con gái lớn (14 tuổi) ở mái ấm giáo xứ Làng Nam (xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc), con gái thứ 2 (6 tuổi) gửi giáo xứ Bố Sơn (xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc), con út (5 tuổi) ở mái ấm Thiên Ân, xứ Tràng Lưu (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Công Nghi, Trưởng xóm 8 (xã Nghi Kiều), chia sẻ: "Gia đình anh Tâm là hộ nghèo, hoàn cảnh thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Vợ mất sớm, anh làm thợ hồ lo cho 3 con nhỏ ăn học còn chật vật, giờ còn bị ung thư. Hy vọng thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm hỗ trợ một phần kinh phí để anh được chữa trị bệnh tình, có cơ hội sống để vượt qua cảnh ngặt nghèo, lo cho con cái".

Bệnh tật bủa vây, cái nghèo đeo bám, nợ nần chồng chất nhưng anh Tâm vẫn cố gắng gồng mình chống lại, chỉ với hi vọng được sống bên các con thêm một thời gian nữa.

"Giờ tôi cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Chỉ mong ông trời thương, cho cơ hội điều trị để được sống thêm một thời gian nữa bên con. Chúng còn quá nhỏ dại, tôi nhắm mắt sao đành", anh Tâm nghẹn ngào.

Cảnh "gà trống nuôi con" vốn dĩ đã là nỗi khổ, nay anh Tâm lại bị ung thư khiến gia đình lâm vào cảnh vô cùng bi đát. Sự sống của người đàn ông bất hạnh này cũng như tương lai của 3 đứa con đang rất cần sự chung tay giúp sức của bạn đọc xa gần.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4906 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Tâm

Địa chỉ: Xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0963.001.557

Tài khoản: 0963001557, Nguyễn Văn Tâm, Ngân hàng MB (ngân hàng Quân đội).

