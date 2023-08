Vợ chồng chiến sĩ hải quân xin bạn đọc cứu đôi mắt của con gái nhỏ

Cơ hội cứu con sau 2 năm chờ đợi

Chúng tôi đến thăm gia đình đại úy Đào Xuân Bình, nhân viên vệ binh công ty TNHH MTV 128 (Hải đoàn 128 HQ) - Quân chủng Hải quân, trong một ngày mà thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nắng như đổ lửa. Trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ không có điều hòa, chiếc quạt máy thổi hết công suất cũng không giúp người trong nhà mát thêm chút nào.

Anh Bình bảo: "Nhà này vợ chồng em thuê 1,2 triệu đồng/tháng, hết 1/10 tiền lương rồi nên phải tiết kiệm điện nước, không dám mua sắm gì thêm, còn để dành lo cho 2 đứa nhỏ".

Vợ anh Bình, chị Phan Thị Mơ, đang hướng dẫn bé Đào Quỳnh Anh (SN 2019) tập mắt. Bài tập khá đơn giản là che kín mắt phải và yêu cầu bé nhìn bằng mắt trái để đọc chữ, xem hình nhằm hạn chế tốc độ nhược thị của mắt trái.

Khi mới sinh ra, Quỳnh Anh cũng có đôi mắt to tròn như mẹ. Trong giai đoạn từ 5 tháng đến 2 tuổi, Quỳnh Anh bị đau mắt 3 lần. Các bác sĩ xác định cháu bị viêm kết mạc và cho thuốc uống thì hết.

Đến khi Quỳnh Anh hơn 2 tuổi thì xuất hiện chấm nhỏ màu hồng ở mắt trái, sau đó chấm tròn này lan rộng và dày lên làm cho bé bị cộm mắt, khó nhìn. Chị Mơ đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám mới biết Quỳnh Anh bị u bì kết giác mạc bẩm sinh, khối u đã lớn và lan rộng nên phải tiến hành phẫu thuật.

Chị Mơ kể: "Đợt đó con đã nhập viện, xét nghiệm hết để chuẩn bị phẫu thuật rồi. Nhưng sau khi hội chẩn, các bác sĩ phải bỏ phương án phẫu thuật tách khối u kết giác mạc vì đã xâm lấn sâu vào tiền phòng, nếu chỉ tách khối u thì sẽ làm thủng mắt, không thể phục hồi".

"Phương án khả thi là phải ghép giác mạc mới cho con. Nhưng thời điểm đó bệnh viện không có giác mạc phù hợp nên phải ngừng kế hoạch phẫu thuật, cho con về nhà chờ giác mạc phù hợp", chị Mơ cho biết.

Trong năm 2022, chị Mơ đưa con đi hết các bệnh viện mắt khắp cả nước để đăng ký phẫu thuật, từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, ra Hà Nội rồi vào TPHCM. Nhưng tất cả đều nhận được cái lắc đầu vì không có giác mạc phù hợp.

Đầu năm 2023, chị Mơ được giới thiệu đến một bệnh viện quốc tế ở TPHCM đăng ký xét nghiệm, đưa Quỳnh Anh sang Singapore thăm khám thì đến tháng 7 được thông báo là có giác mạc phù hợp.

Sau 2 năm chờ đợi, cơ hội cứu con đã đến. Niềm vui của vợ chồng chị Mơ chưa dứt thì bỗng chốc hụt hẫng khi bệnh viện thông báo chi phí ca phẫu thuật là 650 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, vượt xa khả năng của 2 vợ chồng chiến sĩ hải quân.

"Vợ chồng em không muốn bỏ qua cơ hội này"

Chị Mơ chua chát cho hay: "Sau mấy năm cưới nhau, trước khi sinh Quỳnh Anh, vợ chồng em tiết kiệm được 90 triệu đồng. Khi sinh Quỳnh Anh, em đưa con về quê chăm sóc rồi gặp dịch Covid-19 nên không làm được gì. Sang năm 2022 thì đưa con đi khắp nơi chữa trị cũng tiêu hết tiền tiết kiệm. Giờ không còn một đồng thì lấy đâu ra 650 triệu?".

Là chiến sĩ cảnh vệ, đại úy Đào Xuân Bình không có thời gian làm việc phụ để kiếm thêm thu nhập. Đến nay, thu nhập của anh khoảng 12 triệu đồng/tháng. Mức lương này đủ cho gia đình Bình ăn uống, lo cho 2 con đi học và trả tiền nhà trọ. Nhưng tiết kiệm 650 triệu đồng bằng đồng lương của Bình là điều không có khả năng.

Hiện mắt trái của Quỳnh Anh chỉ còn 30% thị lực, mắt phải còn 60%. Khối u bì của bé vẫn có xu hướng lan rộng và dày cộm lên, làm mắt mờ dần đi và bé ít dùng mắt trái dẫn đến chứng nhược thị (mắt lười).

Mỗi ngày, chị Mơ phải tập cho Quỳnh Anh dùng mắt trái để hạn chế chứng nhược thị. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Để chữa dứt điểm, cứu lấy đôi mắt cho Quỳnh Anh chỉ có cách ghép giác mạc.

"Bác sĩ nói để lâu thì mắt con càng ngày càng kém cho đến khi không nhìn thấy. Nhất là khối u càng dày thì khả năng chữa trị càng thấp. Để lâu quá thì cho dù có giác mạc phù hợp cũng chưa chắc phẫu thuật ghép được. Vợ chồng em chờ 2 năm rồi nên khi nghe bệnh viện ở Singapore thông báo có giác mạc phù hợp thì tụi em không muốn bỏ qua cơ hội này", chị Mơ chia sẻ.

Quyết tâm cứu con, 2 vợ chồng dành cả ngày điện khắp anh em họ hàng, nhờ mỗi người cho mượn một ít, gom góp được 400 triệu đồng. Đồng đội của Bình tại văn phòng Hải đoàn 128 trú tại Vũng Tàu cũng quyên góp giúp vợ chồng anh 49 triệu đồng. Thế nhưng, vợ chồng Bình gom góp hết mọi nơi cũng còn thiếu hơn 200 triệu đồng cho ca phẫu thuật…

Đại úy Đào Xuân Bình thở dài cho hay: "Hai vợ chồng em không muốn bỏ qua cơ hội này để cứu đôi mắt cho con. Nhưng còn thiếu 200 triệu thì nhiều quá, em chưa biết phương cách nào để gom cho đủ".

Là người mẹ, chị Mơ chỉ có thể cầu xin mọi người mở rộng lòng cứu giúp cho con gái nhỏ, cứu lấy đôi mắt cho con, giúp con tiếp tục được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp.

