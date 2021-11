Ước nguyện xót xa trước lúc chết của người mẹ ung thư về 2 con bị u não

Bi kịch của gia đình nghèo

Về thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), hỏi đến vợ chồng Nhụy Trương, ai cũng chạnh lòng, bởi gia cảnh quá khốn khó và bi đát của gia đình nghèo này.

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Bùi Văn Trương (SN 1965) và bà Trần Thị Nhụy (SN 1968). Họ có với nhau 3 người con, 2 gái, một trai, trong đó con gái lớn đã đi lấy chồng. Tưởng chừng cuộc sống rồi sẽ đầm ấm vui vẻ, nào ngờ, tai họa cứ liên tiếp đổ ập xuống, kéo cả gia đình nghèo vào bế tắc, cùng cực.

Là người đàn ông trụ cột của gia đình, ông Trương làm đủ thứ việc, sang tận Lào làm thuê chỉ mong sao cho vợ con có được cuộc sống đủ ăn, đủ mặc. Thế nhưng, trong một lần đi làm, người đàn ông này đã gặp tai nạn lao động, chấn thương sọ não đến nguy kịch.

Được cấp cứu kịp thời, ông Trương thoát chết, thế nhưng thương tật để lại vô cùng nặng nề. Không còn sức lao động, ông chỉ làm những việc lặt vặt trong nhà, gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai bà Trần Thị Nhụy.

Từ sau khi chồng bị tai nạn, bao nhiêu tiền của đều dồn vào chạy chữa cho ông Trương, chẳng những vậy còn phải vay mượn khắp nơi khiến cuộc sống bà Nhụy càng trở nên vất vả. Thế nhưng đó cũng chỉ mới bắt đầu cho chuỗi ngày bi kịch mà gia đình nghèo này phải gánh chịu.

Vào năm 2016, bà Nhụy đau đớn phát hiện con gái út là cháu Bùi Thị Trang (SN 2006) bị u não, chưa trả hết nợ cũ, vợ chồng nghèo lại phải chạy đôn, chạy đáo đi vay thêm để chữa bệnh cho con. Mặc dù khối u của cháu Trang được mổ kịp thời nhưng để lại di chứng mãi mãi.

"Cháu nó mổ xong thì không được bình thường như trước nữa, cứ đau đầu, trở trời là lại ốm, phải đi viện kiểm tra. Cũng từ sau khi mổ u, con bé cũng không được nhanh nhẹn nữa, đau miết chẳng học hành gì được cả, đến hết lớp 8 thì đành phải nghỉ học ở nhà", bà Nhụy buồn bã khi nhắc đến đứa con gái út.

Thương chồng, thương con bà Nhụy cũng chẳng còn cách nào khác là lao vào làm đủ thứ việc, từ chăn nuôi đến đồng áng, trồng trọt, chỉ mong sao có tiền trả nợ, chăm lo cho chồng con. Thế nhưng sức người cũng có hạn, lao tâm khổ tứ, bà Nhụy cũng lâm bệnh nặng vào năm 2019, sau thời gian khó thở, ho, bà Nhụy đi khám thì được kết luận bị ung thư phổi.

Khi còn chưa tìm ra lối thoát giữa cơn bĩ cực cuộc đời, cách đây mấy tháng, vợ chồng bà Nhụy lại nhận thêm một cú sốc lớn khi đứa con trai duy nhất là Bùi Mạnh Cường (SN 2003) bị u não. Từ một chàng trai khỏe mạnh, ngày chịu khó phụ hồ, tối đi bắt cua, bắt cá để đỡ đần cha mẹ, nào ngờ tai họa giáng xuống, Cường giờ phải nằm một chỗ, trở thành gánh nặng cho cha mẹ già.

Khi Cường đổ bệnh, vợ chồng bà Nhụy cũng đã chạy vạy khắp nơi để đưa em ra Bệnh viện K Tân Triều (TP Hà Nội) với hy vọng có thể phẫu thuật. Thế nhưng vì một trong 3 khối u của Cường nằm ở vị trí nguy hiểm, không thể mổ ngay mà phải điều trị lâu dài theo phác đồ của bệnh viện.

"Tui bị ung thư, con 2 đứa lại còn bị u não, còn chi để mất nữa mô, đứa con trai thì mổ u không được, phải điều trị lâu dài, tốn kém. Tui cũng cầm cố sổ đỏ, vay mượn khắp nơi rồi nên chẳng ai cho mượn nữa, cháu chuẩn bị nhập viện trở lại nhưng tui chẳng biết làm thế nào", bà Nhụy bật khóc trong vô vọng.

Niềm hy vọng nhỏ nhoi của người mẹ ung thư

Mang trong mình căn bệnh ung thư ngày một nặng, nhiều lần được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị, thế nhưng nhìn vào gia cảnh của bản thân, bà Nhụy đành phải từ chối, thỉnh thoảng đau nặng mới vào viện thăm khám, lấy thuốc. Tất cả cũng vì muốn tiết kiệm tiền, được đồng nào hay đồng đó, cứu lấy đứa con trai u não, vì vậy mà bệnh tình bà Nhụy ngày một xấu đi.

Từ lâu, người mẹ nghèo này đã phó mặc số phận cho ông trời, lựa chọn cầm cự, điều trị bằng các phương thuốc dân gian, chỉ mong được ngày nào hay ngày đó, với khao khát được thấy con khỏe mạnh, chữa được bệnh u não, thì bà sẽ chẳng còn gì phải hối tiếc.

Còn với người chồng, người cha khắc khổ, bản thân chẳng còn sức mà lao động, thế nhưng rơi vào hoàn cảnh hiện tại, ông Trương cũng chẳng còn cách nào khác phải gượng dậy, gắng nuôi con lợn, con gà để kiếm tiền chạy chữa cho vợ con. Thế nhưng nghiệt ngã thay, đàn lợn với bao niềm hy vọng của ông Trương cách đây không lâu cũng bị dịch mà chết, cả chuồng giờ còn mỗi một con.

"Tiền điều trị cho cháu đợt trước đã hết 40 triệu rồi, giờ bác sĩ hẹn ra để tiếp tục điều trị, nhưng tôi chẳng biết lấy đâu ra tiền mà đưa cháu đi, còn mỗi một con lợn, có bán cũng chỉ được mấy triệu bạc, thương con nhưng thực sự chẳng biết phải làm thế nào nữa cả", ông Trương buồn rầu.

Ông Lê Hà Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Vạn Ninh cho biết, vừa qua chính quyền địa phương cũng đã vận động hỗ trợ cho gia đình ông Trương, bà Nhụy, thế nhưng vẫn còn rất hạn chế. Ông Kiên cũng bày tỏ mong muốn bạn đọc Dân trí sẽ đồng hành giúp đỡ, để gia đình ông Trương, bà Nhụy vượt qua khó khăn.

"Gia cảnh thì nghèo mà cả nhà đau ốm, lại toàn bệnh nan y, khốn khó vô cùng. Với tình cảnh hiện tại, nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, chỉ sợ rồi gia đình ông Trương, bà Nhụy cũng sẽ chẳng cầm cự được nữa, rất mong bạn đọc Dân trí chung tay, mang lại cho gia đình họ một phép màu", ông Kiên bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4288:

Bà: Trần Thị Nhụy

Địa chỉ: Thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0819.807.859

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269