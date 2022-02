Tương lai mù mịt của 2 em nhỏ mồ côi cha trong căn nhà treo kín giấy khen

Ngôi nhà của mẹ con chị Đỗ Thị Kiều Loan (47 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) nằm khuất sau những rặng dừa, lối đường đất dẫn vào nhà ngập úng, sình lầy. Thoạt nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà trông khá kiên cố, thế nhưng khi nhìn vào bên trong lại là một cảnh trái ngược hoàn toàn.

Ngôi nhà không sơn, không tô, không cửa, nền đất lồi lõm. Ngoài những tấm giấy khen của 2 đứa con chị Loan được dán trên tường thì ngôi nhà toàn một màu xám xịt, hoang tàn, chẳng có đồ đạc gì đáng giá.

10 năm trước, chồng chị Loan đang xây dở căn nhà thì đổ bệnh. Bao nhiêu tiền của đều vét sạch để chữa bệnh cho chồng nhưng cuối cùng hai con chị vẫn chịu cảnh mồ côi cha. Chồng mất, mẹ chồng chị Loan cũng vì suy sụp mà đổ bệnh, bại liệt nằm một chỗ.

Cuộc sống gia đình đang êm đềm bỗng rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Gần 10 năm nay, mẹ con chị Loan cứ sống lay lắt bữa đói bữa no, không có ngày nào được vui vẻ. "Bẩm sinh em đã bị bệnh phổi, sức khỏe yếu, làm việc nặng là khó thở rồi. Giờ nuôi mẹ chồng với các con nên cũng không đi đâu làm gì được, đành trong ấp ai thuê gì làm đó.

Ngày xưa người ta thuê cắt cỏ, dọn vườn cũng nhiều nên có việc làm thường xuyên. Bây giờ người ta phun thuốc hết nên không ai thuê nữa. Vài bữa mới có một người thuê dọn nhà thì được khoảng hơn trăm nghìn đồng tiền công, chia ra đong gạo mấy bữa", chị Loan kể về tình cảnh hiện tại của gia đình.

Mới tết xong nhưng ngôi nhà chẳng có màu sắc gì của xuân. Hai đứa con gái chị Loan cũng chẳng có đồ mới đang buồn thiu ngồi trên chiếc võng cũ kỹ. Ở một góc nhà, mẹ chồng chị Loan nằm phát ra từng hơi thở nặng nhọc khiến không gian càng thêm thê lương.

Trong buồn tủi, chị Loan tâm sự rằng tết các năm trước người ta còn thuê chị dọn nhà, vì thế mà có mâm cơm cúng chồng tươm tất. "Tết năm nay do dịch Covid-19 nên không ai thuê. Em không lo nổi mâm cơm tươm tất, mẹ con chỉ biết lủi thủi ôm nhau. Ra năm các cháu đi học lại, tiền tập sách, quần áo không biết lấy đâu ra, lắm lúc em không dám nhìn con, đêm thương con lại ra ngồi khóc", người đàn bà khốn khổ cố kìm nước mắt để nói cho dứt câu.

Vì nghèo tiền ăn không đủ nên dù sức khỏe ngày một yếu nhưng chị Loan cũng chẳng dám đi khám. Chị sợ biết bệnh, không có tiền mua thuốc lại lo thêm.

Hai con gái chị Loan là Võ Thị Thúy Hằng (12 tuổi) và Võ Thị Thúy Ngân (10 tuổi) đều rất ngoan và học rất giỏi. Những ngày mẹ đi làm, ngoài giờ học thì Hằng còn chăm sóc bà và nấu cơm.

"Chúng con chỉ biết ngoan ngoãn và cố gắng học cho mẹ an lòng. Những hôm mẹ đi làm về như kiệt sức, con thương lắm. Chúng con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp đỡ cho mẹ", Hằng nói với giọng non nớt.

Bà Văn Thị Xuân Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lương Hòa cho biết hoàn cảnh mẹ con chị Loan thuộc diện khó khăn nhất xã, địa phương cũng quan tâm, giúp đỡ nhưng cũng chẳng được là bao.

"Chị Loan bệnh tật, đi lau dọn mỗi tháng cũng chỉ được từ một đến 2 triệu đồng chẳng đủ nuôi con với thuốc thang cho mẹ chồng. Hai con gái chị Loan thì đều ngoan, học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tương lai chẳng có gì đảm bảo cả, rất tội nghiệp.

Vì điều kiện nhà chỉ có một người bệnh tật nuôi 3 người ăn theo nên việc thoát nghèo là rất khó khăn, địa phương chỉ mong các mạnh thường quân gần xa hỗ trợ cho các con của chị Loan có điều kiện ăn học trưởng thành", bà Hoa nói.

