Trung úy Tô Bá Diệu đã không thể chiến thắng được số mệnh

Ngày 8/5, ông Tô Bá Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, Trung úy Tô Bá Diệu đã từ trần vào rạng sáng cùng ngày, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hạch cổ.

Trung úy Tô Bá Diệu là nhân vật trong bài viết: "Bi kịch ập đến sau đám cưới, chiến sĩ công an đếm sự sống từng ngày" đăng tải trên Báo Dân trí vào ngày 27/4 vừa qua.

Trung úy Tô Bá Diệu đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 8/5, sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Quê ở Nghệ An, tốt nghiệp Học viện cảnh sát nhân dân, năm 2016, chiến sĩ Tô Bá Diệu được phân công nhận công tác tại Đội cảnh sát phòng chống ma túy, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Năm 2020, chỉ 3 ngày sau đám cưới, Trung úy Diệu được phát hiện ung thư hạch cổ giai đoạn 3.

Sau thời gian dài điều trị, do căn bệnh được phát hiện muộn, cơ thể không đáp ứng thuốc, tế bào ung thư lan sang xương hàm. Đầu năm 2022, theo nguyện vọng của gia đình, Trung úy Diệu được đưa về quê nhà (xóm 3, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) để tiện chăm sóc, điều trị. Thời điểm này, khối trên bên cổ của anh đã phình to, kéo khuôn mặt Trung úy Diệu biến dạng khiến anh không thể nói, không thể tự ăn hay tự thở.

Hoàn cảnh Trung úy Diệu sau khi được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã vận động, quyên góp ủng hộ hơn 500 triệu đồng để anh Diệu điều trị. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, thông qua Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao tặng tới Trung úy Diệu 100 triệu đồng để động viên anh kiên cường hơn trong hành trình níu giữ sự sống của mình.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An trao số tiền quyên góp ủng hộ tới Trung úy Tô Bá Diệu.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Cẩm Mỹ - nơi Trung úy Diệu công tác đã quyên góp ủng hộ hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình còn nhận được nhiều động viên, chia sẻ từ các tấm lòng hảo tâm và bạn đọc Dân trí khắp cả nước qua tài khoản cá nhân. Sự yêu thương, đùm bọc của đồng chí, đồng đội, của nhân dân khiến Trung úy Diệu như được tiếp thêm sức mạnh để chuẩn bị bước vào đợt điều trị mới.

Chị Đàm Thị Chinh, người vợ mới cưới của Trung úy Diệu vẫn luôn đồng hành cùng chồng trong hành trình níu giữ sự sống. Thời gian gần đây, do cơ thể Trung úy Diệu không thể tiếp nhận được thuốc điều trị nên hầu như phải sử dụng thuốc giảm đau mới có thể chợp mắt được đôi tiếng, nhưng anh luôn lạc quan về bệnh tình và mong mỏi sẽ sớm khỏi bệnh để có thể sát cánh cùng đồng đội, đồng chí đấu tranh với tội phạm ma túy.

Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tới Trung úy Tô Bá Diệu (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tuy nhiên phép màu đã không xảy ra!.

Mới đây, khối u trên cổ Trung úy Diệu bị vỡ, phải nhập viện cấp cứu. Sau gần 10 ngày điều trị, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, người thân cùng anh em đồng đội động viên nhưng 3h30 ngày 8/5, Trung úy Tô Bá Diệu trút hơi thở cuối cùng khi bao ước mơ và hạnh phúc lứa đôi còn dang dở...