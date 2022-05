Trao hơn 75 triệu đồng đến người đàn ông góa vợ nuôi đàn con thơ

Ngày 15/5, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 75.835.321 đồng tới anh Nguyễn Đình Phượng (trú xóm Giang Nam, Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An), nhân vật trong bài viết "Khốn cùng người mẹ nghèo mắc u não chọn cái chết, để lại 5 con thơ". Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ qua Chương trình nhân ái tuần 1, tuần 2 tháng 4/2022.

Phóng viên Báo Dân trí trao hơn 75,8 triệu đồng kết chuyển tuần 1, tuần 2 tháng 4/2022 đến anh Nguyễn Đình Phượng (Ảnh: V. Đồng).

Khi biết bản thân mắc trọng bệnh, không muốn liên lụy đến chồng con, chị Nguyễn Thị Thành (SN 1984) quyết định quyên sinh. Cái chết đột ngột của chị Thành khiến người chồng đau xót, bàng hoàng cùng nỗi lo ăn học của 5 đứa con, từ mẫu giáo đến lớp 9.

Khi chúng tôi đến anh Phượng đang thái rau cho lợn. "Con lợn mạ vừa đẻ, mẹ các cháu nuôi dở rồi, nay tôi phải nuôi tiếp. Đợi hôm nào đàn lợn con lớn một xíu thì bán cả đàn đi chứ mình đàn ông, không chăm được. Thêm đàn lợn và 4 con dê, tôi phải dậy từ 5h mà làm đến giờ vẫn chưa hết việc", anh Phượng kể.

Cả 5 đứa trẻ đã đến trường, thành thử chỉ mình anh ở nhà, lụi cụi làm việc rồi vào châm hương cho vợ. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu được vì sao vợ phải chọn cách tiêu cực như thế. "Nhà nghèo nhưng vợ chồng đồng cam cộng khổ suốt 15 năm nay. Vậy mà cô ấy lại lựa chọn chịu đau đớn một mình...", người đàn ông chực khóc.

Sau khi hoàn cảnh gia đình anh được đăng tải trên Báo Dân trí, bạn đọc ủng hộ qua chương trình nhân ái là gần 76 triệu đồng, cũng như trực tiếp và qua tài khoản cá nhân, tổng khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên anh Phượng không dám dùng đến một đồng mà làm sổ tiết kiệm để lo cho các con ăn học bởi hành trình đến với tri thức của các cháu còn rất lâu dài và tốn kém.

Hơn 4,7 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng đã được trao tới anh Phương và các con (Ảnh: V. Đồng).

"Hồi mẹ các cháu còn sống, năm học nào chúng tôi cũng phải khất nợ nhà trường tiền học, xin đóng dần dần trong năm. Nên số tiền mọi người cho, tôi không dám tiêu lạm vào, nhỡ mình ốm đau, tiêu hết, các con lấy gì mà nộp tiền học. Số tiền lãi hàng tháng tôi tính đóng tiền học bán trú cho 2 cháu mẫu giáo rồi thêm vào mua thức ăn cho các con", anh Phượng nói.

Thông qua phóng viên, anh Phượng xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí cũng như những tấm lòng hảo tâm đã động viên, chia sẻ, quyên góp hỗ trợ 6 bố con anh trong thời điểm khốn khó, túng quẫn nhất cả về tình cảm và tinh thần.

Nhân dịp này, PV báo Dân trí cũng đã trao hơn 4,7 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ khuyến học Việt Nam đến các con anh Phượng để giúp con đường đến trường vắng mẹ của các cháu bớt gập ghềnh hơn.