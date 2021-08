Tiếp tục chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch"

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" do Báo điện tử Dân trí phát động, thông qua bài viết: "2.900 lao động từ vùng dịch về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khẩn cầu sự giúp đỡ".

Ngay sau khi chương trình do Báo Dân trí phát động, đã có nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ, sẻ chia khó khăn với công nhân nghèo của huyện Kỳ Sơn.

Trước đó, ngày 16/8, Báo điện tử Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng huyện biên giới nghèo Kỳ Sơn (Nghệ An), 5 tạ gạo, 500 thùng mì tôm, 13 quạt điều hòa, với trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng.

Để tiếp nối chuỗi hoạt động trên, với mong muốn hỗ trợ các công nhân, người lao động đi làm ăn xa về quê tránh dịch cũng như hỗ trợ người dân nghèo gặp khó khăn tại huyện Kỳ Sơn, trong đợt này, Báo Dân trí tiếp tục trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tổng giá trị hơn 74 triệu đồng.

Đây là số tiền mà bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ chương trình do Báo Dân trí phát động, được kết chuyển trong tuần 2 tháng 8/2021. Toàn bộ số tiền trên đã được sử dụng để mua gạo, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch và trao tận các khu cách ly, người lao động nghèo của huyện vùng cao Kỳ Sơn.

Trong đó, theo bà Vi Thị Quyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn, do trên địa bàn huyện hiện nay có nhiều khu cách ly, chăm sóc cho công nhân nghèo về quê tránh dịch mà chính quyền huyện cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong số tiền hơn 74 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, ngoài việc mua 4 tấn gạo hỗ trợ công nhân nghèo, huyện đề xuất trích một phần kinh phí mua 300 hộp khẩu trang, 200 lọ dung dịch sát khuẩn để tặng các khu cách ly và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn hàng, đại diện Báo Dân trí phối hợp với Ban cứu trợ của huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn công tác kịp thời vận chuyển, trao những món quà đến các khu cách ly, gia đình người lao động nghèo tại huyện Kỳ Sơn trong 2 ngày 26 và 27/8.

Thay mặt chính quyền địa phương bà Vi Thị Quyên, chia sẻ: "Trong chuỗi chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" do Báo Dân trí thực hiện thì đây là đợt thứ 2 huyện Kỳ Sơn chúng tôi tiếp nhận các phần quà. Ngay sau khi tiếp nhận, Ban cứu trợ đã đến các khu cách ly tập trung và các hộ gia đình công nhân nghèo từ các tỉnh phía Nam về để chia sẻ, giúp vơi bớt những khó khăn trong lúc này.

Những phần quà đã góp phần giúp người lao động nghèo có thêm động lực để ổn định cuộc sống và chung tay phòng, chống đại dịch bệnh Covid-19. Mong rằng, trong thời gian tới đây tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của các nhà hảo tâm, đặc biệt là Báo Dân trí. Thông qua chương trình này, xin được gửi đến các nhà hảo tâm, Báo Dân trí lời cảm ơn, tri ân sâu sắc".

Một số hình ảnh trao quà bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đợt 2 tại huyện Kỳ Sơn:

