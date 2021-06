Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1982) tại khu nhà trọ xập xệ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM, giữa trưa nắng nóng, chứng kiến đình 3 người sống chen chúc trong căn phòng chừng 10m2, chật chội và bí bách, chúng tôi càng cảm nhận nhiều hơn nỗi khổ của gia đình họ.

Đứng vài phút trong ngôi nhà, mồ hôi đã túa ra, người đàn ông khuôn mặt hằn lên vẻ khắc khổ kể, hôm trời mưa thì còn dễ chịu hơn chút chứ ngày nắng nóng, mái tôn phả hơi nóng hầm hập vào người chẳng khác gì trong phòng xông hơi.

Vừa kể, anh vừa đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang vã ra, chiếc quạt nhỏ duy nhất được dành cho cậu bé 6 tuổi đang điều trị ung thư máu.

Chị Nguyễn Thị Như (sinh năm 1987) kể, năm ngoái đi làm về thấy chân tay con tím bầm, cứ tưởng con nghịch ngợm, va đụng ở đâu nên cũng không để ý. Đến một hôm về thấy con ngất trong phòng, nằm rũ, chị vội cùng chồng chở con đi cấp cứu.

Đến bệnh viện, các bác thấy tay chân con bủn rủn, yếu ớt không cử động nổi, xuất hiện nhiều vết bầm tím, chân răng chảy máu đã nghi bé bị bệnh về máu. Khi xét nghiệm xong, bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, (một dạng ung thư máu), phải chuyển sang truyền hóa chất để điều trị.

"Em nghe xong mà rụng rời cả tay chân. Nghe hàng xóm kể mấy bệnh ung thư này ai cũng chết, giàu có mới trị nổi", chị Như thở dài

Vợ chồng anh chị ở quê thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Nhà 3 đứa con nên cuộc sống gia đình càng khó khăn, nợ nần chồng chất. Sau đó, vợ chồng anh chị quyết tâm bồng bế nhau lên Sài Gòn thuê phòng trọ và đi làm thuê để trả nợ.

Làm công nhân thu nhập của 2 vợ chồng được hơn 10 triệu đồng, trừ tiền thuê trọ. Sống tằn tiện thì mỗi tháng cũng dư được 2 - 3 triệu đồng. Mà làm mới được vài tháng, chưa kịp trả hết nợ thì con anh đổ bệnh hiểm. Cuộc sống khó khăn nên anh chị đưa 2 bé về quê nhờ người thân chăm sóc.

Ở Sài Gòn chữa bệnh cho con, trong nhà có đồ đạc gì đáng giá như: tủ lạnh, ti vi, xe máy... anh chị cũng bán sạch, có tháng nợ cả tiền trọ.

Gần 2 năm, anh chị ôm thêm cục nợ hơn 60 triệu đồng, vợ chồng thì phải nghỉ việc để chăm con. Đến nay, Bảo Đăng đã vượt qua bệnh tật, hoàn thành phác đồ hóa trị 17 chu kỳ.

Chị Như xúc động kể: "Ngày truyền thuốc xong phác đồ, bác sĩ bảo bé hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và cho xuất viện về, chuyển sang giai đoạn duy trì... vợ chồng em mừng rơi nước mắt".

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mới chuyển sang duy trì được mấy tháng thì tần suất bé Bảo Đăng phát sốt ngày càng cao, da dẻ tái xanh vì thiếu máu… Hiện nay, tháng nào bé cũng phải lên viện nằm 1 tuần để truyền máu, truyền dịch.

Dường như càng lớn cậu bé cảm nhận rõ hơn về căn bệnh chết người này nên Đăng tỏ ra lầm lì ít nói hơn trước.

Điều đáng ái ngại, trong lúc vợ chồng đang vật lộn với những khó khăn chồng chất về bệnh tật của con thì đầu tháng 5 vừa rồi, đang làm việc tại xưởng bao bì, anh Kiên bất ngờ ngất xỉu.

Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu mới hay bị viêm gan C lâu nay mà không biết, đã chuyển sang mạn tính và có nguy cơ xơ gan.

Anh Kiên tâm sự, trước đây thấy sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, anh cứ ngỡ do cơ địa mình như vậy, đến ngày ngất xỉu đi viện mới biết bị viêm gan C lâu rồi.

Hiện nay, một tuần anh dùng thuốc hết 1,1 triệu đồng và phải điều trị liên tục trong 6 tháng rồi mới khám lại. Bác sĩ nói, phải điều trị càng sớm càng tốt, để lỡ nó chuyển qua xơ gan còn khổ hơn.

Mặc dù, bác sĩ khuyến cáo phải nghỉ việc nằm viện theo dõi một thời gian, nhưng anh Kiên xin về 3 ngày nay vì không có tiền.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4126: Chị Nguyễn Thị Như

Địa chỉ: Phòng 13, khu nhà trọ hẻm 161 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM.

Điện thoại: 0834 624 810

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269