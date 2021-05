Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

Mang trên mình bộ quần áo bảo hộ y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid - 19, tôi vào khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức, trên giường bệnh, anh Đỗ Xuân Tình, (35 tuổi, trú tại thôn 7, phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa), vẫn nằm mê man bất tỉnh sau hơn 1 tháng nhập viện.

Khắp cơ thể người đàn ông trung niên này vẫn hằn in những vết thương nặng, cẳng tay trái đã bị cắt bỏ. Những chiếc máy thở và sự nỗ lực hết mình của tập thể y, bác sĩ tại đây đang giành giật mạng sống của anh với tử thần, sau vụ tai nạn vô cùng thương tâm.

Anh Tình là tài xế đi làm thuê cho chủ xe. Khoảng 10 giờ ngày 13/4, anh Tình đánh xe cẩu lên núi làm việc thì bất ngờ chiếc xe gặp nạn rơi xuống vực sâu, tại địa phận xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Sau đó, anh được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng và chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Với thiết bị y tế hiện đại cùng sự tận tình cứu chữa, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã giữ lại được mạng sống cho anh Tình suốt hơn một tháng qua.

Ngồi lặng trong góc hành lang bệnh viện, ngay sát phòng bệnh của chồng, gương mặt chị Nguyễn Thị Nam vẫn chưa hết lo sợ. Ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chị Nam thổn thức kể, từ ngày chồng gặp nạn, chị chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, chưa được một bữa ăn no.

Có lúc chị cũng muốn tranh thủ ngủ một lát cho lại sức, nhưng cứ hễ chợp mắt thì hình ảnh người chồng nằm liệt giường với ống xông, những âm thanh của máy thở lại ám ảnh, khiến chị choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.

Đưa tay gạt những giọt nước mắt, chị Nam kể, anh chị cưới nhau xong, cuộc sống khó khăn nên vẫn phải nương nhờ nhà bố mẹ. Ngoài việc nuôi 3 đứa con thơ, chồng chị còn là người đàn ông trụ cột cho cả gia đình. Bố mẹ già đã ngoài tuổi 60, mang trên mình nhiều bệnh tật. Người cô ruột khuyết tật bẩm sinh và 2 đứa em gái đang học lớp 12.

Gia đình chục miệng ăn trông cả vào tiền công lái máy cẩu thuê của anh Tình. Công việc của người chồng nặng nhọc, ẩn chứa nhiều rủi ro, ráo mồ hôi là hết tiền. Nhiều năm nay gia đình vẫn luôn vật lộn với đói nghèo.

Chị Nam nhớ lại, hôm theo xe đưa chồng ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, chị vét sạch cả nhà rồi đi vay "nóng", trong túi cũng chỉ vỏn vẹn có 5 triệu đồng. Chủ xe cẩu, hỗ trợ gia đình được 20 triệu đồng để lo thuốc men cho anh. Để giành giật lại mạng sống cho chồng, mỗi ngày chi phí điều trị cho anh Tình từ 5-7 triệu đồng. Nên số tiền ít ỏi trên như muối bỏ bể.

Vì thế, hơn 1 tháng anh Tình nằm tại Bệnh viện Việt Đức, gia đình anh đã phải gánh số nợ lên đến hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, tính mạng của anh vẫn đang như ngọn đèn trước gió. Hành trình để đưa người cha này về với các con vẫn còn vô cùng gian nan mà gia đình anh đã khánh kiệt.

Kể đến đây, chị Nam ngồi bệt xuống hành lang, giọng chị như bị bóp nghẹt, chị bảo: "Em bất lực rồi, không thể vay ở đâu được tiền nữa để cứu chồng".

Để giữ được tính mạng người chồng, đến thời điểm này, thứ gì trong nhà bán được thì chị Nam đã bán. Nơi nào vay được thì chị cũng đã vay, giờ chị không biết phải bấu víu vào đâu. Chị lột sạch trong túi cũng chỉ còn vài chục nghìn đồng trong khi hành trình cứu chồng vẫn còn vô cùng gian nan.

Bác sĩ Vũ Nguyễn Hà Ngân, là người trực tiếp điều trị cho anh Tình chia sẻ, anh Tình bị đa chấn thương rất nặng, suy đa phủ tạng, đã phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày và cẳng tay trái.

Bác sĩ Ngân cho biết thêm, anh Tình vẫn đang phải thở máy, hồi sức tích cực, chi phí hiện tại của anh một ngày tại bệnh viện từ 5-7 triệu đồng. Do bị đa chấn thương nguy hiểm như vậy, tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy kéo dài, thời gian điều trị sẽ rất lâu và vô cùng tốn kém.

Chị Trần Thị Trang, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức, ngậm ngùi cho biết, những ngày qua chứng kiến cảnh chị Nam khóc lóc van xin bác sĩ cứu chồng mà lòng chúng tôi như quặn lại. Mỗi ngày chị chỉ dám mua 10 ngàn xôi chia 2 bữa. Chị nói để cứu được chồng, chị sẵn sàng đánh đổi kể cả mạng sống của mình…

