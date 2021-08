Thương 2 cha con gặp tai nạn gãy đùi trên đường về quê tránh dịch

Chúng tôi gặp chị Trần Thị Hòa (sinh năm 1987, thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều 7/8, sau khi chị vừa hoàn thành cách ly y tế tại Quảng Nam và được lực lượng chức năng chở đến chốt kiểm soát dịch cửa ngõ vào TP Đà Nẵng chăm chồng, con.

Chồng chị Hòa là anh Đinh Văn Khẩn (36 tuổi) và con gái là cháu Đinh Thanh Thùy (14 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau vụ tai nạn khi cả nhà trên đường từ Đồng Nai về quê tránh dịch.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, biết hoàn cảnh gia đình chị Hòa, các chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ, chở chị Hòa vào thành phố và tìm giúp chị phòng trọ gần Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo lời kể của chị Hòa, trước đây ở quê vợ chồng chị mưu sinh bằng nghề nông. Công việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời" không khá giả gì nên vợ chồng quyết định Nam tiến.

Cách đây hơn một năm, vợ chồng chị Hòa dắt theo 2 đứa con vào Đồng Nai lập nghiệp. Chị Hòa làm công nhân ở công ty giày da, còn chồng chị làm công nhân ở công ty đóng sofa, thu nhập của 2 vợ chồng mỗi tháng được gần 10 triệu đồng.

Ước mơ thoát khỏi cảnh sống cơ cực ở quê vừa kịp nhen nhóm thì "cơn bão" Covid-19 ập đến, hàng loạt công ty phải đóng cửa. Cũng giống như hàng vạn công nhân lao động khác, vợ chồng chị Hòa thất nghiệp, đối mặt với muôn vàn khó khăn trong tâm dịch.

Chẳng biết dịch bệnh kéo dài đến bao giờ và cũng không còn tiền để trụ lại nơi đất khách quê người, gia đình chị Hòa và một số gia đình đồng hương, quyết định về quê tránh dịch và cũng là chốn còn có thể nương nhờ người thân miếng ăn qua ngày.

Do trong thời điểm tâm dịch, xe khách chẳng có, vợ chồng chị Hòa chằng đụp lên xe máy ít đồ đạc thiết yếu cùng các gia đình như đàn chim di cư từ Đồng Nai về quê tránh dịch.

Vợ chồng chị Hòa chia nhau, anh Khẩn chở con gái, còn chị Hòa chở con trai (6 tuổi). Thế nhưng, ngày 31/7, khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, anh Khẩn chở con gái đã đâm vào xe kéo đỗ bên đường.

Sau vụ tai nạn, bố con anh Khẩn được những người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương của 2 bố con nặng nên sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo lời người phụ nữ tội nghiệp, có lẽ do đi xe máy quãng đường dài, người mệt, không được tỉnh táo nên anh Khẩn đã đâm vào chiếc xe kéo đang đỗ bên đường.

Thời điểm đó, chồng con nhập viện, nhưng chị Hòa lại chẳng thể vào được bệnh viện để chăm vì chị phải đi cách ly tại Quảng Nam, do trở về từ vùng dịch. Cậu con trai khóc lóc đòi đi theo bố mẹ và chị nhưng nếu để cháu lại không có ai lo nên chị Hòa nhờ người quen đưa cháu về quê.

Chị Hòa kể, hết thời gian cách ly, chị ra Đà Nẵng để chăm chồng con và được các chiến sĩ CSGT chở vào thành phố tìm nhà trọ giúp. Thương hoàn cảnh gia đình chị, các anh CSGT còn giúp đỡ chị một ít tiền để lo miếng ăn trước mắt.

Chị Hòa nghẹn ngào nói "nếu không có các anh CSGT giúp đỡ, em khó mà tìm được phòng trọ. Em biết ơn các anh nhiều lắm!".

Đại úy Hoàng Đình Dũng, công tác tại Trạm cửa ô Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, khi chị Hòa đến chốt kiểm soát, trong người không có giấy tờ đi đường, chỉ có chứng minh nhân dân và giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế.

"Tôi có gọi điện đến Bệnh viện Đà Nẵng thì đúng là có người như chị ấy nói đang điều trị tại đây. Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo, tôi đã chở chị ấy đến gần Bệnh viện Đà Nẵng thuê trọ", Đại úy Dũng nói.

Ngặt một nỗi, khi thuê được phòng trọ thì chị Hòa cũng chẳng được vào bên trong bệnh viện chăm chồng con, theo quy định về phòng chống dịch của bệnh viện.

Chị Hòa kể, trong thời gian chị cách ly y tế ở Quảng Nam, có một bạn sinh viên biết hoàn cảnh cũng đã giúp chị mua đồ dùng cá nhân chuyển vào bệnh viện cho chồng và con chị. Hiện chị đã ra Đà Nẵng rồi, nhưng bạn sinh viên ấy vẫn thường xuyên giúp đỡ chị.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân Đinh Văn Khẩn và Đinh Thanh Thùy bị tai nạn giao thông, được chuyển từ Quảng Nam ra Đà Nẵng vào ngày 1/8.

Người bố bị gãy hở xương chân trái và gãy xương đùi phải. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khi mổ giải áp thì bị mất da nên trong chiều ngày 9/8, bệnh nhân đã được chuyển qua khoa Ngoại bỏng để ghép da.

Còn tình trạng của người con gái thì nhẹ hơn. Cháu bị gãy xương đùi phải và cũng đã được mổ. Hiện cháu đang tập vật lý trị liệu để có thể vận động đi lại được.

Đến thời điểm hiện tại, trừ chi phí bảo hiểm thanh toán của anh Khẩn và tiền viện phí của cháu Thùy điều trị là gần 40 triệu đồng, trong đó bố con anh Khẩn đã đóng được gần 30 triệu đồng. Tiền viện phí của 2 bố con hiện nay phải chi trả mỗi ngày là 1,4 triệu đồng.

Theo chị Hòa, số tiền đóng viện phí là chị vay mượn anh em ở quê nhờ gửi vào và một số người biết hoàn cảnh của gia đình chị đã giúp đỡ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4191: Chị Trần Thị Hòa

Địa chỉ: Thôn 6, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Hiện đang tạm thuê trọ ở gần Bệnh viện Đà Nẵng.

ĐT: 0342.755.546

Số tài khoản: 161704070005654, Ngân hàng HDBank, chi nhánh TPHCM

Chủ tài khoản: Trần Thị Hòa

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269