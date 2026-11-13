Báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa phối hợp Hội Phụ nữ xã Mỹ Thọ và lãnh đạo ấp Đông Mỹ đến thăm, trao số tiền 73.501.617 đồng do bạn đọc ủng hộ gia đình bà Mai Thị Xuân Nương (49 tuổi, ngụ ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp).

Bà Nương là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ mắc ung thư xoang, gia đình kiệt quệ vì nợ nần", đăng ngày 26/8.

Bà Nương đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã đồng cảm và giúp đỡ để bà Nương nhanh chóng có kinh phí tiếp tục chữa bệnh. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Mai Thị Xuân Nương.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, bà Nương vô cùng xúc động. Bà cho biết, nhờ khoản hỗ trợ này, gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí hóa trị, giúp bà tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư.

Theo chia sẻ của bà Nương, nhận được tiền ủng hộ, bà đã gửi tiết kiệm 50 triệu đồng để dành chữa bệnh, phần còn lại dùng chi tiêu sinh hoạt, lo viện phí và thuốc men.

Trong lần tái khám tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM tháng vừa qua, bác sĩ thông báo tình trạng bệnh đã được chuyển sang giai đoạn điều trị duy trì, bà chỉ cần tái khám 3 tháng 1 lần.

Người phụ nữ hy vọng cơ thể đáp ứng tốt với thuốc, bệnh tình sớm thuyên giảm để không trở thành gánh nặng cho chồng con.

Biết mẹ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, con trai bà Nương cũng rất vui mừng. Theo lời bà, con trai động viên mẹ giữ số tiền để dành chữa bệnh, đồng thời hứa sau khi xuất ngũ sẽ đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

"Con tôi nó mừng lắm! Nó nói, mẹ giữ số tiền này để dành trị bệnh, đợi 1 năm nữa xuất ngũ con sẽ đi làm, kiếm tiền lo cho cả nhà", bà Nương xúc động kể.

Vợ chồng bà Nương lột hạt sen, cứ 5kg được trả 60.000 đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi trao tiền, ông Lê Phước Nam, Trưởng ấp Đông Mỹ, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình bà Nương.

Theo ông Nam, gia đình bà Nương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ khi bà mắc bệnh, địa phương đã lập hồ sơ để bà hưởng trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng. Ngoài ra, do xã Mỹ Thọ vừa được công nhận là xã an toàn khu nên người dân được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí.

"Tuy nhiên, để bà Nương vượt qua bệnh tật thì cần sự giúp đỡ nhiều hơn từ cộng đồng. Số tiền mọi người ủng hộ cho gia đình bà rất quý báu, là nguồn động viên lớn để cả nhà vượt qua nghịch cảnh", ông Nam chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2024, sau nhiều tháng chịu đựng những cơn đau ở vùng mũi, bà Nương đi khám và phát hiện mắc ung thư xoang giai đoạn 3. Từ đó, sức khỏe người phụ nữ ngày càng suy yếu, không còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc.

Vợ chồng bà Nương đều làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày và nuôi người con trai duy nhất là em Nguyễn Chí Tâm ăn học.

Khi Tâm đi nghĩa vụ quân sự tại Đồng Nai được vài tháng thì mẹ phát bệnh. Nhiều lần chứng kiến hoàn cảnh gia đình khó khăn, chàng trai muốn xin xuất ngũ để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng bà Nương không đồng ý, luôn động viên con ở lại đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ.

Trước đây, ông Nguyễn Văn Dứt (49 tuổi, chồng bà Nương) làm phụ hồ, khuân vác, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày, tạm đủ trang trải sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, khoảng 2 năm nay, do phải túc trực chăm sóc vợ tại bệnh viện, ông gần như không còn thời gian đi làm.

Vợ lâm bệnh, chồng mất việc, gia đình ngày càng khánh kiệt. Với nguồn thu nhập bấp bênh, ông Dứt luôn canh cánh nỗi lo kiếm đâu ra tiền để vợ tiếp tục hóa trị.