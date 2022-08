Tai ương liên tiếp đổ xuống gia đình vợ chồng "khờ" trong "căn nhà chị Dậu"

Những ngày trung tuần tháng 8, theo chân anh Mạch Văn Ý - Trưởng thôn Hậu Áng, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Bùi Văn Chín (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Minh (43 tuổi).

Nhà anh Chín nằm ở cuối làng, đó là căn nhà tranh duy nhất còn sót lại ở xã. Nói là nhà nhưng thực chất nó như túp lều tạm, lụp xụp, nắng thì nóng, mưa thì dột tứ bề.

"Anh Chín và chị Minh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, hộ nghèo ở địa phương. Hiện anh chị đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67. Chúng tôi cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương chung tay giúp gia đình anh Chín xây một ngôi nhà kiên cố", anh Ý chỉ tay về phía căn nhà tranh nói.

Vốn sinh ra không được như người bình thường, là con út trong gia đình có 9 anh em, từ nhỏ anh Chín đã là cậu bé khờ khạo, kém thông minh. Đến khi lớn lên, được gia đình hai bên gán ghép, anh cưới chị Minh người xã bên vốn cũng không được nhanh nhẹn, tháo vát.

Ngày cưới, không cỗ bàn linh đình, hai bên gia đình nói chuyện với nhau rồi họ về ở chung một nhà. Những ngày tháng đầu của cặp vợ chồng khờ sống dựa vào tình thương của bố mẹ và bà con lối xóm.

Khi bố mẹ qua đời, cuộc sống của vợ chồng anh Chín gặp muôn vàn khó khăn. Thương anh Chín khù khờ, bà con lối xóm hỗ trợ cho anh đi làm phụ hồ kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, còn chị Minh ở nhà làm ruộng lấy cái ăn hằng ngày, thi thoảng ai thuê đi giúp việc thì chị làm thêm.

Nhiều năm qua, cuộc sống đôi vợ chồng khờ bình yên dưới căn nhà tranh của ông bà để lại, họ có với nhau một cô con gái, đặt tên là Bùi Thị Phượng (SN 2000). Những tưởng rồi cô con gái lớn lên sẽ là điểm tựa, là niềm hạnh phúc với cặp vợ chồng khờ.

Hạnh phúc lại không mỉm cười với họ, Phượng không như những đứa trẻ bình thường, cũng khù khờ, chậm hiểu như bố mẹ. Mặc dù được bố mẹ cố gắng cho học hành để khôn lớn nên người nhưng Phượng vẫn chậm hơn lứa bạn.

Khi vừa học hết lớp 12, Phượng theo đám bạn ra Hà Nội làm thuê. Thời điểm này, Phượng bị một kẻ xấu lừa dẫn đến có bầu. Cuối năm 2020, Phượng về quê trong sự ngỡ ngàng của gia đình.

Thương con nhưng chẳng còn cách nào khác, vợ chồng anh Chín chấp nhận để con gái sinh con khi chẳng biết cha cháu bé là ai.

Giữa lúc cả gia đình đang rơi vào cảnh khó khăn nhất thì một lần nữa biến cố lại xảy ra, tháng 6/2021, trong lúc đi làm, anh Chín bị đột quỵ. Kể từ khi anh Chín gặp nạn, chị Minh phải ở nhà để chăm chồng, trông cháu, không thể đi làm được nữa.

Ngồi bên góc nhà, tay ôm đứa cháu, chị Minh ngơ ngác nói: "Giờ không còn tiền để ăn, nhà thì dột hết rồi, mấy hôm vừa rồi mưa to quá, nhà dột ướt hết cả. Cũng may, vừa rồi, con gái được nhận vào xưởng may làm, mỗi tháng cũng được 3 triệu đồng để nuôi cả nhà".

Theo chị Minh, nhiều hôm trong nhà hết tiền, cháu nội không có sữa để uống. "Tôi giờ không đi đâu làm cả, chỉ ở nhà chăm cháu thôi. Mấy hôm mẹ nó đi làm, ở nhà không có sữa nó khóc không thể trông được", chị Minh tâm sự.

Nói rồi chị Minh nhìn xa xăm về người chồng đang nằm trên giường, chị Minh cười than thở: "Giờ chỉ thích có nhà mới ở thôi, ở đây khổ lắm rồi".

Nói về hoàn cảnh của em trai, anh Bùi Văn Thân (anh trai anh Chín) chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình của anh em trong nhà còn nhiều khó khăn nên cũng chỉ giúp anh Chín được phần nào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày chứ chưa đủ tiền để xây cho em căn nhà mới.

"Ngày chú Chín bị tai biến, anh em trong nhà góp tiền để đưa chú đi bệnh viện điều trị nhưng không khỏi được hẳn, chú chỉ cử động được chân nhưng đi còn khó khăn lắm. Căn nhà mà chú đang ở là của ông bà để lại. Thương em, nhưng chẳng biết làm cách nào, nhiều lúc nhìn em ở nhà tranh chúng tôi cũng đau lắm. Bây giờ mấy anh em ai cũng đang khó khăn, không có tiền xây nhà mới cho em được", anh Thân tâm sự.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4601 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: Thôn Hậu Áng, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0979731124 (Anh Thuận - em trai chị Minh).

