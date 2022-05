Tai họa đổ xuống con gái, mẹ nghèo khóc cạn nước mắt cầu xin được giúp đỡ

Gần ba tháng qua, vì con Lê Thị Quỳnh Hương (23 tuổi) phải lên TPHCM điều trị ung thư, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, Mang Thít, Vĩnh Long) phải chạy đôn chạy đáo mượn tiền.

Chồng lên bệnh viện chăm con thì vợ về đi vay mượn tiền để lo chi phí, vợ lên chăm con thì chồng lại về lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày. Con gái lớn đang điều trị ở bệnh viện, 2 con gái nhỏ đang học trung học nên vợ chồng chị Thu cứ rối bời việc tiền mua thuốc, cơm, áo cho con.

Anh Lê Văn Út (52 tuổi, chồng chị Thu) bất lực nói: "Bao năm qua tôi đi làm phụ hồ, vợ thì buôn bán lặt vặt. Tiền kiếm được chỉ đủ sống và nuôi con, chưa khi nào có dư cả.

Trước đến nay tôi vẫn không lo được cho vợ con một mái nhà, cả gia đình cứ dắt nhau đi ở trọ từ nơi này sang nơi khác. Giờ đây con gái đổ bệnh trong nhà không có gì để bán, không có gì để cầm cố nên đau xót, hổ thẹn lắm".

Chị Thu kể, Hương nghỉ học từ lớp 9 rồi đi bán quần áo thuê cho một cửa hàng gần nhà để kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em. Khoảng 4 tháng trước, thấy con gái bỗng nhiên tiều tụy, vợ chồng chị rất lo, cũng tính đưa Hương đi khám nhưng chưa có tiền nên cứ nán lại.

"Hôm đó con bé (Hương) nói rằng bụng đau không chịu nổi, kiệt sức không thể đi làm được. Chỉ có mấy trăm nghìn đồng trong nhà, tôi đánh liều đưa con đi Cần Thơ khám. Nghe bác sĩ thông báo con bé bị ung thư cổ tử cung, hai mẹ con bàng hoàng đứng không vững, ngồi sụp xuống hành lang ôm nhau khóc", chị Thu kể.

Phát hiện ung thư ở tuổi 23, nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, cuộc đời Hương bỗng trở nên xám xịt. Dù vậy, cô gái trẻ vẫn còn chút may mắn khi hoàn cảnh ngặt nghèo được một bác sĩ giới thiệu cho một đơn vị từ thiện và qua đó nhận được sự hỗ trợ hơn 66 triệu đồng tiền viện.

Nhưng bác sĩ bảo là không nói trước được gì cả, vẫn còn phải điều trị lâu dài. Giờ cứ phải một người chăm con, một người đi làm mỗi ngày chưa ra nổi một trăm nghìn đồng nên gia đình tôi gần như rơi vào ngõ cụt", chị Thu ngậm ngùi.

Sau hơn 2 tháng nằm viện, Hương được bác sĩ cho về nhà 2 ngày rồi lại phải tiếp tục lên để điều trị đủ liệu trình. Vừa mất sức do bệnh, vừa mất sức trong quá trình điều trị, cô gái trẻ trở nên hốc hác, ngồi xiêu vẹo, thở thều thào.

Ông Nguyễn Hồng Kháng - Trưởng ấp Phú Thọ cho biết hoàn cảnh gia đình chị Thu trước nay thuộc diện khó khăn, không có nhà cửa ruộng vườn. Kể từ khi con gái chị Thu phát bệnh thì địa phương cũng có thăm hỏi, hỗ trợ nhưng cũng chỉ giới hạn.

"Hiện con gái chị Thu là cháu Hương rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có chi phí chữa bệnh, mong mạnh thường quân gần xa quan tâm giúp đỡ cho cháu. Thay mặt địa phương tôi cảm ơn rất nhiều", ông Kháng nói.

