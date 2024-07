Suýt chết vì nhà sập nên cứ mưa to là sợ

Gia cảnh của anh Huỳnh Thanh Sang (SN 1982, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ông Âu Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, chia sẻ: "Nhà anh Sang đã sập một lần. Đợt đó, xã cũng vận động được ít tiền hỗ trợ cho anh Sang dựng lại căn nhà trên nền cũ. Vì ít tiền nên căn nhà dựng lại cũng chỉ tạm bợ, may có được 3 cái trụ bê tông để neo nhà lại nên còn đứng được tới giờ".

Những năm trước, vùng quê Tân Ninh không có nhà máy, xí nghiệp nên công việc chính là làm nông. Nhà Sang không có ruộng đất, hai vợ chồng phải thuê đất làm, vào vụ mùa thì làm thuê cho nhà khác để kiếm thêm, thu nhập bấp bênh chỉ đủ sống và nuôi hai con nhỏ.

Gần đây, nhiều nhà máy mở ra ở huyện Đức Hòa, thiếu lao động nên các nhà máy đến tận xã Tân Ninh tuyển người. Hằng ngày, các nhà máy tổ chức xe đưa đón công nhân. Hai năm trước, vợ anh Sang là chị Phạm Thị Bé Hai (SN 1982) xin đi làm công nhân nên mới có thu nhập ổn định.

Dù cùng tỉnh nhưng xã Tân Ninh cách công ty của chị Bé Hai làm việc ở huyện Đức Hòa khoảng 60km. Mỗi ngày, từ 3h sáng, Sang chở vợ ra lộ để chờ xe đưa đón công nhân đến nhà máy. Tới 8h tối, anh lại ra đón vợ về. Những ngày chị tăng ca, 10h tối mới về tới nhà.

Làm từ sáng sớm đến tối như vậy mà lương tháng của chị Bé Hai chỉ được 4,6 triệu đồng, hơn lương tối thiểu một chút xíu. Chỉ những tháng cuối năm, hàng nhiều, tăng ca cả thứ 7, chủ nhật thì mới được khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Anh Sang chia sẻ: "Có việc làm vậy là may rồi! Chứ trước đây muốn làm cũng đâu có việc gì để làm kiếm tiền, muốn mua cuốn sách, cái mới cho con cũng khó khăn".

Dù vợ anh sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh tật nhưng không dám nghỉ việc đi bệnh viện khám bệnh vì sợ mất khoản thu nhập chính của gia đình.

Ở nhà, anh Sang lo cơm nước cho cả nhà, làm thuê cho bà con trong xã để kiếm thêm thu nhập, có khi phải sang ruộng ở xã khác để làm thuê. Công việc chính của anh là vác lúa thuê. Cứ vác được 1 tấn lúa từ đồng lội ra đường lộ, chất lên xe tải thì anh được chủ trả 60.000 đồng.

Công việc kiếm tiền nhiều nhất là xịt thuốc thuê. Do là công việc độc hại, ít ai chịu làm nên tiền công khá cao. Sang được trả 45.000 đồng cho mỗi giờ xịt thuốc, một buổi cũng kiếm được 200.000 đồng. Tuy nhiên, gần đây nhà vườn dùng máy xịt thuốc nhiều nên công việc của anh cũng ít. Mỗi tháng, thu nhập của anh chỉ được chừng hơn 2 triệu đồng.

Trong thời gian rảnh, anh Sang đi mò cua, bắt ốc, rà cá, hái rau dại để cải thiện bữa ăn gia đình. Còn tiền lương của vợ đều dành để lo cho hai con ăn học.

Hiện hai đứa con của anh Sang là Huỳnh Văn Tú (SN 2005) và Huỳnh Văn Tài (SN 2008) đang theo học nghề lái, sửa máy xúc. Đứa lớn học được 1 năm, còn đứa nhỏ mới bắt đầu học sau khi tốt nghiệp cấp 2.

Anh Sang chia sẻ: "Giờ có bao nhiêu tiền, vợ chồng tôi cũng gom góp cho hai đứa, ráng nuôi tụi nó thêm 2-3 năm, học được cái nghề rồi đi làm. Chứ ở đây không có nghề gì ổn định chỉ biết đi làm thuê, mà cũng chẳng có mấy ai thuê, ăn không đủ chứ nói gì đến dành dụm cất nhà. Không thì chỉ có thể bỏ xứ lên thành phố làm công nhân".

Tuy nhiên, nhìn căn nhà xập xệ của anh, ai cũng lo lắng không thể chống chọi qua mùa mưa bão sắp tới. Những cây tràm to bằng bắp chân làm trụ nhà đã nghiêng ngã, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Anh Sang cũng lo lắng vì anh vẫn còn ám ảnh bởi vụ sập nhà cách đây 10 năm. Khi đó, vợ con anh bị mái nhà đè xuống nhưng may là mái nhà chỉ có kèo tre với lá dừa, không gây thương tích nặng. Tuy nhiên, anh lo nếu xảy ra lần nữa thì không biết gia đình có còn may mắn như lần trước hay không…

Ông Âu Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, cho biết, nhà anh Sang xuống cấp trầm trọng, mùa mưa sắp tới nên chúng tôi cũng rất lo lắng.

"Xã cũng muốn hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà cửa cho an toàn nhưng công tác vận động xã hội hóa của xã hiện còn khó khăn, kinh phí hạn chế nên rất mong báo Dân trí, các bạn đọc hảo tâm giúp cho anh Sang có căn nhà kiên cố để an tâm khi mùa mưa bão đang đến, cố gắng làm việc nuôi hai con ăn học", ông Âu Hoàng Vũ mong muốn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240426 xin gửi về:

1. Anh Huỳnh Thanh Sang

Điện thoại: 0368 388 155

Địa chỉ: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 240426)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269