Sập nhà điều hành thủy điện: Ông trời sao nỡ lấy đi của con tất cả!

"Mồ côi cha ăn cơm với cá - Mồ côi mẹ lót lá mà nằm"

Nhưng giờ con chẳng còn mẹ, cũng chẳng còn cha. Cơn lũ khắc nghiệt đã lấy đi của con tất cả hơi ấm và tình yêu thương của cha, mẹ trong vụ sạt lở làm sập nhà điều hành Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào rạng sáng ngày 10/9.

Vụ việc khiến vợ chồng anh Nguyễn Trọng Sơn (SN 1991), chị Lò Thị Hằng (SN 2002), trú tại thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai và 3 người khác tử vong.

Bước vào căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, di ảnh của anh Sơn, chị Hằng được kê tạm trên chiếc bàn thờ gỗ. Bên dưới bàn thờ là đôi dép tổ ong, kê bên cạnh là những thùng mì tôm, thùng sữa, bim bim, bánh… mà các nhà hảo tâm ủng hộ.

Anh Sơn, chị Hằng mất đi khi bé Nguyễn Ánh Thủy mới được hơn 2 tuổi, (SN 6/1/2022). Con còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau nên vẫn hồn nhiên vui đùa. Con chỉ biết rằng, bố mẹ con đi làm mà lâu quá rồi chưa về…

Chị Nguyễn Thị Dẫn, chị dâu cả của vợ chồng anh Sơn kể, đêm mồng 4/9, cũng chẳng ai ngờ rằng đó là đêm cuối cùng con bé (Thủy) được cảm nhận hơi ấm của bố mẹ.

Sáng sớm mồng 5/9, vợ chồng anh Sơn chị Hằng chở nhau đến Nhà máy Thủy điện để làm việc. Lúc đó trời lất phất mưa. Đó cũng là buổi sáng cuối cùng gia đình họ còn được nhìn thấy hình ảnh vợ chồng anh Sơn chở nhau đi làm.

"Con bé ở cùng bà nội năm nay đã ngót 70 tuổi, ông nội cháu mất từ lâu. Nhiều đêm con bé thèm hơi ấm của bố mẹ, nó rúc vào lòng bà làm nũng mà chúng tôi thấy xót xa. Nhưng con bé còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau. Từ hôm bố mẹ nó mất, nhớ bố mẹ nhưng nó chỉ biết bố mẹ sao đi làm mãi chưa thấy về. Không biết lớn lên con bé đối diện thế nào với cuộc sống?", chị Dẫn khuôn mặt đượm buồn kể trong nỗi xót xa.

Nghĩ về tương lai của đứa cháu gái thơ dại, chị Dẫn lại nghẹn ngào: "Từ giờ lớn lên con bé không còn được bố mẹ đưa đi học, đi chơi như các bạn. Nhưng con sẽ không bao giờ thiếu thốn tình thương yêu của bà, của các bác và gia đình"

Con sẽ không bơ vơ trước giông bão cuộc đời

Theo lời chị dâu cả, anh Sơn là con trai út trong gia đình có bốn anh em trai. Anh Sơn lập gia đình được khoảng bốn năm. Theo phong tục địa phương, bố mẹ ở với vợ chồng con út. Vì thế vợ chồng anh Sơn tuy nghèo nhưng lại lãnh trách nhiệm chăm sóc mẹ già đã gần 70 tuổi.

Thương người em út chăm mẹ và cháu trong căn nhà lá đã quá cũ nát, tồi tàn, người anh thứ ba trong gia đình đã cho vợ chồng anh Sơn mượn tạm căn nhà cấp bốn để ở. Còn bản thân gia đình anh trai chuyển ra nhà khác làm ăn sinh sống.

Anh Sơn đi làm ở Nhà máy Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc được khoảng 5-6 năm, còn chị Hằng mới đi làm ở nhà máy cùng chồng được gần 2 tháng.

"Hai vợ chồng chú ấy dự định cùng đi làm để ra đồng lương còn sửa sang nhà cửa về ở. Chứ ở nhờ nhà anh trai mãi sao được. Nhưng nào ngờ dự định đó mãi mãi không thành…", chị Dẫn kể tiếp.

Theo lời chị Dẫn, hiện nay Nhà máy Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, hỗ trợ thiệt hại gia đình là 200 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm cũng gửi quà giúp đỡ cháu Thủy.

"Vợ chồng chú ấy khi sống đã khổ rồi, mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, chung tay cùng gia đình cố gắng xây cho căn nhà để hai bà cháu còn về sinh sống. Nguyện vọng của gia đình, mong muốn căn nhà được sớm xây dựng, hoàn thành để đưa bàn thờ vợ chồng chú ấy về trước lễ 100 ngày", chị Dẫn bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Sơn thật sự khó khăn. Vợ chồng anh Sơn mất đi để lại mẹ già và con nhỏ. Sau khi biết tin hoàn cảnh hai bà cháu, một số nhà hảo tâm ngỏ ý muốn đưa cháu Thủy về nhà nuôi, nhưng cháu vẫn còn bà nội và các bác. Có mấy nhà hảo tâm cũng làm sổ tiết kiệm vài chục triệu đồng tặng hai bà cháu.

Ông Phương thông tin thêm, mảnh đất vợ chồng anh Sơn ở trước khi mất đủ điều kiện để xây nhà. Sau sự ra đi hết sức thương tâm của vợ chồng anh Sơn thì chính quyền xã vận động một số mạnh thường quân ủng hộ gia đình, đặc biệt là quan tâm tới hoàn cảnh hai bà cháu.

"Về phía lãnh đạo huyện Văn Bàn sẽ hỗ trợ gia đình anh Sơn 50 triệu đồng. Thông qua báo Dân trí, tôi cũng mong muốn bạn đọc và các nhà hảo tâm đồng hành cùng địa phương để hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là hoàn cảnh hai bà cháu", ông Phương mong muốn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5332 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Dẫn

Địa chỉ: Thôn Bô, xã Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0393572928

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5332)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269