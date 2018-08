Học sinh và giáo viên khốn khó vì lốc xoáy cuốn bay mái phòng học, nhà ở

Cô Nguyễn Thị Cành, giáo viên điểm trường Nậm Đang, Trường phổ thông THCS Nam Cao chia sẻ với PV Dân trí, mưa lớn và lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề phòng học cũng như nhà công vụ tại điểm trường Nậm Đang. Toàn bộ mái tôn của phòng học và nhà công vụ đã bị lốc xoáy cuốn bay, bàn ghế, sách vở và đồ dùng học tập bị ướt, hư hỏng. Rất may là không có thiệt hại về người.

Điểm trường Nậm Đang gồm 2 lớp ghép với 20 em học sinh, hiện đang học trong phòng học tạm bợ thưng bằng ván gỗ, mái lợp tôn, nền đất. Nhà công vụ cũng tạm bợ như phòng học, với 3 giáo viên phụ trách.

Cô giáo Nguyễn Thị Cành sinh năm 1993, người dân tộc Tày, tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Cao Bằng và vừa mới nhận công tác tại điểm trường Nậm Đang được 1 năm nay. Nhà cô ở huyện Phục Hòa, cách nơi đi dạy 200km nên mỗi tháng cô chỉ về nhà được 1, 2 lần, còn lại sống tại nhà công vụ để “bàm bản, bám lớp” dạy học. Cô có một con nhỏ, năm nay đã được 6 tuổi.

“Vất vả khó khăn mấy em cũng chịu được, chỉ thương cho các em học sinh ở đây cuộc sống còn quá thiếu thốn, vất vả. Bàn ghế, sách vở cũng hư hại và thiếu nhiều, em chỉ mong năm học mới sẽ có thêm sách vở cho các em học tốt hơn”, cô Cành chia sẻ.

Một tin vui là tới đây phòng học của điểm trường Nậm Đang sẽ được xây mới, tuy nhiên giáo viên ở điểm trường vẫn phải ở trong nhà công vụ tạm bợ vì Nhà nước chưa có kinh phí đầu tư.

