Quỹ Khuyến học Việt Nam - Cầu nối của hàng nghìn suất học bổng ý nghĩa

Báo cáo Hoạt động Quỹ Khuyến học Việt Nam (KHVN) năm 2021 cho biết: Nhiều năm nay, Quỹ đã phối hợp hoạt động với Báo Dân trí hiệu quả trong việc cấp học bổng cho sinh viên, học sinh tại các tỉnh thành, các trường hoặc hỗ trợ các địa phương xây dựng, sửa chữa trường học, nhà nội trú giáo viên bám lớp, bám trường, đặc biệt trong việc xây dựng cầu dân sinh...

Quỹ KHVN luôn nhiệt tình phối hợp với các tổ chức nước ngoài như Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản), Tổ chức Thiện nguyện Quỹ Y tế - Văn hóa - Giáo dục VNHELP California (Mỹ)… trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam bằng những suất học bổng giá trị để vượt lên trên khó khăn trong học tập.

Ông Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao quà tới 31 học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế 2021.

Trong năm 2021, hàng loạt hoạt động có ý nghĩa và quy mô lớn được Quỹ KHVN thực hiện như: Trao 140 suất học bổng thuộc chương trình Học bổng Shinnyo-en tới sinh viên ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh, học sinh 2 tỉnh Nam Định, Hải Dương trị giá 194 triệu đồng; Chương trình học bổng Quỹ KHVN hỗ trợ học sinh khó khăn vùng dịch tại Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh thành trên toàn quốc trị giá 2,6 tỷ đồng.

Chương trình học bổng Quỹ KHVN hỗ trợ sinh viên tuyến đầu chống dịch tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Đại học Y tế Công cộng trị giá 300 triệu đồng; Học bổng khuyến tài của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương hỗ trợ Hội Khuyến học xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và Trường Tiểu học Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn huyện Nam Sách, Hải Dương trị giá 700 triệu đồng; Chương trình hỗ trợ học sinh khó khăn theo kế hoạch của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tại Hội Khuyến học các tỉnh Yên Bái, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu… trị giá 650 triệu đồng; Chuyển tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng thông qua Quỹ KHVN trị giá hơn 1,4 tỷ đồng…

Báo cáo tổng kết của Quỹ KHVN cho biết, sang năm 2022, Quỹ sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ với các đối tác truyền thống để nhận các khoản hỗ trợ học bổng sinh viên và học sinh như: Giải Golf "Swing for the Kids" do Báo Đầu tư làm Trưởng Ban tổ chức, tổ chức Thiện nguyện VNHELP (Quỹ Y tế - Văn hóa - Giáo dục (VNHELP) California với Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ đã được bắt đầu từ năm học 2010-2011. Nếu phía Tổ chức Thiện nguyện VNHELP tiếp tục thực hiện chương trình nêu trên, 75 sinh viên của 6 trường đại học sẽ tiếp tục được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ với giá trị mỗi suất là 250 USD, tổng giá trị là 18,750 USD. Theo nhà tài trợ, đây là học bổng cấp liên tục 4 năm đối với sinh viên lấy tiêu chí nghèo là chủ yếu, nhưng học lực phải trên trung bình.

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Bằng khen ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ KHVN, ông Nguyễn Văn Bằng - Chánh văn phòng Quỹ KHVN và tập thể Quỹ KHVN.

Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en (Nhật Bản) là tổ chức đã có mối quan hệ hỗ trợ khuyến học từ năm 2009, tính đến nay đã được 12 năm. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Phật giáo Shinnyo-en, nhiều học sinh, sinh viên ở các tỉnh thành đã được nhận học bổng Shinnyo-en.

Đặc biệt, Quỹ KHVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo Dân trí trong việc tiếp tục kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là các em học sinh, sinh viên, giúp các em vượt lên số phận để được tiếp tục có cơ hội đến trường.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2021, Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ KHVN, ông Nguyễn Văn Bằng - Chánh văn phòng Quỹ KHVN và tặng Bằng khen Quỹ KHVN.