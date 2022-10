Nước mắt người mẹ đơn thân nghèo không đủ sức lo cho 4 con đến trường

Bất hạnh ập xuống gia đình nghèo

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Phan Thị Hoa (42 tuổi, thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vào một ngày mưa tầm tã. Căn nhà nhỏ cũ kỹ hiu quạnh nằm chênh vênh trên đồi cao, lối vào duy nhất nhão nhoẹt bùn đất, phải bỏ xe lội bộ.

Đón chúng tôi là người phụ nữ nhỏ bé, dáng vẻ khắc khổ, chị bối rối mời khách ngồi tạm trên hai chiếc ghế nhựa trong nhà. Giọng chị lí nhí: "Mong mọi người thông cảm, tiền kiếm được em đều dành đóng học phí cho con, sinh hoạt cho gia đình, nên mãi chẳng sắm được thứ gì cho ra hồn".

Nói rồi, chị Hoa xoắn chặt hai bàn tay nứt nẻ vào nhau, nhìn đăm đăm xuống nền nhà ẩm mốc, nước mắt ứa ra ướt nhèm gương mặt lam lũ. Có lẽ, người phụ nữ tội nghiệp đã không thể kìm được cảm xúc, khi nghĩ về những ngày tháng cơ cực mà gia đình chị đã phải trải qua, và một tương lai đầy bấp bênh của các con phía trước.

Chị Hoa kể, chị sinh ra trong cảnh nghèo khó, mồ côi cha năm 15 tuổi, một mình mẹ chị gồng gánh nuôi hai chị em nên người. Bởi cái nghèo cũng khiến đường tình duyên chị lận đận, vợ chồng chị đến với nhau trong sự phản đối của gia đình nhà trai.

Bất chấp tất cả, họ về sống chung trong sự chúc phúc, đùm bọc của bà con làng xóm.

Những tưởng hạnh phúc sẽ ngày càng đong đầy khi bốn cô con gái xinh xắn lần lượt ra đời, nhưng số phận thật nghiệt ngã, bốn đứa con chị lại mồ côi cha khi còn quá nhỏ.

Chồng chị Hoa mất năm 2012 do tai nạn giao thông, để lại người vợ gầy yếu cùng đàn con thơ, đứa nhỏ nhất khi ấy ba tuổi, đứa lớn nhất mới lên mười.

Vợ mất chồng, con mất cha, cả gia đình tan tác như đàn chim vỡ tổ. "Mẹ tôi mất năm 2011, đến năm 2012 thì chồng qua đời, đó là cú sốc rất lớn đối với tôi thời điểm ấy.

Nhiều lần cũng muốn quyên sinh, nhưng nhìn đàn con thơ, tôi lại do dự. Tôi đi rồi ai lo cho con, chúng sẽ lớn lên như thế nào giữa cuộc đời này, nghĩ vậy tôi tự động viên mình phải cố gắng", chị Hoa bùi ngùi nhớ lại.

Nhà nghèo, chẳng có lấy mảnh ruộng, căn nhà mấy mẹ con đang ở là nhà tình nghĩa được địa phương giúp sức xây dựng.

Để có tiền nuôi con, chị làm đủ việc khi thì vác keo, dọn cỏ, ai thuê làm bất kể việc gì chị cũng chẳng từ nan. Lúc không ai thuê, chị lại vào rừng hái rau bán lấy tiền đong gạo.

Ngày nhiều thì được vài trăm nghìn đồng, ngày ít đôi ba chục, lúc không có việc làm, chị phải mua chịu rồi ký sổ nợ. Dù khổ cực là vậy, chị vẫn gắng gượng nuôi các con nên người. Đền đáp lại công ơn của mẹ, bốn chị em đều chăm ngoan, học giỏi.

Mong các con không dang dở việc học

Cô con gái đầu của chị Hoa đang học năm 3 Đại học Ngoại ngữ Huế, con gái thứ hai đang học lớp 12, con gái út đang theo học lớp 8, con gái thứ ba của chị mong muốn theo học trường nghề nhưng cũng phải bỏ dở vì nhà không có điều kiện, nhường phần cho chị gái tiếp tục đến trường.

Theo chị Hoa, các con của chị được một ngân hàng đỡ đầu cho đến năm 18 tuổi với kinh phí 50 nghìn đồng/ngày/4 cháu. Cháu thứ hai và út được miễn giảm 130 nghìn tiền học phí/năm

Cả 5 mẹ con đều được cấp bảo hiểm hộ nghèo, đồng thời mỗi tháng sẽ được trợ cấp 540 nghìn/2 cháu chưa đủ 18 tuổi, do thuộc diện trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, khi các con ngày càng khôn lớn, trách nhiệm trên vai mẹ ngày càng trĩu nặng.

Chị Hoa cho biết để có tiền cho con gái đầu theo học đại học, chị đã phải vay mượn ngân hàng chính sách đến nay đã tổng cộng 170 triệu (mong muốn của con gái chị Hoa sau khi ra trường sẽ đi làm trả nợ - PV).

Con gái thứ hai đang học cuối cấp, ngoài khoản tiền được miễn giảm, vẫn sẽ phải đóng các khoản phụ thu khi học bổ sung các môn.

Cô con gái thứ ba thiếu một điểm khi thi chuyển cấp lên lớp 10, muốn học nghề thì học phí ít nhất 12 triệu/năm, nên cháu đành nghỉ học giữa chừng.

Chị Hoa tâm sự, không biết sẽ còn gắng gượng được bao lâu, khi trong người mang đủ thứ bệnh từ hẹp van tim, huyết áp thấp, đến gai cột sống, mỗi lần lên cơn đau chỉ biết uống thuốc cầm chừng.

"Mỗi tháng dù làm gì cũng phải để dành 1 triệu đồng đóng tiền lãi cho ngân hàng, túng thiếu quá thì mẹ con ăn cơm chan mắm cũng qua bữa. Tôi rất sợ mình ốm đau, vừa không thể làm việc lại tốn thêm tiền thuốc men.

Ước mong lớn nhất đời tôi là các con được ăn học đến chốn, để có tương lai tươi sáng hơn, chứ không phải suốt đời sống trong cảnh nghèo khó như cha mẹ", chị Hoa bật khóc khi nhắc về bốn cô con gái chăm ngoan, ham học.

Nhìn mẹ, cháu Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2007, con gái thứ ba của chị Hoa) không kìm được nước mắt: "Cháu rất mong được tiếp tục đến trường, học cái nghề đàng hoàng sau này còn lo cho mẹ. Vì chúng cháu, mẹ đã rất khổ cực, ốm đau liên miên vẫn phải gắng gượng đi làm. Kính mong các cô chú thương cho hoàn cảnh mấy mẹ con, cháu biết ơn rất nhiều".

Bà Lê Thị Nam - Trưởng thôn 3, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tiên Thọ - cho hay: "Hoàn cảnh gia đình mẹ con chị Hoa rất đáng thương, người dân cùng chính quyền ở đây ai cũng thông cảm và luôn cưu mang khi cần.

Chị Hoa còn là tấm gương sáng về người phụ nữ kiên cường, đức hạnh, vừa là mẹ vừa là cha nuôi dạy bốn con nên người. Các cháu đều chăm ngoan, hiếu học, nhưng sức lực người mẹ nghèo có hạn.

Chúng tôi kính mong quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu được ăn học đến chốn, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội".

