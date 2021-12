Nước mắt góa phụ nghèo mong 3 con thơ không còn phải lả đi vì đói

Hai năm qua, chị Bùi Thị Ngọc Thơ (35 tuổi, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre) quay cuồng làm đủ mọi thứ nhưng cũng không sao kiếm đủ ăn cho ba đứa con.

Từ khi chồng mất, không đất, không vốn sản xuất, việc làm ở quê đã ít nay dịch giã lại càng khó khăn hơn, chị Thơ còn phải ôm thêm đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi nên chẳng thể dứt ra để đi làm xa được.

Ăn bữa trưa lo bữa tối, nhiều hôm mưa gió bốn mẹ con chỉ biết ngồi bó gối, trông chờ đồ ăn cứu trợ. Hàng xóm thương tình, có người cho rau, có người cho gạo, có người cho mắm muối thì mẹ con chị mới sống lay lắt được qua mùa dịch.

Chị Thơ kể, năm 2019, vợ chồng chị đã vay vốn ưu đãi ngân hàng rồi mượn thêm họ hàng, lối xóm tổng hơn 200 triệu đồng rồi mua lại một chiếc ghe cũ để đi chở hàng thuê.

Tiết kiệm chi phí, anh Nguyễn Văn Chờ (chồng chị Thơ) làm lái ghe, chị Thơ dù bầu bụng vượt mặt nhưng cũng đi theo phụ. Rồi đến cuối năm, khi chị Thơ vừa sinh con gái út chưa tròn một tháng, anh Chờ đi chở hàng một mình, chẳng may ghe vỡ, anh bị nước cuốn trôi mất tích.

"Nghe tin chồng bị vỡ ghe chìm ở ngoài sông lớn. Con đang đỏ hỏn không để được ở nhà, tôi ôm con chạy ra bờ sông ngồi mấy ngày ròng. Tìm được chồng, đưa về xác về nhà rồi chạy vạy khắp nơi để có tiền lo đám tang. Cái ghe là tiền mượn chưa chạy được mấy chuyến, lại thêm tiền tang, nợ càng thêm nợ, anh ấy sống đã khổ mà chết cũng chẳng được yên lòng", chị Thơ kể trong nước mắt.

Khi đứa con nhỏ được 3 tháng tuổi thì chị Thơ mượn thêm ít tiền làm xe hàng rong đẩy đi bán rau củ dạo. Nhưng dịch Covid-19 ập đến xe hàng của chị phải xếp xó.

Dịch vẫn căng thẳng, nhà trong "vùng đỏ" nên chị Thơ cũng chẳng đi đâu, chẳng làm được gì. Để các con không đói ăn, chị Thơ phải nợ tiền nợ gạo, rồi nợ ơn nợ nghĩa, chỗ nào nợ được chị Thơ đã nợ cả rồi.

Mỗi khi thấy yếu lòng chị Thơ chỉ biết ra trước bàn thờ đơn sơ của chồng đứng khóc. Căn nhà lá che được nắng mưa nhưng chẳng che nổi cuộc đời đau khổ, chẳng che chắn được những xui rủi cứ bủa vây.

Làng trên xóm dưới ai mướn gì, công việc có nặng nhọc như thế nào chị Thơ cũng chấp nhận chỉ mong kiếm được rau cháo nuôi con. Trong ấp mọi người cũng thương tình, việc lớn việc nhỏ cũng kêu đến chị. Thế nhưng việc không phải khi nào cũng có việc, tiền công cũng chẳng nhiều nên cứ không có việc quá 3 ngày là mẹ con chị Thơ lại phải đi vay gạo.

Các con đều còn quá nhỏ, con gái lớn nhất của chị cũng mới chỉ 12 tuổi, dù rất thương mẹ nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Điều an ủi lớn nhất của chị là 2 đứa con lớn đều ngoan, học giỏi và cả ba đứa con đều khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bảo Thuận cho biết, gia đình chị Thơ thuộc diện khó khăn nhất ở địa phương, rất cần được giúp đỡ khẩn cấp. Vì điều kiện địa phương có hạn, ông Linh mong muốn thông qua báo Dân trí, hoàn cảnh mẹ con chị Thơ sẽ được mạnh thường quân gần xa biết đến, quan tâm và hỗ trợ.

Mọi đóng góp hảo tâm cho mã số 4339 xin gửi về:

1. Mã số:

Chị: Bùi Thị Ngọc Thơ

Địa chỉ: Ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: 0358623014

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269