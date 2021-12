Cha mất vì Covid-19, 2 con thơ đói cơm khát sữa cùng ông bà nội nghèo khó

Dân trí Ôm hũ tro của con trai mất vì Covid-19, bà Mẹo nghẹn ngào: "Cuối cùng con cũng về nhà rồi! Nhưng cũng từ nay hai đứa cháu mồ côi cha, ông bà nội già yếu không biết sẽ ra sao đây?".

Ngày nhận tro cốt của con trai Huỳnh My (27 tuổi) sau khi mất vì Covid-19 ở xứ người, bà Sơn Thị Mẹo (66 tuổi, người dân tộc Khmer, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) như ngã quỵ. Bà nói trong nước mắt: "Cuối cùng thì con trai cũng đã về nhà nhưng lần về này đau buồn quá".

Bà Sơn Thị Mẹo khóc nức nở khi nhận tro cốt của con trai mất vì Covid-19 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Mẹo cho biết, vì gia cảnh khó khăn nên con trai bà cùng vợ lên tỉnh Long An làm công nhân, gửi lại 2 con thơ ở quê nhờ ông bà nội chăm nom.

Chắt bóp mỗi tháng vợ chồng con trai và con dâu bà Mẹo cũng dành ra được khoảng 3 đến 4 triệu đồng gửi về quê nuôi cha mẹ già và 2 con nhỏ.

Covid-19 đợt thứ 4 ập đến, thất nghiệp, 2 vợ chồng anh My bị mắc kẹt mấy tháng liền không về nhà được. Rồi chuyện chẳng may xảy ra, cuối tháng 8/2021, anh My mắc Covid-19, nhanh chóng chuyển biến xấu.

Anh Huỳnh My mất, bỏ lại cha mẹ già yếu và 2 con thơ, lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Sau một thời gian ngắn chống chọi, Covid-19 đã "cướp" đi người con, người cha là trụ cột trong gia đình. Anh My mất, bỏ lại vợ bơ vơ nơi xứ người, bỏ lại quê nhà cha mẹ già và 2 đứa con mà không kịp nhìn mặt lần cuối.

Đằng đẵng chờ đợi trong sự buồn đau hơn một tháng trời thì bà Mẹo cũng nhận được tro cốt của con trai. Khó khăn đến nỗi bàn thờ mà cha mẹ lập cho anh My chỉ là chiếc bàn gỗ cỏn con dùng để học bài của chính con trai anh.

Khó khăn đến nỗi, bà Mẹo chỉ có thể làm bàn thờ cho con trai tạm bợ thế này. Bà thắp cho con nén nhang, cầu mong con phù hộ cho bà được khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng 2 cháu nội nên người (Ảnh: Huỳnh Hải).

Con trai lớn của anh My là Hạo Nam mới 5 tuổi ôm em gái Cẩm Tú còn chưa đi học mầm non đứng bên cạnh chịu tang ba. Anh trai mới chỉ cao hơn mặt bàn một chút, còn em gái thì lâu lâu lại kiễng chân lên để nhìn hình ba cho rõ.

Như muốn đứng gần ba hơn nữa, cứ chốc chốc Cẩm Tú lại rón rén lại gần, đưa tay thoa thoa lên mặt bàn. Hạo Nam lại nhắc em: "Đứng yên, đừng quấy rầy ba, để cho ba nghỉ".

Nhìn hai đứa cháu nội ngô nghê, bà Mẹo đứng cạnh rưng rưng nước mắt, rồi nói: "Chúng mồ côi cha rồi nhưng còn nhỏ dại quá nên chưa cảm nhận được hết sự mất mát. Ông bà nội già yếu, nghèo khó không biết tương lai của bọn trẻ rồi sẽ ra sao".

Đứa con gái bé bỏng chẳng được nhìn mặt cha lần cuối, rồi đây tương lai của cháu không biết sẽ ra sao khi sống lay lắt với ông bà nội nghèo khó (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Bí thư phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) cho biết, hoàn cảnh của bà Sơn Thị Mẹo rất khó khăn. Con trai mất, con dâu thì còn vất vả xứ người mưu sinh. Vợ chồng bà Mẹo đã gần 70 tuổi, già yếu nhưng nay lại phải lo cho 2 đứa cháu còn quá nhỏ.

Cũng theo bà Lĩnh, địa phương có hỗ trợ nhưng chỉ bước đầu, cũng không thấm thía vào đâu. "Qua đây rất mong báo Dân trí và bạn đọc xa gần giúp đỡ hỗ trợ để ông bà Mẹo có điều kiện nuôi dưỡng 2 cháu được tốt hơn", bà Lĩnh mong muốn.

Anh Huỳnh My là trụ cột trong gia đình, nay anh đã mất, cha mẹ già và 2 con thơ của anh rất cần sự sẻ chia để có điều kiện sống tốt hơn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Huỳnh Hải