Nữ sinh nghèo dân tộc Mường có nguy cơ dừng bước vào đại học

Những ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi tìm về gia đình em Nguyễn Thị Thúy, trú thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà cấp bốn rộng 15m2 lợp mái tôn nằm dưới chân đồi vừa được chính quyền địa phương và bà con hàng xóm quyên góp ủng hộ xây dựng, nhìn quanh căn nhà trống huơ, chẳng có gì đáng giá.

Thúy năm nay 18 tuổi, em là cựu học sinh lớp 12C, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đã xuất sắc đạt 28,75 điểm khối C00 (ngữ văn 9,25; địa lý 9,5 và lịch sử 10). Với số điểm này, Thúy đã đăng ký xét tuyển vào Khoa sư phạm ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Tuy nhiên, em đang đối diện với nguy cơ dừng bước vào đại học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền cho em theo học.

Phải mất nhiều ngày hẹn chúng tôi mới gặp được Thúy, em cho biết - sau khi có kết quả thi, Thúy đã xin làm công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam để kiếm thêm thu nhập trong lúc đợi kết quả xét tuyển vào đại học.

"Sau khi biết điểm thi em buồn và lo lắng nhiều hơn là vui. Số điểm này là thành quả không chỉ riêng em, đó là cả một hành trình vất vả của mẹ. Mẹ đã làm mọi thứ để em có thể theo học được đến ngày hôm nay", Thúy nghẹn ngào nói.

Thúy chia sẻ lý do em chọn ngành sư phạm cũng vì hoàn cảnh gia đình. "Em biết nếu đi học thì mẹ sẽ vất vả thêm nhiều, em được biết học sư phạm sẽ giảm bớt được nhiều khoản phí, vì vậy em đã đăng ký vào sư phạm. Chỉ tiếc rằng, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em không biết có thể theo học được nữa hay không. Em rất muốn được đi học", nữ sinh tâm sự.

Ngày con gái biết kết quả thi, bà Nguyễn Thị Long (SN 1972, mẹ Thúy) vỡ òa trong niềm sung sướng, tuy nhiên xen lẫn niềm vui là những nỗi buồn không nói lên thành lời.

"Bao nhiêu năm vất vả nuôi con ăn học giờ cũng đã có kết quả. Nhưng đây cũng là lúc tôi không biết phải xoay xở thế nào, công việc đồng áng quanh năm cũng chỉ đủ trang trải hằng ngày, giờ con gái đậu đại học thì không biết có thể tiếp tục lo cho con đi học được nữa hay không. Nếu để con phải nghỉ học thì tội nghiệp lắm, từ nhỏ Thúy đã thiệt thòi nhiều rồi", bà Long chia sẻ.

Theo bà Long, kể từ khi sinh ra, Thúy đã thiếu vắng đi tình thương yêu của người cha. Bà Long không lấy chồng, ngày mang bầu Thúy, mặc dù phải chịu nhiều lời chỉ trích, nhưng bà đã vượt qua tất cả, một mình cố gắng nuôi con gái khôn lớn nên người.

Nhắc về tuổi thơ của con gái, bà Long nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Ngày ấy khổ lắm, gia đình thiếu thốn đủ bề, khi sinh con được 20 ngày thì tôi phải gửi cho bà ngoại chăm sóc để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống".

Cũng theo bà Long, do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đã có thời điểm Thúy xin mẹ nghỉ học để phụ giúp mẹ. Bà Long còn nhớ nhất kỷ niệm khi con vừa bước vào lớp 10. "Năm đó Thúy vào lớp 10, vì không có đủ tiền để đóng học phí, Thúy đã xin tôi nghỉ học để đi làm nhưng tôi nhất quyết không để con nghỉ học. Để có đủ tiền cho con nộp học phí, tôi đi làm thêm 5 ngày được một triệu đồng cho con đóng học", bà Long tâm sự.

Thu nhập ở quê bấp bênh, hằng ngày công việc của bà Long chủ yếu làm ruộng và làm thuê ở địa phương, hễ ai thuê gì bà cũng nhận để có tiền cho con ăn học. Cũng vì vất vả làm việc nên cách đây không lâu, bà bị chứng đau xương khớp.

Nói về hoàn cảnh của Thúy, cô Bùi Thị Kiều Oanh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa - cho biết, em Nguyễn Thị Thúy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặc dù vậy, trong quá trình học tập em luôn có sự nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập, luôn đứng ở vị trí top đầu của nhà trường, được thầy cô và bạn bè rất quý mến.

"Trong kỳ thi vừa qua, em đã xuất sắc đạt 28,75 điểm khối C00 và 29,25 điểm khối C19, với số điểm này, Thúy có nguyện vọng vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên em đang đứng trước nguy cơ dừng bước vào đại học. Khi biết tin em có ý định thôi học, chúng tôi đã động viên em và gia đình cố gắng. Hy vọng thông qua Báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để em có thể được tiếp bước đến giảng đường đại học, thực hiện ước mơ của mình", cô Kiều Oanh chia sẻ thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4609 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Thị Thúy

Địa chỉ: Thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

ĐT: 0363567249 (bà Nguyễn Thị Long - mẹ em Thúy)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4609)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269