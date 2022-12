Nữ sinh lớp 12 mồ côi cha mẹ ước được làm cô giáo

Thắp cho mẹ nén nhang, Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 2005, ngụ xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cầu khấn mẹ phù hộ cho hai chị em mạnh khỏe, kiên trì theo đuổi việc học để sau này có công ăn việc làm ổn định.

Hương chia sẻ, bố mất đã lâu, mẹ giờ không còn khiến 2 chị em thiếu hụt tình cảm. Hỏi tại sao trên bàn thờ không có ảnh của cha, Hương nói với giọng buồn: "Nhà nội không nhìn mẹ con cháu, không cho thờ cúng!".

Theo lời kể, không được bên nội đồng ý, chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1977, mẹ của Hương) cùng chồng ra ngoài thuê trọ sống chung. Năm 2007, khi con gái đầu Thu Hương mới 2 tuổi, chị Liên đang mang thai bé Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 2007) thì chồng qua đời vì bạo bệnh.

Không việc làm, không tài sản, chị Liên đành trả phòng trọ rồi ôm bụng bầu dắt cô con gái mới chập chững biết đi về ở nhờ nhà mẹ đẻ. Sau khi sinh, chị Liên làm quần quật đủ nghề để nuôi 2 con nhỏ. Chị làm đến quên ăn, quên ngủ, quên cả đau đớn vì căn bệnh viêm loét dạ dày.

Đến đầu năm 2012, chị Liên nôn ra máu ướt hết áo, ngã quỵ trên đồng, được mọi người đưa đi cấp cứu. Lúc này, dạ dày chị đã lở loét nghiêm trọng, không còn cách nào cứu chữa.

Nằm viện được chục ngày, bác sĩ báo người nhà đưa chị về để kịp cho 2 đứa con gặp mẹ lần cuối. Năm đó, Hương được 7 tuổi, Hiệp mới lên 5. Cậu bé đeo khăn tang ôm chặt quan tài của mẹ, không cho ai khiêng đi…

Sau khi mẹ chết, Hương và Hiệp sống nhờ vào gia đình cậu mợ. Cứ đến bữa cơm là bé gái dắt em trai sang nhà cậu ăn ké, đến giờ học là 2 chị em dắt nhau đi bộ đến trường.

Nhà cậu mợ đông con, sống bằng nghề trồng mè, đậu và làm thuê. Bữa cơm nấu thêm vài lon gạo, dọn thêm 2 cái chén còn cáng đáng được chứ lo cho cháu học hành thì khó. Việc học của 2 chị em Hương chủ yếu nhờ vào chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi, sự góp sức của bà con và chính quyền xã.

Cứ thế, 12 năm trôi qua, Thu Hương đều là học sinh giỏi. Nữ sinh đang học lớp 12 ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), vừa đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm 2022.

Hôm 21/11, Hương chính thức tham gia đội tuyển tỉnh chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Địa lý vào tháng 2/2023.

Hương tâm sự: "Con thích học địa lý lắm. Con mơ ước sau này được làm cô giáo dạy môn địa lý, được giảng cho các em nhỏ những bài học thú vị mà con đang được học. Quan trọng nhất là con có được công việc ổn định để lo cho bản thân và em trai, để mẹ con trên thiên đường được an lòng".

Với nhiều người, mong ước đó có thể là nhỏ nhoi, nhưng với Hương không biết điều đó có thực hiện được hay không. "Tốt nghiệp THPT xong, con sẽ nghỉ học 1, 2 năm để vào TPHCM làm thêm, dồn được tiền rồi mới đi học đại học", Hương tính.

Khi được hỏi thuê trọ, kiếm việc làm, chi tiêu trong tháng đầu... sẽ ra sao khi vào TPHCM chưa có đồng nào trong tay, Hương thỏ thẻ: "Con chưa biết kiếm đâu nữa. Chắc con hỏi mượn đâu đó…".

"Đâu đó" đến giờ Hương vẫn chưa có câu trả lời chưa biết, bởi nhà cậu mợ của nữ sinh nhiều năm rồi vẫn chưa thoát nghèo. Năm ngoái, mợ Hương bệnh nặng đã phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa thì sao giúp cho Hương học đại học.

12 năm qua, Hương chưa từng bỏ học ngày nào dù mưa hay nắng, dù khỏe hay ốm, dù có xe đạp để đi hay phải đi bộ. Thế nhưng, kiên trì và chăm chỉ cũng chưa thể giúp Hương vào TPHCM học đại học. Con đường đến trường đại học còn cần nhiều chi phí mà cô bé mồ côi cha mẹ chưa biết tìm đâu ra…

Chia sẻ về hoàn cảnh của Hương, ông Huỳnh Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cho biết: "Dù mồ côi nhưng 2 chị em Hương rất ngoan. Địa phương và cậu mợ của 2 cháu cũng tạo điều kiện cho tụi nhỏ học tập, nhiều lần hỗ trợ chi phí, thiết bị học tập, tặng quà cho các cháu".

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cậu mợ của Hương lớn tuổi, bệnh nhiều nên cuộc sống có nhiều khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Do đó, lo cho 2 cháu tiếp tục học hết phổ thông là quá sức, chưa nói đến việc tiếp tục cho Hương đi học đại học.

"Ước mơ của Hương là thế nhưng cậu mợ cháu khó khăn, địa phương cũng không có khoản nào để dành cho việc nuôi cháu học đại học. Chỉ mong các mạnh thường quân, cơ quan cấp trên quan tâm, giúp đỡ cho cháu có thể tiếp tục con đường học hành", ông Phúc đề nghị.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4708 xin gửi về:

1. Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0812 219 076

Địa chỉ: thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

