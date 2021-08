Nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng éo le khao khát giấc mơ giảng đường đại học

Nước mắt người mẹ nghèo

Rẽ vào con đường nhỏ đầu thôn Hồng Lĩnh, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đập vào mắt chúng tôi là căn nhà tồi tàn của bà Nguyễn Thị Niệm (SN 1966) - nơi có hai con người khốn khổ đang sống nương tựa vào nhau. Một người hàng xóm của bà Niệm nói: "Gia đình bà ấy tội lắm chú ạ! bà Niệm bệnh tật quanh năm, giờ mù cả đôi mắt rồi, còn cháu Mai thì học rất giỏi nhưng không có tiền để đi học đại học".

Nghe tiếng khách đến, người con gái dìu mẹ dò từng bước chân đầy khó nhọc. Căn nhà lụp xụp che nắng, che mưa bao năm nay giờ đã hư hỏng nặng, nền nhà sụt lún và có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào.

Tài sản quý giá nhất của mẹ con bà Niệm có lẽ là chiếc giường cũ kỹ đặt góc nhà để hai mẹ con nằm. Bà loay hoay tìm chỗ mời khách ngồi nhưng, bàn uống nước chẳng có.

Người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ hằn lên trên từng nếp nhăn. Mỗi một bước đi, mỗi hành động, cử chỉ của bà Niệm đều rất đỗi chật vật khiến người đối diện không khỏi ái ngại.

Bà kể, tôi lớn lên trong củ sắn, củ khoai của người anh trai vì cha mẹ mất sớm. Đời tôi như cánh bèo dạt… âu cũng là số phận chú à. Tôi luôn mang tiếng vì ở giá.

Điều may mắn gần như duy nhất mà cuộc đời cho tôi đó là có một cô con gái (SN 2003) tên là Nguyễn Thị Mai. Mặc dù hoàn cảnh gia đình éo le nhưng Mai rất ngoan ngoãn, học giỏi.

"Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không có đứa con gái thì tôi đã không sống được đến tận giờ. Nuôi con vất vả, nhưng đời người như tôi, có con cái bên cạnh cũng là an ủi lắm rồi...", bà Niệm trải lòng.

Có điều, trời như thử lòng người, khốn khó mãi cứ đeo bám mẹ con bà. Đầu năm 2018, bà Niệm bắt đầu thấy có những biểu hiện lạ về sức khỏe trong người. Ban đầu bà nghĩ có thể do cơ địa của mình, ăn uống lại không được đầy đủ dẫn đến mất sức, rồi sinh ra ốm như thế. Đến khi thấy sức khỏe ngày một yếu đi, đôi mắt mờ dần. Lúc đó, con gái mới đưa bà vào thành phố Vinh khám bệnh.

Bà Niệm cho biết, khi bác sĩ kết luận bà bị suy thận, mắt có nguy cơ mù vĩnh viễn thì như rụng rời chân tay. Các bác sĩ yêu cầu bà phải nhập viện để chữa trị nhưng khổ nỗi gia cảnh quá cơ cực không có tiền để nằm viện nên bà phải về nhà uống thuốc lá qua ngày.

"Càng ngày tôi càng yếu đi, cái Mai đã thiếu thốn tình thương của cha từ thủa nhỏ. Hai mẹ con đùm bọc nhau sống qua ngày, tôi chỉ mong muốn được nhìn thấy ngày nó thành công. Thế nhưng đôi mắt và sức khỏe tôi đang trở thành gánh nặng cho nó", bà Niệm nghẹn ngào.

Sau giờ học, cô gái đi làm cỏ lúa thuê

Từ nhỏ, Mai không biết mặt cha mình là ai, em lớn lên thế nhưng hoàn cảnh không làm em chùn bước trên con đường học hành. Nhiều năm qua, Mai liên tục đạt học sinh giỏi của tỉnh và trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Mai đăng ký khối A và đạt được 23,2 điểm, với số điểm này Mai có thể đậu vào một trong 3 trường đại học mà em đã đăng kí.

Mai tâm sự: "Khi biết được điểm thi em và mẹ vui lắm, nhiều đêm em đã mơ về nơi xa. Đó là giảng đường đại học, nơi em có thể chắp cánh tương lai cho mình sau này nhưng trong giấc mơ tiếng ho sặc sụa của mẹ làm em tỉnh giấc...".

Ở tuổi 18 với biết bao mơ mộng và hoài bão nhưng hoàn cảnh gia đình đã rèn luyện cho Mai trở thành một con người chững chạc trước tuổi.

Ngoài giờ học, Mai cũng thường xuyên đi làm cỏ lúa thuê, cuốc cỏ sắn… kiếm thêm tiền để mua thuốc cho mẹ. Nhiều đêm nhìn mẹ đau, Mai chỉ biết gạt nước mắt động viên mẹ mong trời sáng để vượt qua những giây phút này.

"Ngay từ nhỏ em có mơ ước được trở thành cô giáo, khi ra trường có một công việc tốt để được ở gần bên chăm sóc cho mẹ và mình có thể chắp cánh tương lai cho thế hệ trẻ sau này. Bây giờ tiền đi viện cho mẹ không có anh ạ, nói chi chuyện đến trường. Có lẽ em phải từ bỏ đi làm công nhân thôi", Mai trải lòng.

Nói về hoàn cảnh gia đình bà Niệm, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết: "Gia đình bà Niệm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà ấy bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở giá rồi sinh được cháu Mai. Hiện tại, bà Niệm mang nhiều trọng bệnh nhưng không có tiền để đi chữa trị".

"Mẹ lâm bệnh, cháu Mai không có thể tiếp tục học đại học, chính quyền địa phương và Đoàn thanh niên đang nỗ lực kêu gọi giúp đỡ. Tôi hi vọng các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu có cơ hội tiếp tục được đến trường để thay đổi cuộc sống trong tương lai", ông Hùng cho biết thêm.

Chia tay hai mẹ con chúng tôi ra về, phía sau căn nhà nhỏ, hai mẹ con dìu nhau hướng ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Mong sao những nhà hảo tâm sẽ chắp cánh cho Mai bước tiếp con đường phía trước, giúp đỡ người mẹ mù thỏa ước nguyện được thấy con gái trưởng thành.

