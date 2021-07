Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ

Dân trí Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, người đàn ông xấu số qua đời. Từ ngày mất cha, 4 đứa bé nháo nhác như bầy chim non vỡ tổ, thương nhất cậu bé bại não 13 tuổi lơ ngơ, ngây dại.

Trong căn nhà cấp bốn của chị Hoàng Thị Hà (sinh năm 1983, thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), không khí tang thương vẫn bao trùm. Hơn một tháng trước, chồng chị Hà là anh Lê Văn Nhơn (sinh năm 1982), đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan sau một thời gian chống chọi.

Anh Nhơn mất đi để lại mẹ già, vợ trẻ cùng 4 đứa con thơ, sống lay lắt, trong đó có một bé bị bại não bẩm sinh.

Chồng mất vì ung thư để lại cho chị Hoàng Thị Hà 4 đứa con thơ, trong đó có một đứa bị bại não bẩm sinh và một người mẹ già năm nay đã 83 tuổi.

Thắp nén nhang thơm lên bàn thờ người chồng xấu số, chị Hà cho biết, năm 2006 chị kết hôn với anh Nhơn rồi sinh được con gái là Lê Thu Hằng vào năm 2007. Một năm sau do bị nhỡ kế hoạch, anh chị sinh con trai là Lê Hồng Quang nhưng không may cháu bị bại não bẩm sinh.

"Quang được sinh ra cũng là lúc gia đình tôi kiệt quệ về kinh tế, phải vay mượn khắp nơi đưa cháu đi chữa trị với mong muốn cho cháu khỏe lại như bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, dù đã đưa cháu đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không tiến triển, nay cháu 13 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ đang ẵm ngửa", chị Hà cho biết.

Con trai thứ 2 của chị Hoàng Thị Hà là cháu Lê Hồng Quang, năm nay đã 13 tuổi nhưng bị bệnh tật nên bây giờ vẫn lơ ngơ không biết gì.

Gia đình chị Hoàng Thị Hà đã cho con đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Hai vợ chồng chị Hà không có việc làm ổn định, ngày còn sống chưa ốm đau, anh Nhơn làm nghề thợ sơn, còn chị làm may gần nhà. Thu nhập hai vợ chồng cũng chỉ đủ để lo cho gia đình, cuộc sống cũng vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Khi sinh ra người con thứ 2 không may bị như vậy, chị Hà phải nghỉ việc thợ may để ở nhà chăm sóc con. Anh Nhơn một mình lo toan kiếm tiền nuôi gia đình.

Năm 2012, anh chị sinh thêm cháu thứ 3 là Lê Như Quỳnh, may mắn khi cháu Quỳnh sinh ra hoàn toàn bình thường. Biến cố xảy đến với gia đình chị Hà vào năm 2019 khi anh Nhơn đổ bệnh. Gia đình cho anh Nhơn đi viện khám thì được bác sĩ thông báo anh bị bệnh xơ gan nặng. Để có tiền cho chồng đi viện điều trị, chị Hà phải vay mượn họ hàng hai bên nội ngoại mỗi nhà 5, 10 triệu đồng.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình chị Hoàng Thị Hà trống trơn không có đồ vật gì đáng giá.

Sau đó bệnh tình thuyên giảm, anh Nhơn được bác sĩ cho về nhà điều trị. Chị Hà kể, năm 2020 chị sinh được cậu con trai được vài tháng thì anh Nhơn đổ bệnh nặng. Lần này đi viện bác sĩ kết luận, bị ung thư gan giai đoạn cuối và qua đời vào ngày 29/5, khi đứa bé nhất mới 8 tháng tuổi.

Bà Đỗ Thị Viên (mẹ chồng chị Hà) năm nay đã 82 tuổi, chồng bà mất từ năm 2006 sau khi anh Nhơn cưới chị Hà được vài tháng. Suốt những năm qua, bà Viên sống cùng con dâu và chăm sóc 4 đứa cháu nội. Ở tuổi "gần đất xa trời" đáng lẽ bà Viên được tận hưởng những niềm vui bên con cháu. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, hàng ngày bà vẫn phải giúp con dâu chăm sóc, trông nom cháu thứ 2 bị bại não và đứa cháu mới 8 tháng tuổi để chị còn lo toan công việc gia đình.

Ở tuổi "gần đất xa trời" nhưng vì hoàn cảnh, hàng ngày bà Viên vẫn phải một mình trông nom 3 đứa cháu nhỏ giúp con dâu.

"Khổ lắm chú ạ, giờ bố chúng nó mất rồi, nhà như mất nóc, tôi thì đã già, còn chút sức lực nào thì cũng giúp đỡ mẹ con nó. Hàng ngày tôi chỉ ở nhà trông cháu. Vất vả nhất là đứa cháu thứ 2 bị bại não, 13 tuổi rồi mà nó không khác gì một đứa trẻ lên ba", bà Viên kể trong nước mắt.

Bà Viên cho biết thêm, do bệnh tật nên đứa cháu thứ 2 của bà không nói được, ăn cơm toàn phải xay nhuyễn như cháo, sữa thì phải bón từng thìa hoặc là cho tu bình như một đứa trẻ mới sinh.

Bà Viên kể, Quang đi lại được nhưng đầu óc không bình thường nên hay "nghịch dại", nhiều lúc đập phá lung tung đồ đạc trong nhà. Có lần bà Viên vừa rửa được mớ rau để lên hè sau đó đi vào bếp, cháu ở ngoài hất tung rau xuống đất.

Vất vả nhất vẫn là việc chăm sóc nuôi dưỡng đứa cháu thứ 2 bị bại não.

Bà Viên bên đứa cháu trai thứ 4, mới được 8 tháng tuổi nhưng cháu đã mồ côi cha.

Bà Viên sinh được 4 người con, trong đó 2 người con lớn đi làm ăn xa tận trên Lào Cai, còn hai người sống chật vật ở quê nhà trong đó có anh Nhơn. Mới đây một người con của bà cũng bị tai biến, giờ đi phải chống nạng.

Chỉ tay xuống gian bếp mới được xây dựng lại bà Viên nói: "Gian bếp kia là được người con trai thứ 2 của tôi xây cho, trước khi bị tai biến nó là người có điều kiện nên cũng chăm lo cho gia đình nhiều, nó thương đứa cháu thứ 2 bị bại não lắm, nếu không có nó xây cho thì bây giờ mấy mẹ con bà cháu vẫn phải dùng cái bếp cũ nát từ ngày xưa".

Ông Đặng Đình Đức, Trưởng thôn Đồng Du (xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) cho biết, gia đình chị Hà có hoàn cảnh khó khăn, chồng không may mất sớm vì bệnh ung thư. Hiện giờ chị Hà đang một mình nuôi 4 con nhỏ, trong đó có một cháu bị bại não bẩm sinh. Ông Đức mong muốn các nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng để giúp đỡ gia đình chị Hà vượt qua khó khăn, nuôi con không lớn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 4157: Chị Hoàng Thị Hà Địa chỉ: Thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ĐT: 0365.042.139 2. Quỹ Khuyến học Việt Nam Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: 0243 9448503 3. Báo điện tử Dân trí Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490 Email: nhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo điện tử Dân trí Số TK: 1017378606 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Name: Bao Dien tu Dan tri Account Number: 1017780241 Swift Code: BFTV VNVX 045 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo điện tử Dân trí Số TK: 126000081304 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản: Báo điện tử Dân trí Số Tài khoản: 26110002631994 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656. * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo điện tử Dân trí Số TK: 0231195149383 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank: - Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí - Số tài khoản VND: 1400206035022 - Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ. * Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí - Số tài khoản VND: 1017589681 - Chi nhánh Hà Nội. * Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí - Số tài khoản VND: 333556688888 - Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân 4. Văn phòng đại diện của báo: - VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tel: 0236.3653.725 - VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM. Tel: 028.3517.6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567 - VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Trọng Trinh