Những đứa trẻ khoanh tay trước bàn thờ "chào mẹ con đi học về"

Căn nhà rộng rãi thoáng đãng là ước mơ cả đời của chị Võ Thị Yến (44 tuổi, thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, Thanh Chương, Nghệ An). Thế nhưng, người phụ nữ ấy không thể ở lại để hưởng niềm hạnh phúc trong ngôi nhà được gây dựng bằng mồ hôi nước mắt của chồng ở xứ người và dè sẻn chi tiêu của mấy mẹ con.

"Khi nằm xuống, cô ấy mới thực sự được "ở" trong nhà mình, không phải lo các con mưa rét, gió lùa nữa", anh Lê Đình Vinh (chồng chị Yến) nghẹn ngào nói với chúng tôi.

Gần trưa, 5 đứa con gái của anh Vinh lần lượt đi học về. Chào các vị khách ngồi quanh chiếc bàn con ngoài sân, chúng đi vào nhà, đứng trước ban thờ mẹ. "Chào mẹ, con đi học về"... Anh Vinh ứa nước mắt khi nghe tiếng chào từ trong nhà vọng ra.

"Không phải vợ chồng tôi cố kiếm đứa con trai đâu, "vỡ kế hoạch" đấy", anh Vinh phân trần với chúng tôi khi nhìn 5 đứa con gái, từ 7 đến 15 tuổi.

Hai vợ chồng, chỉ trông chờ mấy sào ruộng, biết là sẽ khó khăn lắm khi nuôi một đoàn con lít nhít nhưng anh Vinh động viên vợ "con cái là lộc trời cho, không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời...".

Năm 2017, khi bé út Lê Thị Nguyệt Ánh được 4 tháng, anh Vinh bàn với vợ đi xuất khẩu lao động. Nếu trời thương, anh có chút vốn làm nhà chứ căn nhà cũ đã tơi tả, trời mưa cha con phải huy động xô chậu, xoong nồi đi hứng nước chỗ mái dột.

Anh Vinh sang Đài Loan làm việc, chị Yến ở nhà quán xuyến việc đồng áng, nuôi dạy các con. Năm 2021, anh chị tích góp, vay mượn xây được căn nhà mái bằng khang trang, thay thế ngôi nhà cũ sắp sập. Niềm vui chưa kịp nhen lên thì tai họa ập đến.

"Đang ở bên Đài Loan, tôi nghe tin vợ bị ung thư, cuống cuồng làm thủ tục để về luôn. Chăm sóc, chạy chữa suốt 2 năm trời, cuối cùng cô ấy cũng bỏ bố con tôi mà đi", anh Vinh rầu rĩ.

Thương vợ chưa được mấy ngày nhàn nhã bao nhiêu, anh thương 5 đứa con nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi bấy nhiêu. Nhiều lúc, thấy đứa con út đêm ngủ mơ, ú ớ đòi mẹ, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Anh sợ mình yếu đuối trước mặt các con, chỉ khiến các con tủi thân hơn.

Niềm động viên lớn nhất của anh là các con ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là bao nỗi lo toan chồng chất lên đôi vai của người bố. Liệu một mình anh gà trống nuôi con, có thể cáng đáng cho chúng ăn học nên người khi nợ làm nhà, nợ chữa bệnh cho vợ vẫn đang treo lơ lửng trên đầu?.

Các con còn nhỏ, anh cũng đâu dám để chúng trông nhau còn mình đi kiếm tiền, mà ở nhà cũng chỉ có vài sào ruộng?. "Bố con bới đất nhặt cỏ nuôi nhau thôi cô ạ. Chỉ mong mẹ các cháu có thiêng, phù hộ cho tôi sức khỏe, làm lụng nuôi các con khôn lớn nên người", anh Vinh quay đi, cố không để rơi nước mắt trước mặt các con.

Bà Lê Thị Thìn - Hội Chữ thập đỏ xã Đại Đồng - cho biết, khi chị Yến mắc trọng bệnh, phải chữa trị tốn kém, hoàn cảnh gia đình anh Vinh càng khó khăn hơn.

"Cái chết của chị Yến là nỗi đau không thể bù đắp đối với gia đình anh Vinh và các cháu. Không chỉ mất chỗ dựa về mặt tinh thần, anh Vinh nặng gánh hơn khi một mình nuôi dạy các con. Trước khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và Hội chữ thập đỏ cũng đã đứng ra kêu gọi nhưng chỉ giúp đỡ được phần nào đó thôi.

Qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong quý độc giả, các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ để bố con anh Vinh sớm vượt qua mất mát, các cháu có điều kiện học hành tốt hơn", bà Lê Thị Thìn bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5104 xin gửi về:

1. Anh Lê Đình Vinh

Địa chỉ: Xóm Phật Sơn, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0367747123

STK: 3600205639750 - ngân hàng Agribank - Chủ TK: Lê Đình Vinh

