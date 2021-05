Nhói lòng hoàn cảnh người vợ cựu tù Phú Quốc và nỗi đau không nói nên lời

Thắp nén nhang thơm viếng người lính cựu tù Phú Quốc - Lê Xuân Kiên (thọ 75 tuổi), trú tại thôn Trung Xuân, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi cùng đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang không khỏi có đôi chút chạnh lòng về hoàn cảnh gia đình người chiến sĩ cộng sản kiên trung này

Bà Bùi Thị Chạnh (sinh năm 1952), người vợ của cựu tù Phú Quốc, kể về người con trai duy nhất của vợ chồng bà, thần kinh không bình thường từ nhỏ. Năm nay đã 29 tuổi, nhưng mẹ vẫn phải tắm, vẫn phải đút con ăn từng thìa cơm.

Bà Chạnh bị dị tật ở chân, nên bước chân của bà cũng rất khó khăn khi di chuyển. Bà bảo, có một đứa con để nhờ cậy thì sinh ra như thế. Ông Kiên mất đi, giờ mẹ con bà không biết phải làm sao nữa. Nói rồi bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài trên gương mặt khắc khổ.

Bà Chạnh cho biết thêm, ông Kiên vốn quê ở tỉnh Lạng Sơn. Cũng như bao trai tráng khác, năm 17 tuổi ông Kiên nhập ngũ rồi vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Năm 1967, trong một lần trên đường đi công tác, ông Kiên bị phục kích rồi rơi vào tay giặc.

Qua bao đòn tra tấn dã man, kẻ thù cũng không khai thác được gì từ người lính cụ Hồ kiên trung Lê Xuân Kiên. Từ trại giam Phú Tài chúng đưa ông Kiên ra giam giữ ở nhà tù Phú Quốc. Năm 1973, địch trao trả tự do cho ông Kiên.

Năm 1976, ông Kiên giải ngũ trở về địa phương. Bố mẹ không còn, các anh chị em cũng đã có gia đình riêng. Người cựu tù Phú Quốc lưu lạc khắp nơi kiếm sống…

Trong lần kiệt sức ngất xỉu bên đường, ông Kiên được một người dân ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đưa về nhà chăm sóc. Cảm kích trước ơn cứu mạng, ông Kiên nhận ân nhân làm cha nuôi.

Kể từ đó, ông Kiên sống trong nhà cha nuôi. Do sức yếu lại mang nhiều thương tích qua những trận đòn roi của kẻ thù nên ông Kiên chỉ làm được những công việc lặt vặt. Vì thế mà cuộc sống của người cựu tù Phú Quốc, cùng với gia đình người cha nuôi cứ thế trôi đi trong sự nghèo khó.

Ngỡ rằng, người cựu tù này chấp nhận cuộc sống cô đơn cho đến cuối đời, thì năm 1991, ông Kiên được một người phụ nữ lỡ thì 39 tuổi mắc dị tật chân cảm thương… Sau lễ cưới giản dị, vợ chồng ông Kiên ở nhờ trong nhà trẻ của thôn.

Năm 1992, bà Chạnh sinh anh Lê Nguyên Công, ra đời anh Công cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm 6 tuổi anh Công mới bập bẹ nói, càng lớn càng có biểu hiện của người thiểu năng trí tuệ. Nay đã 29 tuổi, nhưng mọi sinh hoạt hay ăn uống của anh Công vẫn phải một tay mẹ chăm sóc.

Ở lâu trong nhà trẻ của thôn cũng bất tiện, năm 1996 bà con trong thôn xúm vào giúp vợ chồng ông Kiên dựng tạm căn nhà lá trên một mảnh đất nhỏ ở gần đó. Theo năm tháng, căn nhà tạm bợ mục nát.

Một lần nữa, năm 2019 những người dân làng tốt bụng, và một số tổ chức, đoàn thể giúp người cựu tù Phú Quốc có được căn nhà cấp 4.

Sống ở căn nhà mới chưa lâu, thì sức khỏe ông Kiên suy sụp nhanh chóng. Các thương tích thường gây đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi, rồi các chứng bệnh như: đái tháo đường, lao phổi, tai biến…, thi nhau hành hạ người cựu binh này.

Sau một thời gian dài nằm viện, ngày 11/4/2021, người cựu tù Phú Quốc trút hơi thở cuối cùng trong sự đau buồn khôn tả của người vợ ốm yếu và đứa con ngơ ngác đến tội nghiệp.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Kiên, ông Phan Kim Cường, trưởng thôn Trung Xuân cho biết: "Gia đình ông Kiên là hộ cận nghèo, hộ nghèo nhiều năm ở địa phương. Ông là cựu binh nhà tù Phú Quốc, sức khỏe yếu lại mang nhiều bệnh tật. Ông Kiên mất, cuộc sống của gia đình bà Chạnh càng khó khăn hơn. Bởi, 2 mẹ con bà ấy đều là người tật nguyền ốm yếu, không có sức lao động. Là đại diện chính quyền địa phương, tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm giúp đỡ bà ấy".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4101: Bà Bùi Thị Chạnh

Địa chỉ: Thôn Trung Xuân, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0866043785

