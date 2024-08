Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, người mẹ 2 con nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng

Đang trong lúc cả nhà gồng mình để lo trả dần khoản nợ hàng trăm triệu đồng vay mượn, để chạy chữa cho người mẹ chồng mắc ung thư phổi, thì chị Lương bất ngờ nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, hiện tính mạng của người phụ nữ 37 tuổi đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Một ngày giữa tháng 8, phóng viên Dân trí nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, về chị Nguyễn Thị Lương (SN 1987, trú tại Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương) bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết, rất cần đến sự chung tay cứu giúp của bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa.

Trong phòng hồi sức tích cực, chị Lương đang ở trong những giây phút cam go nhất của cuộc đời. Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế tối tân, liên tục chạy máy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, máy thở…, để giúp người phụ nữ 37 tuổi cầm cự mạng sống mong manh.

Đồng hồ điểm 12h, nhưng bác sĩ Trịnh Thế Anh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang đứng bên giường bệnh, sát sao theo từng diễn biến của bệnh nhân, giọng bác sĩ chùng xuống:

"Bệnh nhân Nguyễn Thị Lương 37 tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi biến chứng ARDS, tràn khí màng phổi phải, suy đa tạng do nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng".

Bác sĩ Thế Anh cho biết thêm, hiện bệnh nhân đang phải chạy máy ECMO, thở máy hoàn toàn, lọc máu liên tục, thay huyết tương, vận mạch, kháng sinh phối hợp…, chi phí ước tính khoảng 20 triệu/ ngày (đã trừ Bảo hiểm y tế).

Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất nặng, phải điều trị lâu dài, có thể lên đến 1-2 tháng, chi phí tốn kém hàng trăm triệu. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn có cơ hội hồi phục trở về với gia đình nếu được tiếp tục điều trị tích cực.

"Các y, bác sĩ đã rất nỗ lực cứu chữa trong suốt thời gian qua, nhưng hiện gia đình bệnh nhân đã lâm vào khánh kiệt, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm gần, xa chung tay giúp đỡ, cho chị Lương thêm cơ hội được tái sinh", bác sĩ Thế Anh nói.

Bồn chồn hết đứng lại ngồi ngoài hành lang buồng bệnh, chốc chốc anh Hoàng Đức Thành (SN 1983, chồng chị Lương) lại kiễng chân ngó vào phòng bệnh qua ô cửa kính, nơi người vợ của anh đang từng giây, từng phút chiến đấu, giành giật mạng sống với tử thần.

Nói với chúng tôi, giọng anh lạc đi: "Ngày 7/8 vợ em kêu mệt rồi cứ thế lả đi, em nhờ người trông nom bố đẻ đã ngoài 80 cùng 2 đứa con, rồi vay nóng hàng xóm được hơn 5 triệu đưa vợ đến bệnh viện, các bác sĩ cho chuyển lên trên này luôn. Gần nửa tháng rồi mà vợ em vẫn chưa tỉnh lại, em sợ lắm!..".

Theo anh Thành, gia đình anh gồm vợ chồng, 2 con nhỏ và bố mẹ già sống trong căn nhà nhỏ tại thôn Thanh Tảo, xã Lê Lợi. Ruộng đất ít, để trang trải cuộc sống chị Lương xin làm công nhân thời vụ cho một công ty điện tử gần nhà, còn anh Thành thì tham gia đội an ninh cơ sở của xã Lê Lợi.

Đưa tay dụi mắt, anh Thành kể, năm 2020, mẹ anh phát hiện mắc ung thư phổi. Nhà nghèo, để mẹ được chữa trị nơi bệnh viện, vợ chồng anh Thành phải cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở được 150 triệu đồng, cộng với vay mượn khắp mọi nơi.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã, gia đình đã làm tất cả những gì có thể, nhưng sau 3 năm chữa trị tích cực người mẹ vẫn rời bỏ chồng con "ra đi", để lại khoản nợ hàng trăm triệu đồng cho con trai.

Canh cánh nỗi lo gánh nợ lớn trên vai, sau khi lo hậu sự cho mẹ, vợ chồng anh Thành tính tìm thêm việc làm, dè sẻn, chắt bóp…, để lo trả dần các khoản nợ. Nhưng, thật là "họa vô đơn chí", một lần nữa tai họa từ đâu bất ngờ giáng xuống đầu người vợ.

Anh Thành cho biết, từ lúc vợ gặp nạn "thập tử nhất sinh", anh phải chạy vạy khắp mọi nơi để mong có tiền cứu vợ. Nhưng mọi nỗ lực của người chồng nghèo khó cũng chỉ như muối bỏ bể.

"Nợ cũ em chưa trả hết, giờ vợ gặp nạn lại thêm nợ mới. Em giờ cùng đường rồi, không biết vay ở đâu nữa. Anh chị ơi, xin cứu mẹ cho các con em với!...", ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo, người đàn ông nghèo khó chấp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

